จับแล้ว พระอลงกต ปมยักยอกเงินบริจาควัด - หมอบี โดนรวบด้วย ข้อหาฟอกเงิน

          จับแล้ว พระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ข้อหาทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัด นำตัวเข้ากองปราบฯ หมอบี โดนรวบด้วยปมฟอกเงิน 

พระอลงกต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

          จากปมร้อนกรณี พระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กับดราม่าเงินบริจาค ที่นำไปสู่การขุดตัวตนที่ปลอมทั้งประวัติการศึกษา ตลอดจนชื่อ โดยพบว่ามีการใช้ชื่อ นายอลงกต พลมุข ในใบสุทธิ แทนที่จะใช้ชื่อจริงคือ นายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ซึ่งต่อมาผู้ประกาศข่าวชื่อดัง นายกิตติ สิงหาปัด ออกมาเปิดข้อมูลผ่านรายการ ข่าว 3 มิติ ว่าสาเหตุอาจเกิดจาการหนีทหาร

          ล่าสุด (26 สิงหาคม 2568) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า พ.ต.ต. เอกรัฐ จันทร์มณี สว.กก.1 บก.ป. เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 01.00 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัว พระราชวิสุทธิประชานาถ อลงกต ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มูลนิธิใจฟ้า ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีหลักฐานอันสมควรเชื่อว่า ผู้ต้องหามีการทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ

พระอลงกต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

พระอลงกต
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

          ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

          เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. จึงได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้น อยู่ระหว่างนำตัวมาสอบปากคำที่กองปราบปรามฯ กรุงเทพฯ

          ขณะที่มีรายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง ยังได้ควบคุมตัว นายเสกสันน์ หรือ หมอบี ตามหมายจับด้วยเช่นกัน ตามหมายจับความผิดตาม ม.147, 157 และฟอกเงิน 

หมอบี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี


