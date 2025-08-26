จับแล้ว พระอลงกต ปมยักยอกเงินบริจาควัด - หมอบี โดนรวบด้วย ข้อหาฟอกเงิน

จับแล้ว พระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ข้อหาทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัด นำตัวเข้ากองปราบฯ หมอบี โดนรวบด้วยปมฟอกเงิน
จากปมร้อนกรณี พระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กับดราม่าเงินบริจาค ที่นำไปสู่การขุดตัวตนที่ปลอมทั้งประวัติการศึกษา ตลอดจนชื่อ โดยพบว่ามีการใช้ชื่อ นายอลงกต พลมุข ในใบสุทธิ แทนที่จะใช้ชื่อจริงคือ นายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ซึ่งต่อมาผู้ประกาศข่าวชื่อดัง นายกิตติ สิงหาปัด ออกมาเปิดข้อมูลผ่านรายการ ข่าว 3 มิติ ว่าสาเหตุอาจเกิดจาการหนีทหาร
ล่าสุด (26 สิงหาคม 2568) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า พ.ต.ต. เอกรัฐ จันทร์มณี สว.กก.1 บก.ป. เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 01.00 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัว พระราชวิสุทธิประชานาถ อลงกต ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มูลนิธิใจฟ้า ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีหลักฐานอันสมควรเชื่อว่า ผู้ต้องหามีการทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ
ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. จึงได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้น อยู่ระหว่างนำตัวมาสอบปากคำที่กองปราบปรามฯ กรุงเทพฯ
ขณะที่มีรายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง ยังได้ควบคุมตัว นายเสกสันน์ หรือ หมอบี ตามหมายจับด้วยเช่นกัน ตามหมายจับความผิดตาม ม.147, 157 และฟอกเงิน
