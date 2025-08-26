HILIGHT
เพจแชร์อุทาหรณ์ แม่ค้ารายย่อยเครียดถูกโกง ก่อนเสียชีวิต สามีแจงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่

          เพจแชร์อุทาหรณ์ แม่ค้ารายย่อย เครียดถูกโกง ก่อนตกจากรถเสียชีวิต เพื่อนชี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตาย ล่าสุดสามีแจงสาเหตุแล้ว 

แม่ค้ารายย่อยถูกโกง เครียดหนักเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บางโปรง 10 ตรงข้ามมีซอย บ้านหลังที่ 3 ขวามือ

          วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา แชร์เรื่องราวของหญิงรายหนึ่งที่เสียชีวิต ซึ่งเธอนั้นทำอาชีพแม่ค้ารายย่อย ซึ่งมีเส้นทางธุรกิจแบบ ขายส่ง–รับชำระปลายงวด แต่กลับได้รับผลกระทบหนักจากลูกหนี้ที่ไม่ยอมชำระเงิน จนเกิดหนี้สินก้อนใหญ่ ส่งผลให้เกิดความเครียด ก่อนจะเกิดตกลงมาจากรถบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

แม่ค้ารายย่อยถูกโกง เครียดหนักเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บางโปรง 10 ตรงข้ามมีซอย บ้านหลังที่ 3 ขวามือ

          โดยมีการแชร์โพสต์จากเพจ บางโปรง 10 ตรงข้ามมีซอย บ้านหลังที่ 3 ขวามือ ที่ระบุว่า บทเรียนจากชีวิตที่ไม่มีวันหวนกลับ เมื่อไม่กี่วันมานี้ ได้ติดตามข่าวของผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเป็นแม่ค้าเล็ก ๆ ที่พยายามสร้างธุรกิจของตัวเองด้วยความหวังว่าจะมีอนาคตที่มั่นคงให้ครอบครัว โมเดลธุรกิจที่เธอเลือกคือ ขายส่ง–รับชำระปลายงวด โมเดลนี้มีข้อดีหลายอย่าง ไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง รับสินค้ามาก่อน ขายได้แล้วค่อยจ่ายทีหลัง เพิ่มสภาพคล่องให้คนทำธุรกิจ และสามารถขยายยอดขายได้รวดเร็ว

          แต่ในอีกด้านหนึ่ง มันก็มี ข้อเสียที่ร้ายแรง เสี่ยงที่ลูกค้าจะไม่ชำระหนี้ ภาระหนี้สินอาจสะสมจนควบคุมไม่ได้ และหากขาดการวางแผนหรือความรู้ด้านการเงิน มันสามารถทำให้ชีวิตพังทลายได้เช่นกัน และเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับเธอจริง ๆ 

แม่ค้ารายย่อยถูกโกง เครียดหนักเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บางโปรง 10 ตรงข้ามมีซอย บ้านหลังที่ 3 ขวามือ

          เธอทำงานหนักทุกวันเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้า พยายามอย่างเต็มที่เพื่ออนาคตของครอบครัว แต่สุดท้ายต้องพ่ายแพ้ต่อภาระหนี้สินที่ทับถมจากลูกค้าที่ไม่จ่ายเงิน ความเครียด ความกดดัน และความสิ้นหวังค่อย ๆ กัดกินหัวใจเธอ จนวันที่ใจเธอไม่เหลือเรี่ยวแรงสู้กับปัญหาอีกต่อไป

แม่ค้ารายย่อยถูกโกง เครียดหนักเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บางโปรง 10 ตรงข้ามมีซอย บ้านหลังที่ 3 ขวามือ

          เธอเสียชีวิตหลังนอนโคม่าหลายวันในโรงพยาบาล ท่ามกลางลูกน้อยสองคนที่เฝ้ารอแม่กลับบ้าน แต่ปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้น ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเธอ และอยากฝากเรื่องราวนี้ไว้ให้สังคมได้คิด ธุรกิจที่ดูง่าย อาจไม่ง่ายอย่างที่คิด มันไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้อมา–ขายไป แต่มันคือเรื่องของ การวางแผน ความรู้ด้านการเงิน และการบริหารความเสี่ยง หากขาดสิ่งเหล่านี้ ความฝันที่หวังจะสร้างอนาคต อาจกลายเป็นฝันร้ายที่ทำลายทุกสิ่งที่คุณรัก

          ขอให้น้องไปสู่สุคติ และขอให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนแก่ทุกคนที่กำลังเดินบนเส้นทางธุรกิจ


แม่ค้ารายย่อยถูกโกง เครียดหนักเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บางโปรง 10 ตรงข้ามมีซอย บ้านหลังที่ 3 ขวามือ

เพื่อนชี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตาย สามีเล่าเกิดจากความน้อยใจและเป็นอุบัติเหตุ


          ทางเพจตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตกรณีดังกล่าว หลังพบว่าฝั่งสามีของผู้ตาย ชี้แจงว่า ภรรยามีเรื่องเครียดหลายเรื่อง จึงตัดสินใจกระโดดลงจากรถ อาการสาหัส ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

          อย่างไรก็ดี มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เข้ามาคอมเมนต์ในเพจว่า เพื่อนไม่ได้ฆ่าตัวตาย แต่ไม่ได้อธิบายว่าการเสียชีวิตเกิดจากอะไร ซึ่งต่อมา เจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าว ระบุเพิ่มว่า มันเป็นแค่อุบัติเหตุ ทางญาติไม่มีการติดใจใด ๆ 

แม่ค้ารายย่อยถูกโกง เครียดหนักเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บางโปรง 10 ตรงข้ามมีซอย บ้านหลังที่ 3 ขวามือ

          ต่อมา สามีของผู้ตายโพสต์อัปเดตว่า ขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ของภรรยา ภรรยามีความเครียดสะสมจากปัญหาหนี้สิน เนื่องจากเคยทำธุรกิจขายของ และถูกโกง อีกทั้งยังเพิ่งคลอดลูก ทำให้มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด อารมณ์ แปรปรวน และมีปัญหากับตนเป็นระยะ ไม่ได้รุนแรงหรือร้ายแรงแต่อย่างใด

แม่ค้ารายย่อยถูกโกง เครียดหนักเสียชีวิต

          วันเกิดเหตุ ขณะนั่งอยู่ในรถกระบะกับตน มีการโต้เถียงกัน แต่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกาย ภรรยามีอารมณ์ประชด อยากลงจากรถ ขณะนั้นตนขับรถด้วยความเร็วประมาณ 40 กม./ชม. ภรรยาพยายามจะเปิดประตูลง โดยหวังให้ตนจอดรถ ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายตัวเอง

          ตนพยายามดึงตัวภรรยาไว้ ขณะเดียวกันก็บังคับพวงมาลัยไปด้วย จังหวะนั้น รถกำลังเบรกพอดี และภรรยาเปิดประตูออก ทำให้ตัวหลุดล้มลงกับพื้นถนน

          เหตุการณ์นี้ทำให้กิ๊บหนีบผมขนาดใหญ่ที่ติดอยู่บนศีรษะแทงเข้าไปในกะโหลกศีรษะ มีเลือดคั่งในสมอง และภรรยาหมดสติทันที การผ่าตัดไม่สามารถช่วยได้ทัน มีร่องรอยเลือดออกบริเวณช่องคลอดจากแรงกระแทก แต่ไม่มีร่องรอยกระแทก ฟกช้ำหรือบาดแผลอื่น ๆ บนร่างกาย


เพจแชร์อุทาหรณ์ แม่ค้ารายย่อยเครียดถูกโกง ก่อนเสียชีวิต สามีแจงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ โพสต์เมื่อ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 11:18:24
