MKTCON2025 เมื่อ AI, MarTech และ Creativity คือพลังใหม่ของนักการตลาด

          MARKETING CONFERENCE 2025 (MKTCON2025) งานสำหรับนักการตลาดตัวจริงแห่งอนาคต กลับมาอีกครั้งพร้อม Speaker แนวหน้า เตรียมอัปเดตกลยุทธ์เด็ด AI, MarTech และไอเดียล้ำ ๆ ที่จะเปลี่ยนเกมการตลาดของคุณ บัตรราคาเพียง 1,290 บาท พิเศษ ! กรอกโค้ด KAPOOK ลดทันที 10% รีบจองก่อนหมด

          “AI จะเข้ามาแทนที่นักการตลาด ?”

          “ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด เราจะสร้างความแตกต่างให้แบรนด์ได้อย่างไร ?”

          ในยุคที่เทคโนโลยีวิ่งเร็วกว่าความคิด และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงทุกวัน นักการตลาดต่างเผชิญกับคำถามสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของ AI, การใช้ MarTech ให้คุ้มค่า หรือการสร้างความแตกต่างให้แบรนด์ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด 
          CREATIVE TALK และ Content Shifu สองผู้นำด้านคอมมูนิตี้ความรู้และการตลาดของไทย ประกาศเปิดตัวงาน MARKETING CONFERENCE 2025 (MKTCON2025) คอนเฟอเรนซ์ใหญ่ประจำปีสำหรับนักการตลาดแห่งอนาคต ภายใต้ธีม “Marketing Intelligence Unleashed” พร้อมเผยรายชื่อสปีกเกอร์ชุดแรกจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2568 ณ ภิรัชฮอลล์ ไบเทค บางนา
MKTCON2025

MARKETING CONFERENCE 2025 (MKTCON2025)

          ยุคนี้การทำการตลาดไม่ง่าย และการจะเป็นนักการตลาดที่นำไปสู่ ‘Marketing Intelligence’ ก็ต้องประกอบไปด้วยหลายอย่าง แต่หนึ่งในหัวใจสำคัญ คือ 3 สิ่งที่เรียกว่า MKT
  • M = Marketing Network ได้สร้างคอนเน็กชั่นร่วมกับเพื่อนร่วมวงการ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ไปได้ไกลกว่าเดิม
  • K = Knowledge มีความรู้ที่ครอบคลุมขึ้น รู้เยอะขึ้น ศึกษามากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างได้มากขึ้น
  • T = Technology ใช้เทคโนโลยีควบคู่การทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
          ด้านคุณสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ CEO of Content Shifu ได้กล่าวถึงหัวใจของงานครั้งนี้ว่า “เราไม่ได้ต้องการจัดงานที่ให้แค่แรงบันดาลใจแล้วกลับบ้านไปลืม แต่ MKTCON2025 จะเป็นพื้นที่ที่มอบความรู้ซึ่งนำไปใช้ได้จริง เราเน้นเนื้อหาที่ค่อนข้าง Technical และเป็น Insightful เพื่อให้นักการตลาดได้ ‘มุมมอง เครื่องมือ และคอนเน็กชั่น’ ที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจของพวกเขาได้จริง”
          คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO and Founder at RGB72 เสริมว่า “นักการตลาดเดี๋ยวนี้จะคิดคนเดียว ทำคนเดียวเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่จะใช้แต่เครื่องมือโดยไม่เสริมไอเดียเพิ่มเติมเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้เช่นกัน ดังนั้น การรวบรวมทักษะ การใช้เครื่องมือเข้าด้วยกัน จึงเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของนักการตลาดยุคนี้ และในงาน MKTCON2025 ก็จะเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้นักการตลาด, CMO ได้เจอกับกลยุทธ์ที่ใช่, Network ที่ใช่ และเครื่องมือที่ชอบมากขึ้น”

เตรียมพบหัวข้อที่น่าสนใจในงาน MKTCON2025 ที่ไม่อยากให้พลาด !

  • พบกับมุมมองการบริหารและสร้างแบรนด์ที่เฉียบคมในยุคดิจิทัล จากผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการพลิกโฉมธุรกิจและสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ (CEO, Srichand & Mission To The Moon)
     
  • มุมมองจาก Tech Giants ระดับโลก รับฟังวิสัยทัศน์โดยตรงจาก คุณวสุพล ธารกกาญจน์ (COO, Microsoft Thailand) ที่จะมาเผยให้เห็นว่าเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์จะผสานกันอย่างไรเพื่อขับเคลื่อนการตลาดในอนาคต
     
  • เจาะลึกเบื้องหลังความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมและคว้ารางวัลระดับโลก เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างงานโฆษณาที่ทั้งโดดเด่นและได้ผลจริง โดย คุณดมิสาฐ์ องค์ศิริวัฒนา (Co-Founder / CCO, SOUR Bangkok)
     
  • ทำความเข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ผ่าน Data จาก Loyalty Platform ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ถอดบทเรียนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้อยู่หมัด โดย คุณหรรษา วงศ์สิริพิทักษ์ (Head of Marketing, The 1, Central Group)
     
  • อัปเดตภูมิทัศน์ MarTech และกลยุทธ์การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ จากผู้เชี่ยวชาญที่คลุกคลีอยู่ในวงการเทคโนโลยีการตลาดโดยตรง คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ (Founder, Martech Mafia)
          นอกจากนี้ยังมีสปีกเกอร์ชั้นนำอีกมากมายที่พร้อมมาปลดล็อกศักยภาพ อาทิ คุณพัชริดา สมิทธิเนตย์ (Canva), คุณณัฐพล ม่วงทำ (การตลาดวันละตอน), คุณบังอร สุวรรณมงคล (Hummingbirds Consulting), ดร.อภิภาต บุนนาค (Kantar) และอีกหลายท่านที่จะประกาศเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้

อยากเจาะให้ลึกต้องซื้อบัตร Focus Workshop – MARKETING CONFERENCE 2025

          วันที่ 18 กันยายน นี้ เตรียมพบกับ 4 เวิร์กช็อปสุดเข้มข้น ที่ให้คุณ ลงมือทำจริง กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ แต่ละคลาสจำกัดที่นั่งเพื่อให้คุณได้ถาม-ตอบและทำงานใกล้ชิดกับวิทยากร ที่นั่งจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่ง / 1 Workshop เท่านั้น

1. Creating AI Agent for Content Creation สอนโดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล – Co-Founder & Director of Planning & Ideas, Brandbaker

  • ปั้น AI Agent ให้ทำคอนเทนต์แทนคุณได้อย่างมืออาชีพ

2. Finding Unique Winning Points สอนโดย คุณบังอร สุวรรณมงคล – CEO & Founder, Hummingbirds Consulting

  • ค้นหา “จุดชนะ” ของแบรนด์คุณให้แตกต่างและโดดเด่นกว่าใคร

3. Accelerate Content Marketing with Brand Kit using Canva AI สอนโดย คุณพัชริดา สมิทธิเนตย์ – Canva Community Manager, Canva

  • ใช้ Canva AI และ Brand Kit ให้คอนเทนต์ของคุณเร็วและคมกว่าเดิม

4. Pitch to Win – พิชยังไงให้หัวหน้าซื้อ ลูกค้าเซ็น สอนโดย คุณสโรจ เลาหศิริ – เจ้าของเพจ สโรจขบคิดการตลาด

  • เทคนิคการพรีเซ็นต์และปิดดีลให้ชนะใจทุกฝ่าย

บัตร MKTCON2025 ราคาพิเศษที่คุณไม่ควรพลาด

          ปักหมุดในปฏิทินของคุณไว้ให้ดี ! กับงาน MARKETING CONFERENCE 2025 (MKTCON2025) แล้วมาพบกัน
  • Focus Workshop Day วันที่ 18 กันยายน 2025 
  • Conference Day วันที่ 19 กันยายน 2025 
  • สถานที่ : ภิรัชฮอลล์ ไบเทค บางนา
บัตร Early Bird ราคาพิเศษ : เพียง 1,290 บาท (จำนวนจำกัด) 
ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ www.zipeventapp.com
กรอกโค้ด KAPOOK รับส่วนลด 10% สำหรับซื้อบัตรปกติ
          ราคาบัตร Workshop : 3,000 บาท / 1 Workshop (พิเศษ ! ซื้อบัตร Focus Workshop รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน MARKETING CONFERENCE 2025 (19 กันยายน 2025) ฟรี !)

#MKTCON2025 #CREATIVETALK #ContentShifu #Marketing #Technology

