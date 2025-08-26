HILIGHT
รถไฟฟ้า 20 บาท หากต้องการยกเลิก - เปลี่ยนบัตรที่ลงทะเบียนไว้ ต้องทำยังไงบ้าง เช็กได้ที่นี่

           รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เปิดวิธียกเลิกหรือเปลี่ยนบัตรที่ลงทะเบียนกับทางรัฐ มีขั้นตอนยังไงบ้าง ตรวจสอบได้ที่นี่

รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

           วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านแอปฯ ทางรัฐ โดยจำเป็นจะต้องผูกบัตร Rabbit หรือ EMV Contactless เพื่อรับสิทธิใช้งาน จากนั้นระบบจะแสดงสถานะการผู้บัตรของคุณ แต่ถ้าหากอยากเปลี่ยนหรือยกเลิก ทางหน่วยงานก็มีวิธีการกำหนดเอาไว้แล้ว ดังนี้

รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย
ภาพจาก ทางรัฐ.com

กรณีต้องการยกเลิก หรือ เปลี่ยนบัตรที่ผูกไว้บนแอปฯ ทางรัฐ


           - จะสามารถดำเนินการได้ในเร็ว ๆ นี้ 


ขั้นตอนการยกเลิก หรือ เปลี่ยนบัตรที่ผูกไว้บนแอปฯ ทางรัฐ


           - กรุณาติดต่อ ณ จุดให้บริการที่กระทรวงคมนาคมกำหนด

รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย


สิ่งที่ต้องเตรียมไป


           - บัตรประจำตัวประชาชน
           - บัตรที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้


โพสต์เมื่อ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 12:02:48
