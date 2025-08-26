รถไฟฟ้า 20 บาท หากต้องการยกเลิก - เปลี่ยนบัตรที่ลงทะเบียนไว้ ต้องทำยังไงบ้าง เช็กได้ที่นี่

รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เปิดวิธียกเลิกหรือเปลี่ยนบัตรที่ลงทะเบียนกับทางรัฐ มีขั้นตอนยังไงบ้าง ตรวจสอบได้ที่นี่
วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ผ่านแอปฯ ทางรัฐ โดยจำเป็นจะต้องผูกบัตร Rabbit หรือ EMV Contactless เพื่อรับสิทธิใช้งาน จากนั้นระบบจะแสดงสถานะการผู้บัตรของคุณ แต่ถ้าหากอยากเปลี่ยนหรือยกเลิก ทางหน่วยงานก็มีวิธีการกำหนดเอาไว้แล้ว ดังนี้
ภาพจาก ทางรัฐ.com
กรณีต้องการยกเลิก หรือ เปลี่ยนบัตรที่ผูกไว้บนแอปฯ ทางรัฐ
- จะสามารถดำเนินการได้ในเร็ว ๆ นี้
ขั้นตอนการยกเลิก หรือ เปลี่ยนบัตรที่ผูกไว้บนแอปฯ ทางรัฐ
- กรุณาติดต่อ ณ จุดให้บริการที่กระทรวงคมนาคมกำหนด
สิ่งที่ต้องเตรียมไป
- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้