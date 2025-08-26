HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แชร์สนั่น อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เคยถวายเงิน 2.8 ล้าน ให้พระอลงกต คอมเมนต์ลั่น หวานเจี๊ยบ !

 
            อ.เบียร์ คนตื่นธรรม งานเข้า คนแห่แชร์ภาพถวายเงิน 2.8 ล้าน ให้พระอลงกต ร่วมทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ คอมเมนต์สนั่น หลังวันนี้หลวงพ่อถูกจับ 

คนตื่นธรรม ยังโดน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา

            ท่ามกลางกระแสข่าวฉาวเกี่ยวกับพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ก่อนจะถูกบุกจับในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินบริจาควัด รวมถึงคดีฟอกเงิน ขณะขึ้นรถตู้เตรียมหลบหนีพร้อมเงินแสน ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสังคมนั้น

            ล่าสุด (26 สิงหาคม 2568) พบว่าบนโลกออนไลน์มีกระแสการแชร์ภาพจากเฟซบุ๊ก ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา ที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2567 เป็นภาพของ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ขณะเข้าพบพระอลงกต เพื่อถวายเงินสดจำนวน 2.8 ล้านบาท ให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งจากภาพมีญาติโยมอยู่กันเป็นจำนวนมาก และพระอลงกตก็รับแผ่นป้ายไปพร้อมรอยยิ้มกว้าง

           โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น เช่น คนตื่นธรรมก็ไม่รอด, ยิ้มปากฉีกเลย, เงินสด ซะด้วย, หวานเจี๊ยบ, สแกมเมอร์ผ้าเหลือง รวมถึงวิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในภาพดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พบว่าชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์ดึงสติ มองว่าการที่ อ.เบียร์ นำเงินไปบริจาคให้ทางวัดนั้นไม่ใช่เรื่องผิด และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ตอนนั้นยังไม่มีการเปิดโปงใด ๆ และที่จริงแล้วผู้บริจาคก็คือผู้เสียหาย ที่อาจจะไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเช่นเดียวกับประชาชนคนอื่น ๆ 

คนตื่นธรรม ยังโดน

คนตื่นธรรม ยังโดน

คนตื่นธรรม ยังโดน

คนตื่นธรรม ยังโดน




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แชร์สนั่น อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เคยถวายเงิน 2.8 ล้าน ให้พระอลงกต คอมเมนต์ลั่น หวานเจี๊ยบ ! อัปเดตล่าสุด 26 สิงหาคม 2568 เวลา 15:01:09 4,908 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 หลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา วีนา ปวีนา มารี เบรินเนอร์ เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย