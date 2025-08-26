แชร์สนั่น อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เคยถวายเงิน 2.8 ล้าน ให้พระอลงกต คอมเมนต์ลั่น หวานเจี๊ยบ !

อ.เบียร์ คนตื่นธรรม งานเข้า คนแห่แชร์ภาพถวายเงิน 2.8 ล้าน ให้พระอลงกต ร่วมทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ คอมเมนต์สนั่น หลังวันนี้หลวงพ่อถูกจับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา
ท่ามกลางกระแสข่าวฉาวเกี่ยวกับพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ก่อนจะถูกบุกจับในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินบริจาควัด รวมถึงคดีฟอกเงิน ขณะขึ้นรถตู้เตรียมหลบหนีพร้อมเงินแสน ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสังคมนั้น
ล่าสุด (26 สิงหาคม 2568) พบว่าบนโลกออนไลน์มีกระแสการแชร์ภาพจากเฟซบุ๊ก ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา ที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2567 เป็นภาพของ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ขณะเข้าพบพระอลงกต เพื่อถวายเงินสดจำนวน 2.8 ล้านบาท ให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งจากภาพมีญาติโยมอยู่กันเป็นจำนวนมาก และพระอลงกตก็รับแผ่นป้ายไปพร้อมรอยยิ้มกว้าง