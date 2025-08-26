HILIGHT
พ่อผู้แสนดี โลกสลายหลังรู้ ลูกสาว 3 คนไม่ใช่ของตัวเอง สุดช้ำ DNA อยู่บนหน้า ไม่เคยเอะใจ

 
            พ่อผู้แสนดี โลกสลายหลังรู้ความลับ ถูกเมียรักสวมเขา ลูกสาว 3 คนกลายเป็นลูกชู้ ซ้ำดีเอ็นเอซ่อนอยู่บนหน้า แต่ไม่ทันรู้ตัว 

ปัญหาครอบครัว

              วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Sinchew รายงานว่า ชายคนหนึ่งในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน แต่งงานกับภรรยามา 13 ปี มีลูกสาวด้วยกัน 3 คน อย่างไรก็ตาม เขามีอันต้องใจสลายหลังเพิ่งรู้ความจริงว่าลูก ๆ ทั้ง 3 คนไม่มีใครที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเลย แต่เป็นลูกชู้ ซึ่งชายชู้ก็ไม่ใช่คนอื่นไกล แต่คือลุงคนรองของเขาเอง

              รายงานเผยว่า ชายแซ่โจว ทำงานอยู่ไกลบ้านตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเก็บเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว ในที่สุดเขาก็ได้กลับบ้านมาอยู่กับลูกและภรรยาอีกครั้ง แต่อยู่ ๆ ลุงคนรองก็มาหาเรื่อง ทะเลาะกับเขาครั้งใหญ่ ทำให้นายโจวต้องมาบ่นให้เพื่อนบ้านฟัง 

              แต่ไม่คิดว่าระหว่างนั้นเพื่อนบ้านกลับทิ้งคำพูดชวนสงสัยว่า "คุณไม่คิดเหรอว่าหน้าลูกสาวคนโตของคุณดูเหมือนลุงคนที่ 2 เลย"

              ได้ยินสิ่งที่เพื่อนบ้านบอก นายโจวก็เริ่มเอะใจ หลังคิดดูดี ๆ แล้วก็ตระหนักได้ว่า ลูกสาวทั้ง 3 คนแทบจะไม่เหมือนเขาเลย อีกทั้งเขายังทำงานอยู่ไกลบ้านมานาน เมื่อกลับมาบ้านอยู่ ๆ ลุงคนรองก็มาหาเรื่องทะเลาะด้วย ทำให้เขาอดสงสัยไม่ได้ 

              จากนั้นนายโจวได้แอบตรวจ DNA ของลูก ๆ ผลที่ได้ทำให้เขาถึงกับทรุด กลายเป็นว่าเด็กทั้ง 3 คนไม่มีใครที่เป็นลูกของเขาเลย 

              ทั้งนี้ ตลอดช่วง 13 ปีที่แต่งงาน นายโจวเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้ทุ่มเท ยอมลำบากหาเงินและยกเงินทั้งหมดให้ภรรยา เมื่อไรก็ตามที่กลับมาบ้าน เขาก็จะใช้เวลาอยู่กับลูก ๆ ซื้อเสื้อผ้าและของเล่นให้ เขาไว้ใจในตัวภรรยาเต็มร้อย ไม่เคยระแวงสักนิดว่าจะถูกสวมเขา 

              ที่น่าโกรธยิ่งกว่านั้นคือลุงคนรองยืนกรานว่าต่อให้ถูกตีจนตายก็ไม่ยอมตรวจ DNA ขณะที่ภรรยาของเขาปิดปากเงียบ ไม่ยอมพูดอะไรจนกระทั่งสามีฟ้องหย่า พร้อมเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร 150,000 หยวน (ราว 680,000 บาท) จากเธอ 

ปัญหาครอบครัว

              ระหว่างต่อสู้คดี นายโจวทราบว่าภรรยาย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับลุงคนที่ 2 ของเขาแล้ว ดังนั้นไม่ต้องตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเป็นพ่อแท้ ๆ ของเด็ก จนในที่สุดเมื่อถึงเดือนสิงหาคม 2568 เธอจึงยอมจ่ายเงินชดเชยแก่อดีตสามี แต่ขอต่อรอง โดยจะให้เงินเขาเพียงปีละ 10,000 หยวน (ราว 68,000 บาท) ต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปี 

              อย่างไรก็ตาม ภายหลังเรื่องถูกเปิดโปงบนโลกออนไลน์ ชาวเน็ตต่างวิจารณ์ฝ่ายหญิงและชายชู้อย่างหนัก พร้อมแสดงความเห็นใจต่อนายโจว โดยมีคอนเมนต์ เช่น "มันคงยากสำหรับชายคนนี้ ที่การทำงานหนักทั้งหมดตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมาต้องสูญเปล่า โชคยังดีที่ศาลสั่งให้อดีตภรรยาจ่ายเงินชดเชยให้ หวังว่าเขาจะทิ้งอดีตไปเริ่มต้นใหม่ได้"
 


ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew 
