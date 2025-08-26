HILIGHT
ไอดอลสาวใส วัย 19 โดนปลดจากวงฟ้าผ่า ดราม่ารูปจูบกับชายหนุ่ม หลุดว่อนโซเชียล

          นารัน โนโดกะ ไอดอลสาววัย 19 ถูกปลดจากวงอย่างกะทันหัน หลังภาพจูบหนุ่มหลุดว่อนเน็ตจนเกิดกระแสวิจารณ์สนั่น ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เพียงไม่กี่วัน 


ภาพหลุด ไอดอลสาวญี่ปุ่น ถูกไล่ออกวง
ภาพจาก Instagram ilife_nodoka

          วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ไอดอลสาววัย 19 ปี ถูกต้นสังกัดขับออกจากวงอย่างกะทันหัน จากกรณีมีภาพหลุดของเธอขณะแนบชิดและจูบกับชายหนุ่ม ถูกเผยแพร่ว่อนในโลกออนไลน์

ภาพหลุด ไอดอลสาวญี่ปุ่น ถูกไล่ออกวง
ภาพจาก X @iLiFE_official

          นารัน โนโดกะ คือไอดอลสาววัย 19 ปี สมาชิกวง iLiFE เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากญี่ปุ่น ปัจจุบันวงมีสมาชิก 9 คน ซึ่ง โนโดกะ เข้าเป็นมาเป็นสมาชิกวงเมื่อกันยายน 2567 ด้วยหน้าตาที่น่ารักสดใส ทำให้เธอได้รับความนิยมจากแฟน ๆ เป็นจำนวนมาก 

ภาพหลุด ไอดอลสาวญี่ปุ่น ถูกไล่ออกวง
ภาพจาก X @iLiFE_official

          อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพลับของ นารัน โนโดกะ ที่จูบกับชายหนุ่มขณะออกไปเที่ยว จนกลายเป็นกระแสถกเถียงอย่างหนัก โดยเฉพาะเป็นช่วงเวลาที่วง iLiFE ใกล้จะจัดการแสดงครั้งแรกที่นิปปงบูโดกัง ในวันที่ 27 สิงหาคม หรืออีกเพียง 3 วันหลังจากเกิดประเด็นร้อนดังกล่าว

ภาพหลุด ไอดอลสาวญี่ปุ่น ถูกไล่ออกวง

ภาพหลุด ไอดอลสาวญี่ปุ่น ถูกไล่ออกวง

          ต่อมา วันที่ 25 สิงหาคม ทางต้นสังกัดออกแถลงการณ์ว่า นารัน โนโดกะ จะออกจากวง หลังการแสดงที่บูโดกัง ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบอย่างร้ายแรง โดยระบุว่า หลังจากการหารือกับสมาชิกวงทั้ง 9 คน ได้ข้อสรุปว่า นารัน จะขึ้นแสดงเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะออกจากวงอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นกิจกรรมของวงจะดำเนินต่อไปด้วยสมาชิก 8 คน 

          ขณะที่ นารัน โนโดกะ ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ ระบุว่า ฉันรู้สึกเสียใจจริง ๆ ที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในครั้งนี้ ฉันทำได้เพียงกล่าวคำขอโทษต่อทั้งเพื่อนร่วมวงและแฟน ๆ ที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอด ทั้งที่การแสดงบุโดกังใกล้เข้ามาแล้ว แต่ฉันกลับทำสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง และตอนนี้เต็มไปด้วยความละอาย 

ภาพหลุด ไอดอลสาวญี่ปุ่น ถูกไล่ออกวง

          จริง ๆ แล้วฉันทำผิดกฎจนไม่ควรได้ขึ้นแสดงที่บุโดกัง ฉันรู้ว่าเรื่องนี้จะทำให้หลายคนไม่พอใจ แต่หากฉันไม่ขึ้นแสดงในช่วงเวลาเหลือเพียง 2 วัน จะยิ่งสร้างภาระอย่างมากให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ซื้อบัตรและตั้งตารอการแสดงได้เห็นความพยายามของวง เราจึงตัดสินใจร่วมกันให้ฉันขึ้นเวทีเป็นครั้งสุดท้าย 

ภาพหลุด ไอดอลสาวญี่ปุ่น ถูกไล่ออกวง
ภาพจาก Instagram ilife_nodoka

          เนื่องด้วยเกิดเหตุไม่คาดคิดก่อนคอนเสิร์ตใหญ่เพียงไม่กี่วัน ส่งผลให้สมาชิกหลายคนออกมาโพสต์ในโซเชียลเพื่อแสดงความตกใจและความเสียใจ เช่น โคกุมะ โคกุมะ ยอมรับว่าประหลาดใจกับข่าวนี้ แต่ย้ำว่าสมาชิกทั้ง 9 คนจะทุ่มเทเต็มที่กับการเตรียมงาน ขณะที่ ริริ ชินกะ ระบุว่า แม้จะต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้ แต่ทุกคนก็จะทำให้การแสดงที่บุโดกังเป็นไปอย่างราบรื่น

          ด้านแฟนคลับต่างมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไป บางส่วนสังเกตว่า ช่วงหลังมานี้สีหน้าของ โนโดกะ บนเวทีดูผิดปกติไป และการโพสต์ในโซเชียลก็ลดลง จึงเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากที่เธอกำลังเผชิญปัญหาเรื่องความสัมพันธ์จริง ๆ ขณะที่บางส่วนก็ออกมาเบรกกระแสโจมตี เนื่องจากคอนเสิร์ตนี้จะเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของไอดอลสาว ดังนั้นแฟน ๆ ก็ควรจะให้เกียรติด้วยเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเธอ เป็นต้น 

ภาพหลุด ไอดอลสาวญี่ปุ่น ถูกไล่ออกวง
ภาพจาก Instagram ilife_nodoka

ภาพหลุด ไอดอลสาวญี่ปุ่น ถูกไล่ออกวง
ภาพจาก Instagram ilife_nodoka

ขอบคุณข้อมูลจาก ETToday, TVBS 


