สั่งพิซซ่ามาส่ง เปิดกล่องถึงกับมึน สงสัยร้านลืมขั้นตอนสำคัญ ยกขึ้นมาดู... ชัดเลย !

เปิดกล่องพิซซ่าเจอเข้ากับเหตุการณ์ไม่คาดคิด ร้านลืมขั้นตอนสำคัญจนกลายเป็นไวรัล งานนี้ชาวเน็ตพากันแซวสนั่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Puva Don St
วันที่ 25 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Puva Don St โพสต์ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์สุดพีคหลังสั่งพิซซ่าผ่านแอปฯ สั่งอาหาร แต่เมื่อออร์เดอร์มาส่งพบว่าร้านกลับลืมขั้นตอนบางอย่าง ที่เล่นเอาลูกค้าถึงกับไปไม่เป็น
จากภาพเผยให้เห็นพิซซ่าหน้าแฮมกับปูอัด ที่ดูแรก ๆ หลายคนอาจยังนึกไม่ออกว่ามันผิดปกติตรงไหน แต่พอยกพิซซ่าขึ้นมาก็ถึงกับเก็ตทันที เพราะชัดเจนว่ามันไม่ได้ผ่านขั้นตอนการหั่นเป็นชิ้น ๆ ให้พอดีคำ จนคล้ายกับเป็นขนมปังกลม ๆ แผ่นยักษ์ คนละฟีลลิ่งกับการกินพิซซ่าปกติอย่างสิ้นเชิง
หลังจากภาพนี้ถูกโพสต์ไป ปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องราวชวนอมยิ้ม งานนี้ชาวเน็ตแห่แซวตรงกัน โดยมองว่าเป็นเรื่องดีแล้ว เพราะถือว่ากินพิซซ่าแค่ชิ้นเดียว จะได้ไม่อ้วน ซึ่งหลาย ๆ คนต่างก็อยากลองชิมพิซซ่าที่ไม่ตัดดูบ้าง เพราะอยากรู้ว่าเวลากินจะได้ฟีลลิ่งเป็นอย่างไร เป็นต้น
เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของหลายคน สำหรับ พิซซ่า ซึ่งต่างคนต่างก็มีหน้าและขอบที่ชื่นชอบไม่เหมือนกัน แต่บางครั้งแม้จะได้ตรงตามที่สั่งแล้ว แต่หากขาดบางขั้นตอนไปก็อาจทำเอางงหนักได้เหมือนกัน
