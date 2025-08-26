HILIGHT
สั่งพิซซ่ามาส่ง เปิดกล่องถึงกับมึน สงสัยร้านลืมขั้นตอนสำคัญ ยกขึ้นมาดู... ชัดเลย !

             เปิดกล่องพิซซ่าเจอเข้ากับเหตุการณ์ไม่คาดคิด ร้านลืมขั้นตอนสำคัญจนกลายเป็นไวรัล งานนี้ชาวเน็ตพากันแซวสนั่น 

พิซซ่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Puva Don St

            เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของหลายคน สำหรับ พิซซ่า ซึ่งต่างคนต่างก็มีหน้าและขอบที่ชื่นชอบไม่เหมือนกัน แต่บางครั้งแม้จะได้ตรงตามที่สั่งแล้ว แต่หากขาดบางขั้นตอนไปก็อาจทำเอางงหนักได้เหมือนกัน

            วันที่ 25 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Puva Don St โพสต์ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์สุดพีคหลังสั่งพิซซ่าผ่านแอปฯ สั่งอาหาร แต่เมื่อออร์เดอร์มาส่งพบว่าร้านกลับลืมขั้นตอนบางอย่าง ที่เล่นเอาลูกค้าถึงกับไปไม่เป็น

พิซซ่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Puva Don St

            จากภาพเผยให้เห็นพิซซ่าหน้าแฮมกับปูอัด ที่ดูแรก ๆ หลายคนอาจยังนึกไม่ออกว่ามันผิดปกติตรงไหน แต่พอยกพิซซ่าขึ้นมาก็ถึงกับเก็ตทันที เพราะชัดเจนว่ามันไม่ได้ผ่านขั้นตอนการหั่นเป็นชิ้น ๆ ให้พอดีคำ จนคล้ายกับเป็นขนมปังกลม ๆ แผ่นยักษ์ คนละฟีลลิ่งกับการกินพิซซ่าปกติอย่างสิ้นเชิง

            หลังจากภาพนี้ถูกโพสต์ไป ปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องราวชวนอมยิ้ม งานนี้ชาวเน็ตแห่แซวตรงกัน โดยมองว่าเป็นเรื่องดีแล้ว เพราะถือว่ากินพิซซ่าแค่ชิ้นเดียว จะได้ไม่อ้วน ซึ่งหลาย ๆ คนต่างก็อยากลองชิมพิซซ่าที่ไม่ตัดดูบ้าง เพราะอยากรู้ว่าเวลากินจะได้ฟีลลิ่งเป็นอย่างไร เป็นต้น

พิซซ่า

พิซซ่า

พิซซ่า

พิซซ่า

พิซซ่า

พิซซ่า




สั่งพิซซ่ามาส่ง เปิดกล่องถึงกับมึน สงสัยร้านลืมขั้นตอนสำคัญ ยกขึ้นมาดู... ชัดเลย !
