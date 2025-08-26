ต๊ะ นารากร หลอกเอาเงินมิจฉาชีพได้ 2 หมื่น เผยจุดพบพิรุธ ก่อนเชือดคืน... หวานเจี๊ยบ !

ต๊ะ นารากร ติยายน เล่าเหตุการณ์สุดพีค หลอกเอาเงินจากมิจฉาชีพมาได้ 2 หมื่น หลังอีกฝ่ายเข้ามาทัก หลอกให้รัก แล้วชวนลงทุน เผยจุดพิรุธ ก่อนย้อนรอยกลับอย่างแสบ !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
เป็นโพสต์ที่ถูกแชร์สนั่นในโลกออนไลน์ตอนนี้ เมื่อล่าสุด (26 สิงหาคม 2568) ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกเล่าเหตุการณ์การโต้กลับของเหยื่อ ด้วยการหลอกเอาเงินจากมิจฉาชีพมาได้ โดยเรื่องราวทั้งหมดมีดังนี้
"เมื่อฉันหลอกเอาเงินจากมิจฉาชีพมาได้ 2 หมื่น ฉันก็ถูกมันทวงเงินคืนตามช่องคอมเมนต์ในสเตตัสต่าง ๆ ของฉัน
ฉันคิดอยู่หลายวันว่าจะเขียนเล่าดีมั้ย ว่าฉันเคยตกเป็นเป้าหมายของแก๊งหลอกให้รัก (Romance Scam) ฉันเข้าใจดีเลยว่าทำไมผู้หญิงที่สูญเสียเงินหลายแสนหลายล้านบาท ถึงไม่กล้าบอกใคร เพราะมันแสนอับอายที่ไปหลงเชื่อคำหวานของพวกมิจฉาชีพ
การหลอกลวงนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. มีการทักมาทาง messenger ปกติฉันจะไม่ตอบ ถ้าทักมาอีกฉันก็จะบล็อก แต่ครั้งนี้เมื่อคลิกเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ เอ๊ะ เข้าท่าหล่อดีว่ะ ฉันเลยลองพูดคุย (คุยเป็นภาษาอังกฤษ)
คุยไปมารู้สึกสนุก พวกมิจฯ มันคุยเก่งมีจิตวิทยาสูง แสดงความสนิทสนมเห็นอกเห็นใจ แรกๆมันเรียกฉันว่า dear คุยไปสักพักเปลี่ยนเป็น honey พอเข้าเดือนที่สามมันเรียกว่า my wife
ฉันพยายามจับผิดเข้าไปดูสเตตัสของมัน โปรไฟล์ดูดีมาก ดีจนเหลือเชื่อว่าจะเป็นจริง Too good to be true แรก ๆ มันก็ชวนคุยเรื่อยเปื่อย ผ่านไป 2 อาทิตย์ มันบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดคริปโต และส่งหลักฐานมาให้ดูว่ามันเทรดได้กำไรครั้งละหลายหมื่นเหรียญ (USD)
มันเริ่มชักชวนให้ฉันลงทุนโดยส่งลิงก์ของเว็บไซต์มาให้ ฉันตอบไปว่าไม่ ฉันไม่รู้เรื่องคริปโต มันบอกว่าให้ทำตามมันทุกอย่างแล้วจะได้กำไร แต่ฉันไม่ยอม ชวนยังไงก็ไม่ลงทุน มันเลยบอกว่าเพื่อแสดงความ sincerity มันจะลงเงินของมันให้ก่อน
มันเอาเงินใส่บัญชีให้ฉัน 200 usd ให้ฉันเทรดตามที่มันบอก ภายในเวลาแค่ 20 นาทีฉันได้กำไร 30 usd และสามารถถอนเป็นเงินบาทเข้าบัญชีของฉันได้ 7,482 บาท
ระหว่างนี้ก็คุยกันไปเรื่อย ๆ แล้วมันก็บอกให้ฉันไปเปิดบัญชีใน exchange ที่ถูกกฎหมายของไทย ฉันก็เปิด Bitazza และ Bitkub แต่ดูเหมือน Bitazza จะจำกัดวงเงินแต่แรก ทำให้ฉันใช้ Bitkub ในการเทรดกับมิจฉาชีพคนนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
ระหว่างนี้มันให้เราทำเองโดยส่งหน้า dashboard มาให้ดู ใช้เวลาเทรดประมาณ 20-30 นาที ฉันก็จะเห็นตัวเลขกำไรที่เพิ่มขึ้นมา แล้วมันก็สอนให้ฉันโอนเงินออกไปยัง wallet ของฉันใน Bitkub
ทำแบบนี้ 2 ครั้ง ฉันได้เงินต้นของฉันคืนกลับมาทั้งหมด และได้กำไรรวมประมาณ 12,518 บาท รวมกับครั้งแรกที่เป็นเงินของมัน ฉันได้เงินจากมิจฯ 2 หมื่นบาท (ประมาณ 615 usd)
เรื่องมาพีคเมื่อ 3 อาทิตย์ก่อน มิจฯ บอกฉันว่าวันที่ 23 นี้จะมี node การลงทุนครั้งใหญ่ที่จะได้กำไรมาก มันบอกว่าตัวมันเองเตรียมเงินลงทุนไว้ 3 แสนดอลลาร์ ให้ฉันเตรียมเงินไว้ 100,000 ดอลลาร์แล้วมันจะ top up ให้ฉันอีกเท่าตัว
ตอนนี้ฉันเอ๊ะ !? หนักมาก ถามมันกลับไปว่ายูจะมาเติมเงินให้ฉันทำไม มันบอกว่า เราจะสร้างอนาคตร่วมกัน เราต้องสะสมเงินเพื่ออนาคตของเราสองคน ฉันคิดทันทีว่า ไม่ใช่ละ "มุงอย่ามาหลอกกรูด้วยลูกไม้ตื้น ๆ"
ใครจะอยากสร้างอนาคตกับมุง คนที่ไม่เคยเจอหน้ากันสักครั้ง ถึงฉันจะเป็นสาวโสดมานาน แต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ง่าย ๆ นะโว้ย ฉันเลยบอกมันว่าฉันขอดูรูปคุณตอนนี้หน่อยสิ ฉันคิดถึงหน้าคุณ ฉันไม่เห็นหน้าคุณมาหลายวันแล้ว
มันส่งรูปมาให้บอกว่าเพิ่งถ่ายเซลฟี่เดี๋ยวนี้เองก่อนจะเข้านอน แต่ฉันจำได้ว่ามันเคยส่งรูปคล้าย ๆ แบบนี้มาให้ เลยเอามาเทียบกัน โป๊ะเชะเลยจ้า เป็นรูปผู้ชายคนเดิม ถ่ายในวันเดียวกัน แสงไฟเหมือนเดิม เสื้อตัวเดิม ผมแสกเหมือนเดิม ผ้าม่านด้านหลังก็จับจีบแบบเดิม แต่ส่งมาให้ดูในเวลาต่างกันเกือบ 3 เดือน
รู้แล้วว่าเจอมิจฉาชีพแน่นอน แต่ก็ทำเฉย ๆ วันรุ่งขึ้นมันก็ถามฉันเรื่องเงินลงทุนอีก ฉันบอกมันว่าไม่ ฉันไม่มีเงินมากขนาดนั้น มันดูเหมือนไม่เชื่อ พยายามกดดันให้ฉันหาเงินมาลงทุนให้ได้ ฉันเลยเอารูปบัตรประชาชนคนจีน และพาสปอร์ตที่มันเคยส่งมาให้ดู (เพื่อแสดงความจริงใจ) ส่งไปให้เพื่อนตรวจสอบ
ปรากฏว่า ทุกอย่างปลอมจ้า แต่เป็นการปลอมที่เนียนมาก ชื่อ-ที่อยู่ตามบัตรทุกอย่างจริง แต่เลขหลักสุดท้ายในบัตรผิดไปตัวเดียว ส่วนพาสปอร์ตก็ปลอม ปีเกิดไม่ตรงกับปีที่ระบุในแถบด้านล่างของพาสปอร์ต
ฉันหยุดคุยและบล็อกมันใน FB แต่ยังไม่ได้บล็อกไลน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันส่งข้อความมาทวงเงินคืน ฉันเลยบล็อกไลน์ เรื่องอะไรจะคืนเงินเนอะ
วันนี้มันใช้โปรไฟล์อื่นมาเขียนคอมเมนต์ทวงเงินในสเตตัสอื่น ๆ ในเฟซของฉัน Why do you avoid my problems ? Why don’t you dare to face me ? Why don’t you return my money ?
ฉันก็บล็อกมันไปอีก แต่คิดว่ามันคงจะใช้โปรไฟล์อื่นมาคอมเมนต์ทวงเงินอีกเรื่อย ๆ ฉันควรจะทำยังไงต่อไปดี ????
ป.ล. ฉันอาจจะเสียเงินในครั้งที่สาม แต่โชคดีที่ Bitkub มีการล็อกวงเงินถอน usdt ไว้ไม่เกิน 1,500 มันคงคิดว่าเงินยังน้อยไป รอให้ฉันลงทุนมาก ๆ ก่อน สรุปคือมันไม่ได้เงินฉันไป"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวกันเป็นจำนวนมาก ทั้งขอบคุณ ต๊ะ นารากร ที่ออกมาเตือนกลลวงมิจฉาชีพ บ้างก็มาคอมเมนต์แซวและร่วมขยี้ อาทิ เหนือฟ้ายังมีต๊ะ, ร้ายกว่าโจรก็คุณต๊ะนี่เเหละ, มิจมา มิจกลับ ไม่โกง, นาน ๆ จะเจอคนป่วนมิจจี้กลับ, มิจในมิจ, ชี้ช่องรวย, เหลี่ยมเจอเหลี่ยม ฯลฯ