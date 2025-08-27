HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เพจดังชี้เป้า นักร้องหญิง - ชาย พร้อมอินฟลูฯ รีด 20 ล้าน เงินบริจาค ทิดอลงกต

          เพจดังชี้เป้า นักร้องหญิง - ชาย พร้อมอินฟลูฯ รีด 20 ล้านจาก ทิดอลงกต ถามจริงไม่รู้เหรอว่าเงินช่วยผู้ป่วยเอดส์ คนเมนต์สนั่น...บาปใหญ่

เงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ

          จากประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งทางตำรวจได้มีการควบคุมตัว อดีตพระอลงกต ไปสึกพร้อมเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดี เช่นเดียวกับ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่ก็โดนจับไปแล้วนั้น 

          ล่าสุด (27 สิงหาคม 2568) เพจ ดาวแปดแฉก เผยข้อมูลเพิ่มเติมชี้เป้าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ โดยระบุว่า 



          "ใครหว่า !! นักร้องหญิง 1 นักร้องชาย 1 อินฟลูฯ ชาย 1 รีดเงิน ทิดอลงกต ไป 20 ล้าน #เห้อออพวกเมริงไม่รู้เหรอว่านั้นคือเงินบริจาคของคนที่เค้ามีจิตศรัทธาช่วยเหลือ..ผู้ป่วยเอดส์"

เงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ

          ทั้งนี้ ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาปักหมุดรอคำใบ้ พร้อมคาดเดากันถึงบุคคลที่คิดว่าเป็นนักร้องหญิง นักร้องชาย รวมถึงอินฟลูฯ ชาย ว่าจะเป็นใครกันแน่ ใช่ที่ลือ ๆ กันในโซเชียลหรือไม่ ซึ่งก็คงต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายหวยจะออกที่ใคร 

เงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เพจดังชี้เป้า นักร้องหญิง - ชาย พร้อมอินฟลูฯ รีด 20 ล้าน เงินบริจาค ทิดอลงกต อัปเดตล่าสุด 27 สิงหาคม 2568 เวลา 09:59:37 9,715 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา วีนา ปวีนา มารี เบรินเนอร์ เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย