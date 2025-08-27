เพจดังชี้เป้า นักร้องหญิง - ชาย พร้อมอินฟลูฯ รีด 20 ล้าน เงินบริจาค ทิดอลงกต

เพจดังชี้เป้า นักร้องหญิง - ชาย พร้อมอินฟลูฯ รีด 20 ล้านจาก ทิดอลงกต ถามจริงไม่รู้เหรอว่าเงินช่วยผู้ป่วยเอดส์ คนเมนต์สนั่น...บาปใหญ่
จากประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งทางตำรวจได้มีการควบคุมตัว อดีตพระอลงกต ไปสึกพร้อมเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดี เช่นเดียวกับ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่ก็โดนจับไปแล้วนั้น
ล่าสุด (27 สิงหาคม 2568) เพจ ดาวแปดแฉก เผยข้อมูลเพิ่มเติมชี้เป้าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ โดยระบุว่า
"ใครหว่า !! นักร้องหญิง 1 นักร้องชาย 1 อินฟลูฯ ชาย 1 รีดเงิน ทิดอลงกต ไป 20 ล้าน #เห้อออพวกเมริงไม่รู้เหรอว่านั้นคือเงินบริจาคของคนที่เค้ามีจิตศรัทธาช่วยเหลือ..ผู้ป่วยเอดส์"
ทั้งนี้ ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาปักหมุดรอคำใบ้ พร้อมคาดเดากันถึงบุคคลที่คิดว่าเป็นนักร้องหญิง นักร้องชาย รวมถึงอินฟลูฯ ชาย ว่าจะเป็นใครกันแน่ ใช่ที่ลือ ๆ กันในโซเชียลหรือไม่ ซึ่งก็คงต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายหวยจะออกที่ใคร