ซุง รับตลาดเซฟวัน โก ศรีสมาน ขาดทุนเดือนละ 1 ล้าน หลังจากนี้มีแผนทำยังไง

ซุง ศตาวิน เผยตลาดเซฟวัน โก ศรีสมาน ขาดทุนเดือนละ 1 ล้าน หลังคนแห่เมนต์ตลาดเจ๊ง เงียบกริบ รับฝนตกจนกระทบ ยันลุยต่อ พร้อมเปิดพื้นที่ขายของมือสอง ฟรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์คนดัง ที่มีการลงทุนทำธุรกิจหลาย ๆ อย่าง สำหรับ ซุง ศตาวิน อย่างไรก็ตาม พบว่าเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 บนเฟซบุ๊ก Sungstarwin เจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจ เกี่ยวกับการขาดทุนของ ตลาดเซฟวัน โก ศรีสมาน ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของเขา
โดย ซุง เผยว่า ตลาดเซฟวัน โก ศรีสมาน ขาดทุนเดือนละ 1 ล้าน พร้อมระบุว่า ตอนแรกตลาดมีทั้งหมด 1,000 ล็อค แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่พอ พวกตนจึงหั่นออก 500 ล็อค ไปเป็นที่จอดรถ เหลืออีก 500 ล็อคเป็นพื้นที่ขายของ แต่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ฝนดันตกทุกวัน ถึง 90% ซึ่งเมื่อฝนตกทางตลาดก็จะลดราคาให้ผู้ค้า 50%
เมื่อไปสอบถามผู้ค้าในตลาด ก็ยอมรับว่าช่วงหน้าฝนยอดขายลดฮวบฮาบ กำไรลด แต่ก็ไม่ถึงกับขาดทุน
อีกทั้งเนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจซบเซา ดังนั้นทีมดูแลตลาดเซฟวัน โก ศรีสมาน จึงสรุปกันว่าจะขยายพื้นที่ขายสินค้าเพิ่ม นอกจากนี้จะเปิดพื้นที่ให้ขายของฟรี สำหรับของใช้มือสองต่าง ๆ สามารถขนของมาแบขายกันได้เลย
โดยก่อนหน้านี้ที่ ตลาดเซฟวัน โคราช ช่วงเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ก็เคยให้คนทั่วไป ขนของในบ้านมาขายเป็นของมือสองกันได้ฟรีมาแล้ว นี่จึงเป็นโปรเจกต์แบบเดียวกัน
