HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ซุง รับตลาดเซฟวัน โก ศรีสมาน ขาดทุนเดือนละ 1 ล้าน หลังจากนี้มีแผนทำยังไง

          ซุง ศตาวิน เผยตลาดเซฟวัน โก ศรีสมาน ขาดทุนเดือนละ 1 ล้าน หลังคนแห่เมนต์ตลาดเจ๊ง เงียบกริบ รับฝนตกจนกระทบ ยันลุยต่อ พร้อมเปิดพื้นที่ขายของมือสอง ฟรี 

ซุง ศตาวิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin

          เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์คนดัง ที่มีการลงทุนทำธุรกิจหลาย ๆ อย่าง สำหรับ ซุง ศตาวิน อย่างไรก็ตาม พบว่าเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 บนเฟซบุ๊ก Sungstarwin เจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจ เกี่ยวกับการขาดทุนของ ตลาดเซฟวัน โก ศรีสมาน ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของเขา 

ซุง ศตาวิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin

          โดย ซุง เผยว่า ตลาดเซฟวัน โก ศรีสมาน ขาดทุนเดือนละ 1 ล้าน พร้อมระบุว่า ตอนแรกตลาดมีทั้งหมด 1,000 ล็อค แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่พอ พวกตนจึงหั่นออก 500 ล็อค ไปเป็นที่จอดรถ เหลืออีก 500 ล็อคเป็นพื้นที่ขายของ แต่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ฝนดันตกทุกวัน ถึง 90% ซึ่งเมื่อฝนตกทางตลาดก็จะลดราคาให้ผู้ค้า 50% 

          เมื่อไปสอบถามผู้ค้าในตลาด ก็ยอมรับว่าช่วงหน้าฝนยอดขายลดฮวบฮาบ กำไรลด แต่ก็ไม่ถึงกับขาดทุน 

ซุง ศตาวิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin

ซุง ศตาวิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin

          อีกทั้งเนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจซบเซา ดังนั้นทีมดูแลตลาดเซฟวัน โก ศรีสมาน จึงสรุปกันว่าจะขยายพื้นที่ขายสินค้าเพิ่ม นอกจากนี้จะเปิดพื้นที่ให้ขายของฟรี สำหรับของใช้มือสองต่าง ๆ สามารถขนของมาแบขายกันได้เลย

ซุง ศตาวิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin

          โดยก่อนหน้านี้ที่ ตลาดเซฟวัน โคราช ช่วงเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ก็เคยให้คนทั่วไป ขนของในบ้านมาขายเป็นของมือสองกันได้ฟรีมาแล้ว นี่จึงเป็นโปรเจกต์แบบเดียวกัน 

ซุง ศตาวิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin

ซุง ศตาวิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ซุง รับตลาดเซฟวัน โก ศรีสมาน ขาดทุนเดือนละ 1 ล้าน หลังจากนี้มีแผนทำยังไง โพสต์เมื่อ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 10:21:53 5,014 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา วีนา ปวีนา มารี เบรินเนอร์ เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย