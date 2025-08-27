ส่องคู่แข่งวอลเลย์บอลไทย ในศึกชิงแชมป์โลก 2025 รอบ 16 ทีมสุดท้าย จะเป็นญี่ปุ่น หรือ เซอร์เบีย ทำไมความรู้สึกมันคุ้น ๆ เหมือนตอนคัดโอลิมปิก 2012 ตอนนั้นดราม่าสนั่น
ภาพจาก volleyballworld
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ไทย แพ้ เนเธอร์แลนด์ 2-3 เซต ส่งผลให้ไทยเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย เป็นที่ 2 ของกลุ่ม เอ รอพบอันดับ 1 จากกลุ่ม เอช
เมื่อไปส่องกลุ่ม เอช พบว่า มี 2 ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปแล้ว แต่ยังไม่การันตีอันดับ 1 กับ 2 ของกลุ่ม คือ เซอร์เบีย กับ ญี่ปุ่น ซึ่งจะแข่งขันกันในวันนี้ (27 สิงหาคม 2568) เวลา 17.00 น. ดังนั้นเราจะมีดูเงื่อนไขว่า ไทยจะได้เจอเซอร์เบีย หรือ ญี่ปุ่น ผลการแข่งขันต้องเป็นอย่างไร
ภาพจาก volleyballworld
ไทยเจอเซอร์เบีย
ผลการแข่งขัน คือ เซอร์เบีย ชนะ ญี่ปุ่น
ไทยเจอญี่ปุ่น
ผลการแข่งขัน คือ ญี่ปุ่น ชนะ เซอร์เบีย
ภาพจาก volleyballworld
สำหรับเกมการแข่งขันคู่นี้ ทำให้เกิดนึกถึงเหตุการณ์ ญี่ปุ่น - เซอร์เบีย ในโอลิมปิก 2012 รอบคัดเลือก ซึ่งในครั้งนั้น มีส่วนได้ส่วนเสียกับไทยในการไปโอลิมปิก ผลจะออกอย่างไรก็ได้ ไทยได้ไปโอลิมปิกทั้งนั้น ยกเว้น ญี่ปุ่น แพ้ เซอร์เบีย 2-3 เซต ไทยถึงอดไปทันที
และผลการแข่งขันก็ออกมาเป็น ญี่ปุ่น แพ้ เซอร์เบีย 2-3 เซต ท่ามกลางความกังขาของคนไทยที่มองรูปเกมแปลก ๆ ทำสาวไทยอดไปเฉิดฉายที่ลอนดอน 2012 ดราม่าลุกเป็นไฟในช่วงนั้น
อย่างไรก็ตาม เกมนัดที่จะถึงนี้ ก็มีส่วนได้ส่วนเสียเล็กน้อยในเรื่องคู่แข่งที่จะเจอกันในรอบถัดไปอีกครั้ง
การแข่งขันนัดถัดไปของไทย
วอลเลย์บอลหญิงไทย จะแข่งรอบ 16 ทีมสุดท้ายวันที่ 29 สิงหาคม 2568 เรื่องเวลาจะมีการกำหนดอีกครั้ง แต่ PPTV HD 36 ถ่ายทอดสด