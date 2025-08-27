HILIGHT
สาวคนดัง TikTok ทำคลิปเลี้ยงแมลงสาบในห้อง 30,000 ตัว สภาพที่อยู่สะพรึงขนลุก

          สาวญี่ปุ่นคนดังบน TikTok ทำคลิปคอนเทนต์เลี้ยงแมลงสาบในห้อง 30,000 ตัว สภาพที่อยู่สุดสะพรึง จนถูกไล่ออกในที่สุด ทำเพื่อนบ้านโล่งใจ

สาวคนดัง TikTok อยู่กับแมลงสาบ 3 หมื่นตัว
ภาพจาก TikTok

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Livedoor News เผยเรื่องราวของ สาวญี่ปุ่นคนดังบน TikTok ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อว่า ไซเคียวจัง เธอเรียกตัวเองว่าเป็น "สาวเก็บตัวที่แข็งแกร่งที่สุด" โดยจะถ่ายทำคอนเทนต์อัปเดตชีวิตในห้องอพาร์ตเมนต์สุดสกปรกของเธอ ที่กลายเป็นสถานที่เลี้ยงแมลงสาบ 30,000 ตัว สภาพที่เห็นชวนสะพรึงขนลุก แต่ก็มีแฟน ๆ ให้ความสนใจเข้าไปติดตามไม่น้อย แต่ละคลิปของเธอมียอดวิวมากกว่าหลายล้านครั้ง 

สาวคนดัง TikTok อยู่กับแมลงสาบ 3 หมื่นตัว
ภาพจาก TikTok

          รายงานเผยว่า ไซเคียวจังอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ริมถนนใหญ่ในกรุงโตเกียว ห้องของเธอรกและสกปรกมากจนเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสาบถึง 30,000 ตัว คลิปวิดีโอของเธอสร้างความตกตะลึงบนโลกออนไลน์จนทำให้เธอกลายเป็นคนดัง หลายครั้งที่เธอมักจะเผยให้เห็นสภาพห้องที่เต็มไปด้วยกองขยะ เศษซากจากของกิน รวมไปถึงสิ่งของเหลือใช้มากมาย ราวกับเป็นห้องเก็บขยะ ซึ่งเธอทั้งอาศัยอยู่และนอนหลับไปกับพวกมัน 

สาวคนดัง TikTok อยู่กับแมลงสาบ 3 หมื่นตัว
ภาพจาก TikTok

          ไม่เพียงแค่สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ทั้งกลิ่นและแมลงจากห้องของเธอไปรบกวนเพื่อนบ้าน แต่ยังรวมไปถึงนิสัยและพฤติกรรมของเธอ ทำให้เพื่อนบ้านที่พักอาศัยในตึกเดียวกันต่างพากันไม่พอใจ อีกทั้งยังส่งผลกระทบไปถึงร้านอาหารที่อยู่ภายในอาคาร ต่างพากันร้องเรียนให้ทางเจ้าของตึกเข้ามาดำเนินการจัดการ 

สาวคนดัง TikTok อยู่กับแมลงสาบ 3 หมื่นตัว
ภาพจาก TikTok

          และด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ภาพลักษณ์ของทั้งที่พักของเธอถูกมองในแง่ลบ คะแนนรีวิวของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้บน Google Maps อยู่ที่ 1.7 คะแนน และมีคนวิจารณ์เชิงลบมากมาย เช่น "มีกลิ่นเหม็น" และ "มีสัตว์และแมลงรบกวนอยู่รอบ ๆ" 

สาวคนดัง TikTok อยู่กับแมลงสาบ 3 หมื่นตัว
ภาพจาก TikTok

          เพื่อนบ้านรายหนึ่งเผยถึงวีรกรรมของเธอว่า "เราเคยเจอเธอหลายครั้งที่ร้านสะดวกซื้อ เพราะเราอยู่ตึกเดียวกัน เธอมักจะเดินวนไปวนมาในร้าน และพึมพำกับตัวเองในโทรศัพท์ ราวกับกำลังถ่ายทอดสดอยู่ ดูน่ากลัวมาก พอลูกค้าคนอื่นมองเธอด้วยความสงสัย เธอก็จะตวาดใส่ว่า มองอะไรเนี่ย ! น่ารำคาญจริง ๆ"  


สาวคนดัง TikTok อยู่กับแมลงสาบ 3 หมื่นตัว
ภาพจาก TikTok

          อย่างไรก็ดี เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอถูกให้ออกจากที่พักเป็นที่เรียบร้อย หลังจากค้างจ่ายค่าเช่ามานานกว่าปีครึ่ง โดยไซเคียวจังได้โพสต์คลิปวิดีโอแสดงความเสียใจต่อแฟน ๆ โดยเผยว่า "ฉันถูกบังคับให้ย้ายออกในวันที่ 20 สิงหาคม เพราะฉันค้างค่าเช่ามาเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งจำนวน 1,298,570 เยน (ราว 285,000 บาท)" 

สาวคนดัง TikTok อยู่กับแมลงสาบ 3 หมื่นตัว
ภาพจาก TikTok

          ทั้งนี้ วันก่อนที่จะย้ายออก ไซเคียวจังได้ถ่ายคลิปร่วมกับโคเระโคเระ สตรีมเมอร์ที่ชอบเปิดเผยห้องของตัวเองเช่นเดียวกัน โดยเขาพยายามช่วยเธอทำความสะอาดห้อง แต่เธอกลับโกรธมากที่เขาพยายามจะเอา "สมบัติขยะ" ของเธอไปทิ้ง จากนั้นการร่วมงานของทั้งสองจึงหยุดชะงักลง และสุดท้ายตอนที่เธอเก็บกระเป๋าออกไปจากที่พัก ดูเหมือนว่าเธอจะทิ้งห้องเอาไว้แบบสกปรกเช่นนั้น 

สาวคนดัง TikTok อยู่กับแมลงสาบ 3 หมื่นตัว
ภาพจาก TikTok

          ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ กล่าวว่า

          "สงสารเจ้าของอพาร์ตเมนต์"

          "น่าสยดสยอง ราวกับเป็นห้องพักที่มีประวัติเกิดเหตุร้าย"  

          "ทำความสะอาดอย่างเดียวคงไม่พอ คงต้องรีโนเวทห้องใหม่หมด นั่นเป็นหายนะสำหรับเจ้าของ"

สาวคนดัง TikTok อยู่กับแมลงสาบ 3 หมื่นตัว
ภาพจาก TikTok

          อย่างไรก็ดี หลังจากที่เธอย้ายออกไปแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านจะพากันโล่งใจไปตาม ๆ กัน ขณะที่ไซเคียวจังเธอได้อัปโหลดคลิปบอกว่า ตอนนี้เธอกลายเป็นคนไร้บ้านแล้ว เธอกำลังจะไปเที่ยวฮอกไกโดกับคนรู้จัก หลายคนก็ได้แต่หวังว่า หากเธอได้ที่อยู่ใหม่ คงจะไม่ไปสร้างปัญหาที่น่ารังเกียจนี้อีก 

ขอบคุณข้อมูลจาก Livedoor News


