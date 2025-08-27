สาวคนดัง TikTok ทำคลิปเลี้ยงแมลงสาบในห้อง 30,000 ตัว สภาพที่อยู่สะพรึงขนลุก

สาวญี่ปุ่นคนดังบน TikTok ทำคลิปคอนเทนต์เลี้ยงแมลงสาบในห้อง 30,000 ตัว สภาพที่อยู่สุดสะพรึง จนถูกไล่ออกในที่สุด ทำเพื่อนบ้านโล่งใจ
ภาพจาก TikTok
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Livedoor News เผยเรื่องราวของ สาวญี่ปุ่นคนดังบน TikTok ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อว่า ไซเคียวจัง เธอเรียกตัวเองว่าเป็น "สาวเก็บตัวที่แข็งแกร่งที่สุด" โดยจะถ่ายทำคอนเทนต์อัปเดตชีวิตในห้องอพาร์ตเมนต์สุดสกปรกของเธอ ที่กลายเป็นสถานที่เลี้ยงแมลงสาบ 30,000 ตัว สภาพที่เห็นชวนสะพรึงขนลุก แต่ก็มีแฟน ๆ ให้ความสนใจเข้าไปติดตามไม่น้อย แต่ละคลิปของเธอมียอดวิวมากกว่าหลายล้านครั้ง
ภาพจาก TikTok
รายงานเผยว่า ไซเคียวจังอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ริมถนนใหญ่ในกรุงโตเกียว ห้องของเธอรกและสกปรกมากจนเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสาบถึง 30,000 ตัว คลิปวิดีโอของเธอสร้างความตกตะลึงบนโลกออนไลน์จนทำให้เธอกลายเป็นคนดัง หลายครั้งที่เธอมักจะเผยให้เห็นสภาพห้องที่เต็มไปด้วยกองขยะ เศษซากจากของกิน รวมไปถึงสิ่งของเหลือใช้มากมาย ราวกับเป็นห้องเก็บขยะ ซึ่งเธอทั้งอาศัยอยู่และนอนหลับไปกับพวกมัน
ภาพจาก TikTok
ไม่เพียงแค่สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ทั้งกลิ่นและแมลงจากห้องของเธอไปรบกวนเพื่อนบ้าน แต่ยังรวมไปถึงนิสัยและพฤติกรรมของเธอ ทำให้เพื่อนบ้านที่พักอาศัยในตึกเดียวกันต่างพากันไม่พอใจ อีกทั้งยังส่งผลกระทบไปถึงร้านอาหารที่อยู่ภายในอาคาร ต่างพากันร้องเรียนให้ทางเจ้าของตึกเข้ามาดำเนินการจัดการ
ภาพจาก TikTok
และด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ภาพลักษณ์ของทั้งที่พักของเธอถูกมองในแง่ลบ คะแนนรีวิวของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้บน Google Maps อยู่ที่ 1.7 คะแนน และมีคนวิจารณ์เชิงลบมากมาย เช่น "มีกลิ่นเหม็น" และ "มีสัตว์และแมลงรบกวนอยู่รอบ ๆ"
ภาพจาก TikTok
เพื่อนบ้านรายหนึ่งเผยถึงวีรกรรมของเธอว่า "เราเคยเจอเธอหลายครั้งที่ร้านสะดวกซื้อ เพราะเราอยู่ตึกเดียวกัน เธอมักจะเดินวนไปวนมาในร้าน และพึมพำกับตัวเองในโทรศัพท์ ราวกับกำลังถ่ายทอดสดอยู่ ดูน่ากลัวมาก พอลูกค้าคนอื่นมองเธอด้วยความสงสัย เธอก็จะตวาดใส่ว่า มองอะไรเนี่ย ! น่ารำคาญจริง ๆ"
ภาพจาก TikTok
อย่างไรก็ดี เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอถูกให้ออกจากที่พักเป็นที่เรียบร้อย หลังจากค้างจ่ายค่าเช่ามานานกว่าปีครึ่ง โดยไซเคียวจังได้โพสต์คลิปวิดีโอแสดงความเสียใจต่อแฟน ๆ โดยเผยว่า "ฉันถูกบังคับให้ย้ายออกในวันที่ 20 สิงหาคม เพราะฉันค้างค่าเช่ามาเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งจำนวน 1,298,570 เยน (ราว 285,000 บาท)"
ภาพจาก TikTok
ทั้งนี้ วันก่อนที่จะย้ายออก ไซเคียวจังได้ถ่ายคลิปร่วมกับโคเระโคเระ สตรีมเมอร์ที่ชอบเปิดเผยห้องของตัวเองเช่นเดียวกัน โดยเขาพยายามช่วยเธอทำความสะอาดห้อง แต่เธอกลับโกรธมากที่เขาพยายามจะเอา "สมบัติขยะ" ของเธอไปทิ้ง จากนั้นการร่วมงานของทั้งสองจึงหยุดชะงักลง และสุดท้ายตอนที่เธอเก็บกระเป๋าออกไปจากที่พัก ดูเหมือนว่าเธอจะทิ้งห้องเอาไว้แบบสกปรกเช่นนั้น
ภาพจาก TikTok
ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ กล่าวว่า
"สงสารเจ้าของอพาร์ตเมนต์"
"น่าสยดสยอง ราวกับเป็นห้องพักที่มีประวัติเกิดเหตุร้าย"
"ทำความสะอาดอย่างเดียวคงไม่พอ คงต้องรีโนเวทห้องใหม่หมด นั่นเป็นหายนะสำหรับเจ้าของ"
ภาพจาก TikTok
อย่างไรก็ดี หลังจากที่เธอย้ายออกไปแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านจะพากันโล่งใจไปตาม ๆ กัน ขณะที่ไซเคียวจังเธอได้อัปโหลดคลิปบอกว่า ตอนนี้เธอกลายเป็นคนไร้บ้านแล้ว เธอกำลังจะไปเที่ยวฮอกไกโดกับคนรู้จัก หลายคนก็ได้แต่หวังว่า หากเธอได้ที่อยู่ใหม่ คงจะไม่ไปสร้างปัญหาที่น่ารังเกียจนี้อีก
ขอบคุณข้อมูลจาก Livedoor News