ยิ่งโตลูกยิ่งไม่เหมือนพ่อ สงสัยตรวจ DNA ผลปรากฏเมียไม่ได้มีชู้ แต่ความลับอยู่ที่แม่


          ชายคาใจ ลูกชายยิ่งโตยิ่งไม่เหมือนพ่อ สงสัยถึงขนาดตรวจ DNA พิสูจน์ ผลปรากฏว่าเมียไม่ได้คบชู้ แต่ความลับช็อกอยู่ที่แม่ รีบขอโทษเมียให้ไว 

ปัญหาครอบครัว

             ลูกชายถือเป็นความภาคภูมิใจของคนเป็นพ่อเลยก็ว่าได้ แต่สำหรับชายรายหนึ่งเขากลับพบความผิดปกติจนทำให้รู้สึกคลางแคลงใจ เมื่อนับวันลูกชายของเขาที่โตขึ้นยิ่งมีใบหน้าแตกต่างจากเขา ถึงขนาดสงสัยว่าภรรยาจะมีชู้ จนในที่สุดเขาตัดสินใจตรวจดีเอ็นเอ แต่ผลที่ตามมาหลังจากนั้นกลับพลิกผันกลายเป็นเรื่องเหนือความความหมาย  

             วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า ชายรายหนึ่งในเวียดนามชื่อว่า เจิ่น วัน หุ่ง อายุ 35 ปี ได้แต่งงานกับ เหงียน อายุ 34 ปี ทั้งสองสร้างครอบครัวอาศัยในจังหวัดนิญบิ่ญ และมีลูกชายด้วยกัน ทว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาและภรรยาได้พาลูกชายวัย 4 ขวบ ไปยังศูนย์วิเคราะห์ดีเอ็นเอในฮานอย เพื่อตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างเขาและลูกชาย หลังจากเขาเกิดความทุกข์ใจมาหลายเดือน เนื่องจากเห็นว่าลูกชายแทบจะไม่เหมือนเขาเลย 

             ในระหว่างที่รอการตรวจ เจิ่นมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด บรรยากาศระหว่างคู่สามีภรรยามีความตึงเครียดเช่นกัน เจ้าหน้าที่เผยว่าเขามีท่าทางร้อนใจ สายตาหวาดระแวงดูไม่ไว้ใจ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่า หลังจากผลตรวจออกจะดำเนินการส่งแบบด่วนไปให้ที่บ้านภายใน 1 วัน แต่เขาก็ยืนยันว่าจะมารับผลตรวจด้วยตัวเอง  



             หลังจากผ่านไป 3 วัน เจิ่นและภรรยากลับมาที่ศูนย์ดังกล่าวอีกครั้งหลังจากมีกำหนดแจ้งผลการตรวจ โดยผลปรากฏว่า เด็กคนนี้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเขาโดยตรง หมายความว่าเป็นบุตรแท้ ๆ ของเขา แต่หลังจากที่ได้ทราบผล สีหน้าของสามีกลับไม่ได้สบายใจหรือโล่งใจ อีกทั้งยังหันไปมองภรรยาด้วยความสงสัย และถึงขนาดคิดว่าภรรยาแอบติดสินบนเจ้าหน้าที่ 

             "ผมไม่เชื่อหรอก เป็นไปได้ยังไง เธอให้เงินเขาใช่ไหม" เจิ่น กล่าว พร้อมทั้งวิจารณ์ภรรยาอย่างไม่พอใจ โดยเขายังเชื่อว่าเธอทำเรื่องนอกใจลับหลังเขา นั่นหมายความว่า แม้จะผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่เขาก็ยังค้างคาใจกับภรรยา ทำให้สถานการณ์ในบ้านก็ยังน่าอึดอัด 

             กระทั่งหลังจากผ่านไป 2-3 วัน ในที่สุดแม่ของเจิ่นก็ตัดสินใจยุติปัญหานี้ ด้วยการสารภาพความจริงกับลูกชาย เธอพาลูกชายมาคุยสองคนในห้องเงียบ ๆ เล่าให้ฟังว่า ตอนสมัยวัยรุ่นเธอเคยตกหลุมรักหนุ่มในชนบทคนหนึ่งซึ่งมีหน้าตาหล่อเหลาและรูปร่างสูงใหญ่ แต่ด้วยฐานะที่ยากจนทางครอบครัวของเธอจึงไม่ยอมรับ ทำให้ต้องเลิกรากันไป และหลังจากนั้นเธอก็แต่งงานกับผู้ชายอีกคนที่สามารถดูแลครอบครัวได้ แต่หน้าตาธรรมดา 

             ความจริงปรากฏว่า เจิ่นเป็นลูกชายที่เกิดจากคนรักเก่าของแม่ ไม่ใช่สามีปัจจุบัน ที่เขาเข้าใจว่าเป็นพ่อแท้ ๆ มาตลอดชีวิต ส่วนเหตุผลที่ลูกชายของเขามีหน้าตาไม่เหมือนเขา เป็นเพราะลูกชายหน้าตาเหมือนปู่แท้ ๆ 

             เมื่อทุกอย่างกระจ่างชัด เจิ่นถึงกับพูดไม่ออกและพยายามตั้งสติ ในวันรุ่งขึ้น เขาจึงรีบขอโทษภรรยาสำหรับความเข้าใจผิด รวมไปถึงท่าทางและคำพูดที่รุนแรงทั้งหมดที่ผ่านมา 

             นางสาวเหงียน ถิ งา ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ดีเอ็นเอในฮานอย กล่าวว่า ในความเข้าใจของคนทั่วไปคือ ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลูกจะได้รับจากพ่อและแม่คนละครึ่ง อย่างไรก็ตาม ลักษณะทางพันธุกรรมยังสามารถถ่ายทอดได้จากปู่ย่าตายาย หรือรุ่นย้อนหลังถัดไปอีก ไม่จำเป็นต้องมาจากพ่อแม่โดยตรง นอกจากนี้ สภาพความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม และโภชนาการก็ส่งผลต่อรูปลักษณ์ และบุคลิกภาพของเด็กด้วยเช่นกัน

             ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ผู้ปกครองควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะเกิดความสงสัย เนื่องจาก "ผลการตรวจ DNA สามารถลบล้างความสงสัยได้ แต่ไม่สามารถรักษาความเสียหายที่เกิดจากความสงสัยและอคติได้"  


ขอบคุณข้อมูลจาก Soha
 




ยิ่งโตลูกยิ่งไม่เหมือนพ่อ สงสัยตรวจ DNA ผลปรากฏเมียไม่ได้มีชู้ แต่ความลับอยู่ที่แม่ โพสต์เมื่อ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 15:13:14
