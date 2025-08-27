HILIGHT
มรดกจากแม่ย่า ไม่รู้คืออะไร สงสัยมา 5 ปี รู้มูลค่าจริงถึงกับมือสั่น มากกว่าที่คิดเกือบ 5 เท่า

           มรดกจากแม่ย่า สงสัยมานานใช่ทองไหม รู้ที่จริงคืออะไรมีทึ่ง ไม่ใช่แค่แผ่นทองธรรมดา แต่เป็นทองคำจากบริษัทยักษ์ใหญ่ กะว่าได้ไม่กี่หมื่น รู้ราคาทั้งหมดถึงกับมือสั่น 

มรดกจากแม่ย่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

           วันที่ 27 สิงหาคม 2568 มีรายงานว่า บนเฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ เผยแพร่คลิปของลูกค้ารายหนึ่งที่หอบทองจำนวนหนึ่งมาที่ร้าน ขอให้ช่วยตรวจสอบ โดยเผยว่าเป็นทองที่ลูกสาวได้รับเป็นมรดกมาจากคุณย่า ไม่รู้ว่าเป็นอะไร เห็นว่ามีสีทองแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่ทองคำไหม และได้แต่เก็บความสงสัยมานานถึง 5 ปี นับตั้งแต่แม่สามีเสียชีวิต 

มรดกจากแม่ย่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

           ทางลูกค้าเผยว่า แผ่นสีทองที่เห็นอยู่นี้รวมกับของอื่น ๆ แม่สามีเก็บไว้นานแล้ว ไม่รู้ว่ากี่ปี และไม่รู้ว่ามาจากไหน อย่างไรก็ตาม ก็มีคุยกับเพื่อนไว้ว่าอยากได้ราคาสัก 2-3 หมื่นบาท เพราะก็ไม่คิดว่าจะเป็นทองจริง ๆ 

มรดกจากแม่ย่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

           ทั้งนี้ เมื่อช่างนะโมลองดูทองที่ลูกค้านำมา พบว่าส่วนใหญ่เป็นทองคำจากต่างประเทศ มีทองไทยบางส่วน ซึ่งก็ต้องนำไปตรวจสอบเพื่อไขความสงสัยให้ลูกค้า 

           โดยพบว่าในบรรดาของที่นำมา มีแหวนเพชรทองคำ ที่ปรากฏว่าเป็นเพชรปลอม ตัวแหวนเป็นทองแดงชุบอย่างดี แต่เครื่องประดับบางส่วนนั้นเป็นทองคำแท้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแผ่นทองที่ทางลูกค้าสงสัยมากที่สุดนั้น เมื่อตอนที่จะเฉลยทำให้ลูกค้าถึงกับประหลาดใจ บอกว่า "อย่าบอกนะว่าเป็นทอง"

มรดกจากแม่ย่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

           ช่างนะโม เผยว่า แผ่นทองที่เห็นนี้ คือทองคำ 99% เป็นทองแท่งของต่างประเทศ ที่ผลิตโดยบริษัททองคำยักษ์ใหญ่ระดับโลก ซึ่งเมื่อทางลูกค้ารู้ว่าเป็นทองจริง ๆ ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ และถึงกับเสียงสั่นเมื่อได้ทราบราคาทองทั้งหมดที่ขายได้ในวันนี้ รวมถึงมือสั่นขณะโทร. ไปบอกข่าวลูกสาวด้วยความยินดี  
           
มรดกจากแม่ย่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

           โดยช่างคำนวณราคาทอง 81% ที่หลอมได้น้ำหนัก 25.07 กรัม ร่วมกับทองคำ 99% ที่รับซื้อในราคาทองคำแท่ง ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นเงินทั้งหมด 131,673 บาท 

มรดกจากแม่ย่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่


โพสต์เมื่อ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 15:21:34
