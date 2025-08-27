HILIGHT
อุ๊ย ! บ้านหมอบี 70 ล้าน อยู่กับภรรยา - น้องเจ้าของรถจิมนี่ จังหวะนี้ หนุ่ม ถึงกับร้องเพลง

          คนใกล้ชิดหมอบี พูดเอง บ้านหรู 70 ล้าน นอกจาก หมอบี-ภรรยา ยังมีน้องเจ้าของรถจิมนี่ จังหวะนี้ หนุ่ม ได้ฟัง ถึงกับร้องออกมาเป็นเพลง 

บ้านหมอบี 70 ล้าน
ภาพจาก โหนกระแส
          วันที่ 27 สิงหาคม 2568 ในรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 พิธีกร หนุ่ม กรรชัย ได้พูดคุยกับ พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. เกี่ยวกับคดี อดีตพระอลงกต และ หมอบี โดยมี เต่า หนึ่งในกรรมการของมูลนิธินาถะ ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของหมอบี มาร่วมรายการ 

บ้านหมอบี 70 ล้าน
ภาพจาก โหนกระแส

          ในส่วนหนึ่งของรายการมีการพูดถึงเรื่อง บ้านดำ ของหมอบี ที่เมื่อรวมการตกแตงแล้วมีมูลค่ากว่า 70 ล้าน ซึ่งมีการโอนให้หลวงพ่อ โดยมีการระบุว่าหลวงพ่อต้องเอาบ้านไปทำเป็นสถานวิปัสนา หากไม่ทำ ก็จะให้กรรมสิทธิของบ้านกลับมาเป็นของหมอบีเหมือนเดิม และต่อมามีการขอให้ระบุเพิ่มว่า หากหลวงพ่อมรณภาพ บ้านก็จะตกเป็นกรรมสิทธิของหมอบีเช่นกัน 

บ้านหมอบี 70 ล้าน
ภาพจาก โหนกระแส

          ทั้งนี้ กระแสข่าวที่บอกว่า หมอบี ทุจริตเงิน 10 ล้าน ต้องหามาคืนหลวงพ่อนั้น เต่า เผยว่า เป็นความจริง โดยหลังจากหมอบีโอนบ้าน โอนรถ ให้หลวงพ่อหมดแล้ว ก็ยังมีส่วนต่างอยู่อีกประมาณ 10 ล้าน 

บ้านหมอบี 70 ล้าน
ภาพจาก โหนกระแส

          จุดนี้ทำให้ หนุ่ม กรรชัย ถึงกับตกใจ เพราะนั่นหมายความว่า ขนาดโอนบ้านกับรถ 3 คันไปแล้ว ยังมีส่วนต่างอีกเป็น 10 ล้าน นั่นหมายถึง หมอบี ต้องชักเงินไปเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 70-80 ล้านบาท 

          ซึ่ง เต่า ชี้ว่าตามที่เข้าใจก็เป็นแบบนั้น หลวงพ่อจึงให้ หมอบี ไปเป็นลูกหนี้ของนายทุนอีกคนแทน โดยให้นายทุนเขียนเช็คไว้แก่ทางวัดหรือหลวงพ่อ หรือกล่าวคือให้หานายทุนมาเคลียร์หนี้ให้หลวงพ่อ ส่วน หมอบี ก็ไปเป็นหนี้ของนายทุนที่หลวงพ่อพามาแทน เช็คฝ่ายนั้นก็เป็นคนเอามา ตรงนี้ไม่รู้ว่า หมอบี รู้หรือไม่ เพราะช่วงนั้น หมอบี อยู่ต่างประเทศ ไม่ได้เข้าประชุม แค่โทร. คุยเฉย ๆ ซึ่งสุดท้าย หมอบี ไม่ยอมรับเงื่อนไขนั้น 

บ้านหมอบี 70 ล้าน
ภาพจาก โหนกระแส

          เต่า เผยว่า รู้เรื่องที่มีการโอนบ้านเช่นกัน โดยบ้านหลังนี้ หมอบีซื้อที่ดินพร้อมบ้าน แล้วทุบทิ้งทั้งหมดเพื่อสร้างใหม่เป็นหลังนี้ ทีมงานทุกคนจะรู้ว่าเป็นบ้านหมอบีที่ใช้เงินส่วนตัวมาซื้อ พอเกิดเรื่องก็มีทีมงานมานั่งเล่าว่าโอนให้หลวงพ่อหมดแล้ว เราก็งงว่า ของพี่ จะโอนไปทำไม คือโอนบ้าน โอนรถ โอนทรัพย์ ไปหมดแล้ว 

บ้านหมอบี 70 ล้าน
ภาพจาก โหนกระแส

ผู้หญิงของหมอบี - อึ้งอยู่บ้านหรู 3 คน น้องเจ้าของรถจิมมี่ ก็อยู่ด้วย


          สำหรับเรื่องผู้หญิงที่ทะเลาะกันจนมาเปิดเผย ไม่ใช่ของอดีตพระอลงกต แต่เป็นเรื่องหมอบี เต่า ยอมรับว่าจริง และเป็นความจริงที่หมอบีไปบอกผู้หญิงว่าชาติที่แล้วเธอเป็นพี่น้องกับตัวเอง 

          หนุ่ม กรรชัย : แล้วขอให้มาอยู่ในบ้านเดียวกัน 
          เต่า : อันนี้ไม่รู้ไปขอยังไง มาอยู่บ้านเดียวกัน
          หนุ่ม กรรชัย : แล้วเขาอยู่บ้านเดียวกันไหม 
          เต่า : อยู่บ้านเดียวกันครับ 

          เมื่อถาม เต่า ว่าเป็นความจริงไหมที่หมอบีมีการนำเงินไปส่งเสียผู้หญิงให้เรียนหนังสือ เต่า เล่าว่ามีน้องผู้หญิง 2 คน ที่ทำงานอยู่ด้วยกัน หน้าตาน่ารัก มาขอหมอบีไปเรียนต่างประเทศ หมอบีก็ส่งเสียให้ โดยอ้างว่าเป็นเงินของตัวเอง จะทำอะไรก็ได้ ซึ่งน้องก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นเงินหมอบีจริง ๆ 

บ้านหมอบี 70 ล้าน
ภาพจาก โหนกระแส

          ส่วนเรื่องบ้านหรูอยู่กันกี่คนนั้น มีการพูดคุยดังนี้
          เต่า : 3 คน ก็มีพี่บี ภรรยา แล้วก็..น้องอีกคนหนึ่ง 
          หนุ่ม กรรชัย : ก็มีพี่บี ภรรยาพี่บี แล้วก็น้องเจ้าของรถจิมนี่ ใช่ไหม ? 
          เต่า : ใช่ ๆ 
          หนุ่ม กรรชัย : ใช่ไหม ? พูดให้ชัดนะจ๊ะ แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ เธอไม่รู้บ้างเลย

          อยู่ด้วยกันยังไง เต่า เผยว่า พอสร้างบ้านเสร็จก็เห็นว่าอยู่ด้วยกันแล้ว อยู่กันมาสักพักแล้ว อยู่ด้วยกันมาปีกว่าแล้ว ส่วนที่ว่าน้องเขามาอยู่ได่เหรอ ภรรยาหมอบีอนุญาตเหรอ เต่า เผยว่า บ้านเขาใหญ่ ภรรยาอนุญาตไหมไม่ทราบ แต่ตนก็เคยเตือน หมอบี อยู่บ่อย ๆ แต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไร ภรรยาก็ไม่ได้ว่าอะไร ส่วนอีกคนที่แนบกายหมอบี ไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่ก็แวบมาตลอด มาช่วยงานหลวงพ่อ 

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส 

