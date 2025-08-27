หนึ่ง บางปู แฉภาคต่อ ! ใบ้ถึง นักร้อง-ตลก-อินฟลูฯ เอาเงินหลวงพ่อไป... ใครอีก !?

หนึ่ง บางปู แฉ 3 คนดัง นักร้อง ตลก อินฟลูฯ เอาเงินหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ไปเป็นหลัก 10 ล้าน คำใบ้มาชัดเจน ฉะมารศาสนา
เป็นหนึ่งในอดีตผู้บริจาคที่สนับสนุนวัดพระบาทน้ำพุและหลวงพ่ออลงกตเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ เคยบริจาคเงินหลายล้านบาท และช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนมาร่วมทำบุญที่วัด ก่อนที่ หนึ่ง บางปู นักร้องและนักธุรกิจคนดัง จะออกมาเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับหลวงพ่อและทางวัด หลังพบความผิดปกติเรื่องเงินบริจาค และตั้งข้อสงสัยว่าเงินไม่ได้เข้าวัดทั้งหมด
โดยล่าสุด (26 สิงหาคม 2568) หนึ่ง บางปู ได้โพสต์คลิปพูดเกี่ยวกับ หลวงพ่ออลงกต ผ่าน TikTok @nuengbangpu ว่า "ไอ้คนที่มาเอาเงินหลวงพ่อไป ที่บอกนักร้องอะไรสักอย่าง มันเป็นวงนักร้องยุค 80 มีชื่อเป็นสี (ภาษาอังกฤษ)"
นอกจากนี้ หนึ่ง บางปู ยังได้โพสต์อีกหลายคลิปต่อเนื่องกัน เปิดประเด็นถึงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ "หลวงพ่อ" ดังนี้
- ตรวจเส้นเงินไอ้ตลกคนนี้ด้วย มันเอาเงินหลวงพ่อไป น่าจะหลายปี
- อย่างทิ้งประเด็นโรงแรม ไม่ได้ซื้อ แต่เช่า
- มีที่ดินขนาดใหญ่มาก อยู่ริมถนนสายเอเชีย ติดค่ายบางระจัน สิงห์บุรี น่าจะมูลค่าหลัก 100-1,000 ไม่ใช่บาท
- มารศาสนาอย่างพวกมึง ต้องเจอกู ใครจะขู่ กูใช้เบอร์เดิม
- ได้รับฟังคำสัมภาษณ์ของบิ๊กเต่า หนึ่งเองก็ชื่นใจ ที่บอกว่าหลวงพ่อท่านสำนึกผิด อันดับต่อไปหนึ่งจะทำหน้าที่อดีตลูกสาวที่ดีของหลวงพ่อ จะทวงความยุติธรรมกับคนที่มันมาเอาเงินหลวงพ่อไป หรือเอาเงินศาสนา เงินที่พวกเราทำบุญไป รับโทรศัพท์สื่อด้วย หลายตัวเลยนะ ถ้าจะให้ดี มารับสารภาพเลย
- ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กูก็เข้าใจว่ามึงจ่ายค่าน้ำมัน เติมน้ำมันมาเองเหมือนกู มาร้องเพลงให้วัด ช่วยวัดฟรี แต่วันนึงก็ได้มารับรู้ ว่านักร้องเก่าอย่างพวกมึง ต่อให้โตกว่ากู เพราะว่าคนนิสัยไม่ดี กูไม่จำเป็นต้องนับถือ
- นักร้องเก่าในประเทศไทยมีเยอะแยะ พอเขาแก่แล้วก็ทำไร่ทำนาอยู่กับลูกกับหลาน แล้วพวกมึงเป็นเหี้-อะไร จะต้องมาเอาเงินวัด
- พูดง่าย ๆ ว่า พวกมันมาสาระแน ตอนแรกก็มาจิตอาสา สักพักนึงก็ขอตังค์หลวงพ่อ สักพักนึงก็เป็นแบบ... ไม่รู้เขาตกลงกันยังไง แต่หลวงพ่อไม่ได้เต็มใจให้แน่นอน หรือถ้าให้ก็ให้ด้วยความอะไรบางอย่าง แต่พวกมึงแก่แล้ว ก็ควรมีความคิดปะ
ภาพจาก TikTok @nuengbangpu
ภาพจาก TikTok @nuengbangpu- ไอ้ 3 ตัว ที่เกี่ยวกับเอาเงินหลวงพ่อไป ก็ไม่ชอบทั้ง 3 ตัว แต่ติดใจที่สุดคืออินฟลูฯ ชาย เป็นคนที่พวกมึงรู้จัก ดังมาก ๆ ด้วย กูรู้ ส เสือ ใบ้เพิ่มให้ ไอ้สั-ว์นี่ 10 ล้าน (ฮัมเพลง "ผมเอาแครอทมาฝาก" ก่อนทิ้งท้าย เกี่ยวอะไรกับแครอท)
- มีคนตั้งข้อสงสัยกันเยอะมากว่าทำไมเพิ่งออกมาพูด ลองคิดดูว่าถ้าเขายังจับไม่ได้ แล้วออกมาพูด มันจะดีหรือไม่ดีต่อเขา แล้วจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยต่อกู ในเมื่อกระบวนการแรกในการจับเสร็จแล้ว ต้องทำหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ ที่หลวงพ่อแต่งตั้งให้ ยังไม่ได้ปลอดออก เพราะฉะนั้นตนมีหน้าที่ปกป้องวัดพระบาทน้ำพุ ไม่ใช่บุคคลที่ทำชั่วหรือทำไม่ดีต่อวัด
