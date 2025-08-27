เปิดสัมพันธ์ หมอบี กับผู้หญิง 4 คน เจอ 3 คน อยู่บ้านด้วยกัน เคล็ดลับสามัคคี ทุกคนคือพี่น้อง !?

บิ๊กเต่า ตอบสัมพันธ์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ กับผู้หญิง 4 คน ตอนรวบตัวพบ 3 คน อยู่บ้านเดียวกัน เห็นนักร้องสาวแว้บ ๆ ส่วนคนที่ 4 คือคนแฉ พีคแล้วพีคอีก !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
วันที่ 27 สิงหาคม 2568 พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว หรือ "บิ๊กเต่า" รอง ผบช.ก. ได้เปิดเผยเกี่ยวกับคดี อดีตหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ และ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หลังทั้งคู่ถูกจับกุม ในคดีที่สังคมกำลังให้ความสนใจอยู่ตอนนี้ รวมถึงมีการเปิดเผยที่มาที่ไป ต้นเรื่องที่ทำให้เกิดมหกรรมแฉสนั่นในครั้งนี้ ที่ว่ามาจากเรื่องการขัดแย้งกันของสาว ๆ ของ "หมอบี" นั่นเอง
- หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ มีคนใกล้ชิดผู้หญิงทั้งหมด 4 คน โดยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับหมอบี 3 คน และสนิทห่าง ๆ 1 คน
- วันที่อ่านหมายจับกุม พบหมอบีและผู้หญิงอีก 3 คน อยู่ในบ้าน มีคนหนึ่งเป็นเลขาฯ
- เมื่อถูกถามว่ามีนักร้องไอดอลสาวอยู่ด้วยหรือไม่ "บิ๊กเต่า" บอกเพียงว่า "เห็นแว้บ ๆ"
- คาดว่าในบรรดาคนใกล้ชิด น่าจะมีปัญหาขัดแย้งกันภายใน จึงมีการออกมาพูดเรื่องความผิดปกติต่าง ๆ จึงเกิดการสอบสวนขึ้นมา
- มองว่าหมอบีบริหารไม่ดีสักเท่าไร ทำให้มีปัญหาขัดแย้งกันภายใน คือมี 1 คน ที่กำลังจะเข้าไปใกล้ชิดมาก ถูกแรงเสียดทานจากอีก 3 คนก่อนหน้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
- เรื่องมีโอนเงินจากหมอบีถึงคนสนิททั้ง 4 คนหรือไม่นั้น "หมอบี" เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่กระจายบางส่วนไปสู่คนใกล้ชิด แต่ขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเรื่องนี้ก่อน
- บ้านหลังสีดำ 30 ล้าน ของหมอบี ได้โอนไปเป็นชื่อ หลวงพ่ออลงกต ตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่อง แต่ตำรวจอยากได้เส้นทางการเงินที่ชัดเจน และมีการตรวจพบการนำเงินบางส่วนไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมด้วย
- ขอเตือนทุกคนที่ยังยึดถือครอบครองทรัพย์สินของวัด ไม่ว่าจะเป็นรถ บ้าน ที่ดิน ให้นำมาคืนวัดให้หมด โดยให้มาติดต่อกับพนักงานสอบสวน ถ้าไม่คืนถือว่ามีเจตนา เพราะจะมีข้อหาฟอกเงินเกี่ยวข้องด้วย
- ได้ตรวจสอบเส้นเงินสัมพันธ์มีเงินหมุนเวียนในการเบิกถอน เห็นคนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ประมาณ 30 คน เชื่อว่าน่าจะมีเงินผ่านบัญชีหลักพันล้านบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3, ข่าวช่องวัน