หมอสุรัตน์ เปิดเทคนิค หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ทำไมคนเชื่อว่าทายแม่น ฟังแล้วคล้อยตามทันที

หมอสุรัตน์ วิเคราะห์เทคนิคของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ใช้เทคนิคอะไรทำให้คนเชื่อว่าแม่นยำ ฟังแล้วรู้สึกคล้อยตามจากการ ถามนำ
เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
ภาพจาก เรื่้องเล่าเช้านี้
เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
วันที่ 27 สิงหาคม 2568 ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊ก สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์ วิเคราะห์เทคนิคของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ไม่ใช่แค่พูดเก่ง แต่ยังใช้เทคนิคถามนำเพื่อชี้ทางให้คู่สนทนาตอบไปตามกรอบที่เตรียมไว้ ทำให้คนฟังรู้สึกว่าเขารู้จริงแม่นยำ รวมทั้งยังกลายเป็นผู้ควบคุมบทสนทนาแทนผู้ถาม เทคนิคนี้ถูกนำไปใช้ได้ทั้งในวงการหมอดู ไปจนถึงการสอบสวนคดีจริง ๆ
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า เมื่อดูคลิปของหมอบี ทั้งเก่าและใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทายว่าเห็นผี ระลึกชาติ สัมภาษณ์คุณหนุ่ม หรือการชี้แจงกับนักข่าว จะเห็นว่าเขามีเทคนิคเฉพาะที่ใช้บ่อย คือการตั้ง คำถามนำ (leading questions) นอกเหนือจากการหาข้อมูลคู่สนทนามาล่วงหน้า เทคนิคนี้ทำให้ผู้ถูกถามเหมือนถูกชี้ทางให้ตอบไปตามกรอบที่เขาปูไว้
ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้คู่สนทนาเอ่ยถึง แม่บ้าน ก็อาจถามว่า "ที่บ้านมีใครทำกับข้าวให้ใช่ไหมครับ ?" หรือ "ผู้หญิงที่บ้านชอบทำกับข้าวหรือเปล่า ?" สุดท้ายอีกฝ่ายก็มักตอบว่า "ใช่ครับ แม่ทำ" ซึ่งหมอบีก็จะหยิบตรงนี้มาต่อยอดได้ทันที วิธีการเช่นนี้ทำให้คนดูรู้สึกว่า แม่นจริง รู้จริง
เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
เมื่อนำเทคนิคดังกล่าวมาใช้ในตอนถูกซักถาม กลายเป็นการพลิกสถานการณ์ได้ จากการเป็น ผู้ถูกซักถาม กลายเป็น ผู้ควบคุมบทสนทนา เช่น หากถูกถามตรง ๆ ว่า "คุณรู้เห็นกับเหตุการณ์นี้ไหม ?" แทนที่จะตอบว่า รู้ หรือ ไม่รู้ ก็อาจย้อนถามนำกลับ เช่น "คุณหมายถึงวันที่มีคนนั้นอยู่ด้วยใช่ไหมครับ ? " หรือ "ที่ว่ารู้เห็น หมายถึงเห็นด้วยตาเอง หรือหมายถึงได้ยินจากคนอื่น ?"
เทคนิคนี้ ฉลาด เพราะปรับเกม ช่วยควบคุมทิศทาง ลดแรงกดดัน ซื้อเวลา และเลี่ยงคำตอบที่อาจเสียเปรียบ ใช้ได้ทั้งในการสร้างบรรยากาศสื่อวิญญาณ หรือแม้แต่ในการตอบคำถามจริง ๆ ที่มีเดิมพันสูง
มีงานวิจัยจำนวนมากชี้ว่า คำถามนำ สามารถบิดเบือนความทรงจำของคนได้ (memory distortion) โดยเฉพาะในสาขา cognitive psychology และ forensic psychology กลไกหลักคือ Misinformation Effect ข้อมูลที่ได้รับภายหลังเหตุการณ์ (post-event information) สามารถ เขียนทับ ความทรงจำจริงของเราได้ อีกทั้งยังมี Source Monitoring Error ที่ทำให้แยกไม่ออกว่าความจำบางอย่างมาจากสิ่งที่เห็นเอง หรือมาจากคำถาม / คำบอกเล่า ทำให้เชื่อมั่นว่าคือความจำของตนเอง
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นหมอดู หมอเดา นักต้มตุ๋น หรือแม้แต่ทนายความ ต่างก็ใช้เทคนิคนี้ทั้งสิ้น ไม่ขอพูดถึงคนที่เชื่อว่ามี สิ่งลี้ลับ เพราะตนเองยังไม่เคยเจอ จึงพูดแค่เพียงสิ่งที่สังเกตเห็นเท่านั้น
ภาพจาก เรื่้องเล่าเช้านี้
ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์
เฟซบุ๊ก สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์