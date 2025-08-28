HILIGHT
เคาะแล้ว ! วอลเลย์บอลหญิงไทย แข่งรอบ 16 ทีมกับญี่ปุ่น ศึกชิงแชมป์โลก วัน เวลาไหน

          เคาะแล้ว วัน เวลาแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย รอบ 16 ทีมในศึกชิงแชมป์โลก โดยพบกับญี่ปุ่น ช่อง PPTV HD 36 ถ่ายทอดสด

วอลเลย์บอลหญิงไทย เจอญี่ปุ่น
ภาพจาก volleyballworld

          ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่า วอลเลย์บอลหญิงไทย เจอญี่ปุ่น ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย ศึกชิงแชมป์โลก 2025 หรือ World Championship 2025 ซึ่งในตอนนี้ มีการเคาะวัน เวลาของการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อย หลังจากได้ทีมเข้ารอบครบ 16 ทีม

โปรแกรมวอลเลย์บอลไทยนัดถัดไป


          สาวไทยจะลงแข่งรอบ 16 ทีมสุดท้าย วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น.

วอลเลย์บอลหญิงไทย เจอญี่ปุ่น
ภาพจาก volleyballworld

โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย


          PPTV HD 36 จะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทย


