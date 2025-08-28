เคาะแล้ว ! วอลเลย์บอลหญิงไทย แข่งรอบ 16 ทีมกับญี่ปุ่น ศึกชิงแชมป์โลก วัน เวลาไหน

เคาะแล้ว วัน เวลาแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย รอบ 16 ทีมในศึกชิงแชมป์โลก โดยพบกับญี่ปุ่น ช่อง PPTV HD 36 ถ่ายทอดสด
ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่า วอลเลย์บอลหญิงไทย เจอญี่ปุ่น ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย ศึกชิงแชมป์โลก 2025 หรือ World Championship 2025 ซึ่งในตอนนี้ มีการเคาะวัน เวลาของการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อย หลังจากได้ทีมเข้ารอบครบ 16 ทีม
โปรแกรมวอลเลย์บอลไทยนัดถัดไป
สาวไทยจะลงแข่งรอบ 16 ทีมสุดท้าย วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 20.30 น.
โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย
PPTV HD 36 จะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทย