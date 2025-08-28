สาวพาเข้าคาเฟ่ในเดตแรก สั่งจานหรูก่อนลุกหนี ทิ้งบิล 1.5 หมื่น อึ้งมีสั่งเผื่อที่บ้าน ?

เดตแรกสุดสะพรึง สาวพาเข้าคาเฟ่ สั่งจานหรูก่อนลุกหนี ช็อกเจอบิล 1.5 หมื่น สั่งจัดเต็มแถมห่อไปเผื่อที่บ้าน ส่อเตี๊ยมกับร้านยันตำรวจ นี่มันสาวทรงมิจชัด ๆ
ในขณะที่เดตแรกควรเป็นช่วงเวลาในการทำความรู้จัก สำหรับคู่เดตที่ได้เจอผ่านโลกออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ชายคนหนึ่งกลับต้องเจอประสบการณ์สุดเลวร้าย แถมยังเกือบเสียเงินกว่า 2,000 ริงกิต (ราว 15,000 บาท) โดยไม่ทันตั้งตัว จนต้องออกมาแชร์ประสบการณ์เดตสาวทรงมิจ ให้ชาวเน็ตได้ระมัดระวังกัน
โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ รายงานว่า ชายมาเลเซียรายหนึ่งพบเจอกับสาวคนหนึ่งผ่านแอปฯ WeChat ก่อนตกลงไปเดตกัน อย่างไรก็ตาม ตอนที่เขาขับรถไปรับเธอจากที่ทำงาน ปรากฏว่าเธอไม่ได้เดินออกมาจากบริษัทที่กล่าวอ้าง แต่เดินออกมาจากจุดที่อยู่ใกล้ ๆ
ก่อนที่จะเจอกัน สาวคนนี้ยังส่งข้อความมาบอกเขาว่าอยากหาอะไรกินก่อน เพราะตัวเองหิวมาก ซึ่งเขาก็ไม่ได้ติดขัดอะไร มื้ออาหารรองท้องก่อนเริ่มเดตนั้นไม่ใช่ความคิดที่แย่ เมื่อเธอขึ้นรถมาเขาก็แนะนำร้านอาหาร 2-3 ร้านที่อยู่ใกล้ ๆ แต่เธอกลับไม่แฮปปี้ และยืนกรานให้เขาพาไปร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งที่เธออยากไป
คาเฟ่ดังกล่าวอยู่ในเมืองเซริ กัมบางัน รัฐเซลังงอร์ ของมาเลเซีย เมื่อไปถึงร้านทางพนักงานก็ให้ QR code มาสั่งอาหาร โดยเขาสั่งอาหารจานถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้บนเมนู คือ นาซีเลอมัก ซึ่งเป็นอาหารประจำชาติที่หากินได้ทั่วไป กับน้ำ 1 กระป๋อง ราคา 6.90 ริงกิต (ราว 53 บาท) และ 3.50 ริงกิต (ราว 26 บาท) ตามลำดับ ขณะที่ฝ่ายหญิงสั่งอาหารแยกกัน เขาจึงไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรมาเสิร์ฟบนโต๊ะบ้าง
แต่กลายเป็นว่า เหล่าของว่างที่เธอสั่งมา "รองท้อง" นั่นกลับมีราคาแพงกว่าที่ใครจะคาดคิด โดยฝ่ายชายระบุในโพสต์ว่า "เธอสั่งหอยเชลล์ มา 5 ตัว ซึ่งแทบจะดูไม่เหมือนหอยเชลล์เลย ตัวมันเล็กสุด ๆ เฉพาะจานนี้ก็ราคา 157.90 ริงกิต (ราว 1,200 บาท) แล้ว"
นอกจากนี้เขายังโชว์ภาพใบเสร็จ ซึ่งแสดงรายการอาหารอื่น ๆ ที่เธอคนนี้สั่ง ทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้งไปตาม ๆ กัน เพราะไม่เพียงแค่เธอสั่งของกินเล่นราคาแพง แต่ยังสั่งเนื้อวากิว A5 ญี่ปุ่น น้ำหนัก 200 กรัม ราคา 383.90 ริงกิต (ราว 2,900 บาท) กับน้ำ Berry Gin Lemon อีก 2 แก้วมากินเอง ราคา 157.60 ริงกิต (ราว 1,200 บาท)
ที่ช็อกสุด ๆ คือฝ่ายหญิงยังสั่งโทมาฮอว์ค เป็นวากิว A5 หนัก 600 กรัมอีก 1 เซต มูลค่า 859 ริงกิต (ราว 6,600 บาท) โดยให้พนักงานห่อกลับบ้าน อ้างว่าสั่งไปเผื่อคนในครอบครัว
ทั้งนี้ เมื่อกินอาหารเสร็จ หญิงคนนี้อ้างว่ามีธุระต้องไปทำก่อนจะเดินออกจากโต๊ะอาหารไป ทิ้งชายหนุ่มให้เป็นเจ้ามื้อจ่ายค่าอาหารมื้อนั้น ซึ่งเมื่อเขาเรียกพนักงานมาก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออก เมื่อเห็นบิลที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 ริงกิต
ตอนนี้เอง เขาสังเกตเห็นพนักงาน 2-3 คน ยืนอยู่นอกร้าน ทำทีเป็นมองดูรอบ ๆ ซึ่งเขาสงสัยว่าคนเหล่านี้ต้องการดักทาง เพื่อไม่ให้เขาหนีไปไหน แต่เขาจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่ออย่างแน่นอน จึงบอกพนักงานทันทีว่าต้องการเรียกตำรวจ
"ผมบอกว่า ผมอยากโทร. เรียกตำรวจ ซึ่งพวกเขายืนกรานให้ผมเรียกตำรวจมาจากสถานีที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งผมเชื่อว่าพวกเขาคงเตี๊ยมกับใครสักคน ให้มารับมือกับเรื่องนี้แล้ว" ชายคนนี้ ระบุ ก่อนจะเผยว่า "ผมปฏิเสธ และโทร. แจ้ง 999 ต่อหน้าพวกเขา ตอนนี้เองที่ผู้หญิงคนนั้นจึงเดินกลับมา อ้างว่าเธอลืมของไว้"
ท้ายที่สุดชายคนนี้ยืนยันว่า เขาจะจ่ายค่าอาหารเฉพาะส่วนของตัวเอง รวมถึงของว่างเล็ก ๆ น้อยที่เธออ้างสั่งมาแบ่งกัน ด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องจ่ายเงินไป 414.45 ริงกิต (ราว 3,100 บาท) ซึ่งถือว่าเป็นราคาไม่น้อย เพื่อที่จะได้เห็นธาตุแท้ของคู่เดต
ทั้งนี้ หลังจากเคลียร์กันที่ร้านแล้ว สุดท้ายเขาก็ไปแจ้งความกับสถานีตำรวจอีกแห่ง ซึ่งเป็นคนละจุดกับที่พนักงานร้านต้องการให้แจ้ง พร้อมกันนั้นเขายังนำประสบการณ์ที่พบเจอมาเตือนภัยคนอื่น ๆ ให้ระวังวิธีการหลอกลวงในรูปแบบนี้
