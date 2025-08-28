HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เผยภาพฝูงหนูบุกคอนโดย่านรังสิต ลูกบ้านผวาไม่กล้าออกห้อง แม้แก้ด้วยวางยาก็ไม่รอด

          ลูกบ้านคอนโดดังย่านรังสิตสุดผวา หลังฝูงหนูบุกโถงทางเดินช่วงกลางคืน สภาพชีวิตสุดอึดอัด แทบไม่กล้าออกจากห้อง วอนหน่วยงานช่วยเหลือ 

กองทัพหนู คอนโดรังสิต
เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด

            วันที่ 27 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊กเพจ Survive – สายไหมต้องรอด โพสต์เรื่องราวร้องทุกข์ของลูกบ้านคอนโดแห่งหนึ่งย่านรังสิต จ.ปทุมธานี กรณีมีฝูงหนูจำนวนมากโผล่ออกมาบริเวณโถทางเดิน ทำให้ใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบาก ผู้คนแทบไม่อยากออกจากห้อง

            จากคลิปเผยให้เห็นบริเวณโถงทางเดินของคอนโดดังกล่าว ซึ่งมีหนูจำนวนมากออกมาวิ่งบนพื้น บ้างก็ปีนขึ้นไปบนผนัง เป็นภาพชวนสะพรึงไม่น้อย และสร้างความกลุ้มใจให้กับผู้อยู่อาศัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

            โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า ปทุมธานี กองทัพหนูบุกคอนโดชื่อดังย่านรังสิต  อยากให้มีหน่วยงานมาช่วยหน่อย มีกองทัพหนูบุกคอนโด เยอะมาก ๆ ยิ่งดึก ๆ ประมาณ 22.00-23.00 น. มันจะออกมาวิ่งกันเต็มไปหมดเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นเลยคะ คนแทบจะไม่กล้าออกมาจากห้องกันเลย บางทีมันก็วิ่งไล่คน

กองทัพหนู คอนโดรังสิต
เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด

            นิติฯ เคยแก้ปัญหาด้วยการวางยา แต่ยิ่งทำให้แย่ เพราะหนูไม่รู้ไปตายตรงไหนบ้าง ทำกลิ่นเหม็นทั้งคอนโดนานเป็นเดือน ๆ หาซากก็ไม่เจอ พอกลิ่นหายเหม็นหนูก็กลับมาเยอะอีก เคยแจ้งไปหลายหน่วยงานแต่ก็เงียบกันหมด ตอนนี้คนทั้งตึกเดือดร้อนมาก ๆ ค่ะ อยากให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราด้วยนะคะ 

            ขณะที่เพจดังกล่าวระบุว่า ฝากท่าน ส.ส.  สจ. พี่โบลิ่ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ส่งทีมงานไปช่วยชาวบ้านทีนะคะ ชาวบ้านเดือดร้อน
กองทัพหนู คอนโดรังสิต
เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เผยภาพฝูงหนูบุกคอนโดย่านรังสิต ลูกบ้านผวาไม่กล้าออกห้อง แม้แก้ด้วยวางยาก็ไม่รอด อัปเดตล่าสุด 28 สิงหาคม 2568 เวลา 12:55:24 3,764 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา วีนา ปวีนา มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย