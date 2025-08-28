เผยภาพฝูงหนูบุกคอนโดย่านรังสิต ลูกบ้านผวาไม่กล้าออกห้อง แม้แก้ด้วยวางยาก็ไม่รอด

ลูกบ้านคอนโดดังย่านรังสิตสุดผวา หลังฝูงหนูบุกโถงทางเดินช่วงกลางคืน สภาพชีวิตสุดอึดอัด แทบไม่กล้าออกจากห้อง วอนหน่วยงานช่วยเหลือ
เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด
วันที่ 27 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊กเพจ Survive – สายไหมต้องรอด โพสต์เรื่องราวร้องทุกข์ของลูกบ้านคอนโดแห่งหนึ่งย่านรังสิต จ.ปทุมธานี กรณีมีฝูงหนูจำนวนมากโผล่ออกมาบริเวณโถทางเดิน ทำให้ใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบาก ผู้คนแทบไม่อยากออกจากห้อง
จากคลิปเผยให้เห็นบริเวณโถงทางเดินของคอนโดดังกล่าว ซึ่งมีหนูจำนวนมากออกมาวิ่งบนพื้น บ้างก็ปีนขึ้นไปบนผนัง เป็นภาพชวนสะพรึงไม่น้อย และสร้างความกลุ้มใจให้กับผู้อยู่อาศัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า ปทุมธานี กองทัพหนูบุกคอนโดชื่อดังย่านรังสิต อยากให้มีหน่วยงานมาช่วยหน่อย มีกองทัพหนูบุกคอนโด เยอะมาก ๆ ยิ่งดึก ๆ ประมาณ 22.00-23.00 น. มันจะออกมาวิ่งกันเต็มไปหมดเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นเลยคะ คนแทบจะไม่กล้าออกมาจากห้องกันเลย บางทีมันก็วิ่งไล่คน
นิติฯ เคยแก้ปัญหาด้วยการวางยา แต่ยิ่งทำให้แย่ เพราะหนูไม่รู้ไปตายตรงไหนบ้าง ทำกลิ่นเหม็นทั้งคอนโดนานเป็นเดือน ๆ หาซากก็ไม่เจอ พอกลิ่นหายเหม็นหนูก็กลับมาเยอะอีก เคยแจ้งไปหลายหน่วยงานแต่ก็เงียบกันหมด ตอนนี้คนทั้งตึกเดือดร้อนมาก ๆ ค่ะ อยากให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราด้วยนะคะ
ขณะที่เพจดังกล่าวระบุว่า ฝากท่าน ส.ส. สจ. พี่โบลิ่ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ส่งทีมงานไปช่วยชาวบ้านทีนะคะ ชาวบ้านเดือดร้อน
