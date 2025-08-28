เบื้องหลังทิชชูในห้องน้ำ เห็นแล้วต้องคิดใหม่ ควรใช้เช็ดน้องสาวดีไหม ดูแล้วกังวลเลย

เบื้องหลังทิชชูในห้องน้ำบางแห่ง เห็นแล้วต้องคิดใหม่ ควรใช้เช็ดน้องสาวดีไหม หลังเห็นแม่บ้านเอามารวมกัน ดูแล้วไม่สะอาดเลย ย้ำ ไม่ใช่ทุกที
ภาพจาก TikTok @arunya.n
หนึ่งในออปชั่นสำคัญในการเข้าห้องน้ำสาธารณะ คือ การมีทิชชูสำหรับเช็ดทำความสะอาด ทั้งก่อนใช้ส้วมและหลังใช้ส้วม อย่างไรก็ตาม มีการถ่ายคลิปเบื้องหลังเอาไว้ พบว่า ห้องน้ำบางห้องน้ำก็ทำให้คนตกใจไม่น้อย
ภาพจาก TikTok @arunya.n
วันที่ 28 สิงหาคม 2568 TikTok @arunya.n มีการลงคลิปห้องน้ำแห่งหนึ่ง มีแม่ค้ากำลังจัดเตรียมทิชชูเอาไว้ใส่ตามห้องต่าง ๆ ซึ่งจะมีการแบ่งทิชชูม้วนใหญ่ไปเป็นม้วนเล็ก ทำอยู่ตรงอ่างล้างหน้า ที่เวลามีคนเห็นอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดี สงสัยในความสะอาด สิ่งที่เราใช้ มีเบื้องหลังแบบนี้นี่เอง
ภาพจาก TikTok @arunya.n
หลายคนที่เห็น ก็ยอมรับว่า หลังจากนี้คงต้องใช้ทิชชูของตัวเองที่พกมาแทน เพราะไม่ไว้ใจทิชชูที่อื่น ยิ่งเอาไปใช้กับน้องสาวยิ่งไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความสะอาดไม่สะอาด ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกห้องน้ำสาธารณะ
ภาพจาก TikTok @arunya.n
ภาพจาก TikTok @arunya.n