HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พี่หนุ่ม พูดถึงน้องอรอุ๋ง เรื่องที่ชี้แจง มันยังไม่กระจ่าง เพราะขาด 2 เรื่องสำคัญ อากาศร้อน !

          พี่หนุ่ม พูดถึงน้องอรอุ๋ง เรื่องที่ชี้แจง มันยังไม่กระจ่าง เพราะขาด 2 เรื่องสำคัญ และไม่มีใครโฟกัสประเด็นชู้สาวมาก่อน ควรชี้แจงตรงนั้นมากกว่า

อรอุ๋ง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          จากกรณีที่อรอุ๋ง พัศชนันท์ เจียจิรโชติ อดีตเมมเบอร์ BNK48 ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับหมอบีว่า ไม่ได้มีในเชิงชู้สาว เคารพหมอบีเหมือนพ่อ ข่าวที่เกิดขึ้นคือการบิดเบือน รบกวนหยุดการส่งต่อเรื่องไม่จริงเหล่านี้ด้วย มิเช่นนั้นอาจจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมาย

          อ่านข่าว : อรอุ๋ง BNK48 โพสต์แล้วปมความสัมพันธ์กับหมอบี ชี้ชัดคิดยังไงกับอีกฝ่าย - เตรียมฟ้อง

          วันที่ 28 สิงหาคม 2568 หนุ่ม กรรชัย รายงานข่าวดังกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ผมก็ไม่รู้ว่าเธอถูกพาดพิงจากคุณเต่าเปล่านะ เรื่องคนไปอยู่บ้านหมอบี ใช่นักร้องหรือเปล่า

          น้องออกมาชี้แจงว่า มันไม่ใช่เรื่องจริง แต่มันก็ยังไม่กระจ่าง เพราะน้องไม่ได้พูดถึงรถซูซูกิ จิมมี่ เป็นของน้องไหม? หรือน้องเอามาจากไหน ก็ยังไม่รู้ เรื่องที่ถูกพาดพิงว่า เป็นลูกในอดีตชาติ น้องก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ พี่ก็ไม่รู้ว่า น้องพูดถึงประเด็นไหน เพราะประเด็นชู้สาว ก็ไม่มีการนำเสนอเลย เราแค่ตั้งข้อสังเกตว่า ใครเป็นเจ้าของรถ

         จากนั้น คนในห้องส่งพูดอะไรบางอย่าง พี่หนุ่ม บอกว่า ร้อน หมายถึงอากาศร้อน เปิดแอร์แรง ๆ หน่อย

         ต่อมา หนุ่ม กรรชัย ชี้แจงว่า เราไม่เคยมีการพูดถึงประเด็นชู้สาวของบี เราแค่ตั้งข้อสังเกตว่า รถมันเป็นของใคร บีซื้อให้ใคร แล้วก็มีเรื่องอดีตชาติไปพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งว่าเป็นลูก แล้วมันเกี่ยวอะไรกับชู้สาว มีอีกกรณีคือที่เต่าบอกว่า ผู้หญิงอยู่บ้านเดียวกัน 3 คน อยู่บ้านเดียวกัน 3 คนแล้วทำไมล่ะ ผมก็ไม่เห็นมีใครพูดว่า อรอุ๋งไปคบหากับบี ไม่มีใครพูดนะ ทำไมน้องอุ๋งถึงพูดเรื่องนี้ออกมา พี่อยากให้น้องอรอุ๋งอธิบายเรื่องรถว่า ซื้อมาเองหรือบีซื้อให้ ส่วนเรื่องการคบหา เรืองอดีตชาติ อันนี้ไม่เกี่ยว เป้าของเราคือเรื่องตัวเงินออกมา และสื่ออื่น ๆ เขาก็ไม่ได้เห็นพูดว่า คบหากับบี หรือเขาอาจจะเห็นในคอมเมนต์ อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

อรอุ๋ง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

อรอุ๋ง
ภาพจาก ornoung

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พี่หนุ่ม พูดถึงน้องอรอุ๋ง เรื่องที่ชี้แจง มันยังไม่กระจ่าง เพราะขาด 2 เรื่องสำคัญ อากาศร้อน ! อัปเดตล่าสุด 28 สิงหาคม 2568 เวลา 14:44:31 3,759 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา วีนา ปวีนา มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย