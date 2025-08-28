พี่หนุ่ม พูดถึงน้องอรอุ๋ง เรื่องที่ชี้แจง มันยังไม่กระจ่าง เพราะขาด 2 เรื่องสำคัญ อากาศร้อน !

พี่หนุ่ม พูดถึงน้องอรอุ๋ง เรื่องที่ชี้แจง มันยังไม่กระจ่าง เพราะขาด 2 เรื่องสำคัญ และไม่มีใครโฟกัสประเด็นชู้สาวมาก่อน ควรชี้แจงตรงนั้นมากกว่า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากกรณีที่อรอุ๋ง พัศชนันท์ เจียจิรโชติ อดีตเมมเบอร์ BNK48 ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับหมอบีว่า ไม่ได้มีในเชิงชู้สาว เคารพหมอบีเหมือนพ่อ ข่าวที่เกิดขึ้นคือการบิดเบือน รบกวนหยุดการส่งต่อเรื่องไม่จริงเหล่านี้ด้วย มิเช่นนั้นอาจจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมาย
อ่านข่าว : อรอุ๋ง BNK48 โพสต์แล้วปมความสัมพันธ์กับหมอบี ชี้ชัดคิดยังไงกับอีกฝ่าย - เตรียมฟ้อง
วันที่ 28 สิงหาคม 2568 หนุ่ม กรรชัย รายงานข่าวดังกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ผมก็ไม่รู้ว่าเธอถูกพาดพิงจากคุณเต่าเปล่านะ เรื่องคนไปอยู่บ้านหมอบี ใช่นักร้องหรือเปล่า
น้องออกมาชี้แจงว่า มันไม่ใช่เรื่องจริง แต่มันก็ยังไม่กระจ่าง เพราะน้องไม่ได้พูดถึงรถซูซูกิ จิมมี่ เป็นของน้องไหม? หรือน้องเอามาจากไหน ก็ยังไม่รู้ เรื่องที่ถูกพาดพิงว่า เป็นลูกในอดีตชาติ น้องก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ พี่ก็ไม่รู้ว่า น้องพูดถึงประเด็นไหน เพราะประเด็นชู้สาว ก็ไม่มีการนำเสนอเลย เราแค่ตั้งข้อสังเกตว่า ใครเป็นเจ้าของรถ
จากนั้น คนในห้องส่งพูดอะไรบางอย่าง พี่หนุ่ม บอกว่า ร้อน หมายถึงอากาศร้อน เปิดแอร์แรง ๆ หน่อย
ต่อมา หนุ่ม กรรชัย ชี้แจงว่า เราไม่เคยมีการพูดถึงประเด็นชู้สาวของบี เราแค่ตั้งข้อสังเกตว่า รถมันเป็นของใคร บีซื้อให้ใคร แล้วก็มีเรื่องอดีตชาติไปพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งว่าเป็นลูก แล้วมันเกี่ยวอะไรกับชู้สาว มีอีกกรณีคือที่เต่าบอกว่า ผู้หญิงอยู่บ้านเดียวกัน 3 คน อยู่บ้านเดียวกัน 3 คนแล้วทำไมล่ะ ผมก็ไม่เห็นมีใครพูดว่า อรอุ๋งไปคบหากับบี ไม่มีใครพูดนะ ทำไมน้องอุ๋งถึงพูดเรื่องนี้ออกมา พี่อยากให้น้องอรอุ๋งอธิบายเรื่องรถว่า ซื้อมาเองหรือบีซื้อให้ ส่วนเรื่องการคบหา เรืองอดีตชาติ อันนี้ไม่เกี่ยว เป้าของเราคือเรื่องตัวเงินออกมา และสื่ออื่น ๆ เขาก็ไม่ได้เห็นพูดว่า คบหากับบี หรือเขาอาจจะเห็นในคอมเมนต์ อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากกรณีที่อรอุ๋ง พัศชนันท์ เจียจิรโชติ อดีตเมมเบอร์ BNK48 ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับหมอบีว่า ไม่ได้มีในเชิงชู้สาว เคารพหมอบีเหมือนพ่อ ข่าวที่เกิดขึ้นคือการบิดเบือน รบกวนหยุดการส่งต่อเรื่องไม่จริงเหล่านี้ด้วย มิเช่นนั้นอาจจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมาย
อ่านข่าว : อรอุ๋ง BNK48 โพสต์แล้วปมความสัมพันธ์กับหมอบี ชี้ชัดคิดยังไงกับอีกฝ่าย - เตรียมฟ้อง
วันที่ 28 สิงหาคม 2568 หนุ่ม กรรชัย รายงานข่าวดังกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ผมก็ไม่รู้ว่าเธอถูกพาดพิงจากคุณเต่าเปล่านะ เรื่องคนไปอยู่บ้านหมอบี ใช่นักร้องหรือเปล่า
น้องออกมาชี้แจงว่า มันไม่ใช่เรื่องจริง แต่มันก็ยังไม่กระจ่าง เพราะน้องไม่ได้พูดถึงรถซูซูกิ จิมมี่ เป็นของน้องไหม? หรือน้องเอามาจากไหน ก็ยังไม่รู้ เรื่องที่ถูกพาดพิงว่า เป็นลูกในอดีตชาติ น้องก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ พี่ก็ไม่รู้ว่า น้องพูดถึงประเด็นไหน เพราะประเด็นชู้สาว ก็ไม่มีการนำเสนอเลย เราแค่ตั้งข้อสังเกตว่า ใครเป็นเจ้าของรถ
จากนั้น คนในห้องส่งพูดอะไรบางอย่าง พี่หนุ่ม บอกว่า ร้อน หมายถึงอากาศร้อน เปิดแอร์แรง ๆ หน่อย
ต่อมา หนุ่ม กรรชัย ชี้แจงว่า เราไม่เคยมีการพูดถึงประเด็นชู้สาวของบี เราแค่ตั้งข้อสังเกตว่า รถมันเป็นของใคร บีซื้อให้ใคร แล้วก็มีเรื่องอดีตชาติไปพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งว่าเป็นลูก แล้วมันเกี่ยวอะไรกับชู้สาว มีอีกกรณีคือที่เต่าบอกว่า ผู้หญิงอยู่บ้านเดียวกัน 3 คน อยู่บ้านเดียวกัน 3 คนแล้วทำไมล่ะ ผมก็ไม่เห็นมีใครพูดว่า อรอุ๋งไปคบหากับบี ไม่มีใครพูดนะ ทำไมน้องอุ๋งถึงพูดเรื่องนี้ออกมา พี่อยากให้น้องอรอุ๋งอธิบายเรื่องรถว่า ซื้อมาเองหรือบีซื้อให้ ส่วนเรื่องการคบหา เรืองอดีตชาติ อันนี้ไม่เกี่ยว เป้าของเราคือเรื่องตัวเงินออกมา และสื่ออื่น ๆ เขาก็ไม่ได้เห็นพูดว่า คบหากับบี หรือเขาอาจจะเห็นในคอมเมนต์ อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก ornoung