ไวรัลน้ำปลายี่ห้อดัง เห็นขวดแล้วสงสัย มันคือลายอะไร เจอคอมเมนต์ไปแทบเปิดโลกใหม่

ไวรัลน้ำปลายี่ห้อดัง เห็นขวดแล้วสงสัย มันคือลายอะไร ใช่วิญญาณไหม พอมองดูหลายคนก็บอกว่า คล้ายจริง ๆ มองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thianchai M Junjam
วันที่ 28 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Thianchai M Junjam มีการโพสต์รูปขวดน้ำปลายี่ห้อหนึ่ง พร้อมสงสัยสลากแปะขวดมีรูปร่างสีขาวปริศนา ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นรูปอะไร เบื้องต้นมองเป็นวิญญาณ เหมือนมีวิญญาณอะไรลอยอยู่ในขวดน้ำปลา ทำให้กลายเป็นไวรัลคนแชร์เพียบ
ชาวเน็ตเห็นแล้วก็แซวว่า ถูกต้องแล้ว เพราะในนั้นมีวิญญาณปลากว่านับหมื่นนับแสนตัว น่าหดหู่มาก (ฮา) บางคนก็มองว่า ไม่เคยคิดมาก่อนกระทั่งโดนทักมาแบบนี้ถึงคิดเลย
แล้วคุณคิดว่า มันคือลายอะไร ?
