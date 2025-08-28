HILIGHT
ไวรัลน้ำปลายี่ห้อดัง เห็นขวดแล้วสงสัย มันคือลายอะไร เจอคอมเมนต์ไปแทบเปิดโลกใหม่

          ไวรัลน้ำปลายี่ห้อดัง เห็นขวดแล้วสงสัย มันคือลายอะไร ใช่วิญญาณไหม พอมองดูหลายคนก็บอกว่า คล้ายจริง ๆ มองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ลายบนขวดน้ำปลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thianchai M Junjam

          วันที่ 28 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Thianchai M Junjam  มีการโพสต์รูปขวดน้ำปลายี่ห้อหนึ่ง พร้อมสงสัยสลากแปะขวดมีรูปร่างสีขาวปริศนา ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นรูปอะไร เบื้องต้นมองเป็นวิญญาณ เหมือนมีวิญญาณอะไรลอยอยู่ในขวดน้ำปลา ทำให้กลายเป็นไวรัลคนแชร์เพียบ

ลายบนขวดน้ำปลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thianchai M Junjam

          ชาวเน็ตเห็นแล้วก็แซวว่า ถูกต้องแล้ว เพราะในนั้นมีวิญญาณปลากว่านับหมื่นนับแสนตัว น่าหดหู่มาก (ฮา) บางคนก็มองว่า ไม่เคยคิดมาก่อนกระทั่งโดนทักมาแบบนี้ถึงคิดเลย
          แล้วคุณคิดว่า มันคือลายอะไร ?

ลายบนขวดน้ำปลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thianchai M Junjam

ลายบนขวดน้ำปลา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thianchai M Junjam
โพสต์เมื่อ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 14:46:02
