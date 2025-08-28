HILIGHT
ไอดอลสาวญี่ปุ่น เต้นเขย่า-เดินโชว์ ย่านท่องเที่ยว คนรุมสวด สุดรับพฤติกรรม


          ไอดอลสาวญี่ปุ่น คัพ J ตกเป็นดราม่า เดินโชว์ลูกพีชย่านท่องเที่ยว บอกหิวแล้ว คนท้องถิ่นรุมสวดยับ สุดรับพฤติกรรม ถ่ายคลิปเต้นเขย่าเต้า 
ไอดอลสาวญี่ปุ่น
ภาพจาก X @million_phakchi

          วันที่ 28 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า น้องผักชี (Phakchi) สมาชิกวงไอดอลญี่ปุ่น Million! เพิ่งตกเป็นประเด็นดราม่าสนั่นในญี่ปุ่น หลังจากที่สาวเจ้าของเต้าคัพ J ได้ไปเดินเที่ยวย่านถนนเก่าในเมืองคามาคุระ ในจังหวัดคานางาวะ พร้อมถ่ายภาพและคลิปมาอวดแฟน ๆ บนโซเชียล 
          
          โดยพบว่า น้องผักชี มาเดินเที่ยวในชุดเสื้อคลุมสีเทา แหวกกว้างจนเห็นสปอร์ตบราสีเทาด้านใน ขณะที่ท่อนล่างเป็นกางเกงขาสั้นสีเดียวกัน จากภาพที่ปรากฏนั้นเห็นได้ชัดว่ามีผู้คนมากมายที่กำลังเดินเที่ยวในขณะนั้นเช่นกัน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ บางโพสต์เธอระบุข้อความถามด้วยว่า "อยากกินดังโงะไหม ?" และ "ฉันหิวแล้ว"

ไอดอลสาวญี่ปุ่น
ภาพจาก X @million_phakchi

ไอดอลสาวญี่ปุ่น
ภาพจาก X @million_phakchi

          น้องผักชีไม่เพียงถอดเสื้อออกกว้างจนคล้ายใส่เสื้อชั้นในเดิน เธอยังถ่ายคลิปเต้นไปมากลางถนนด้วย จนปรากฏภาพไม่เหมาะสม ทำให้ผู้คนที่พบเห็นต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เธอดูจะจงใจเขย่าเต้า 
          
          เช่นเดียวกับชาวเน็ตที่ขุ่นเคือง ชาวบ้านในพื้นที่เองก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมของไอดอลสาวเช่นกัน พากันวิจารณ์เช่น "ไม่ดูสถานที่เลยเหรอ" และ "เธอมาทำอะไรในย่านท่องเที่ยว" หลาย ๆ คนมองว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสม แถมพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเด็กด้วย 
          
          บางคนคอมเมนต์ว่า แม้คนเราแต่ละคนจะมีอิสระในการแต่งตัว หรือการทำในสิ่งที่ต้องการ แต่ก็ควรคำนึงถึงความรู้สึกและสภาพแวดล้อมของชาวบ้านในพื้นที่ด้วย 
          
          ต่อมาทางเมืองคามาคุระเองก็ไม่อยู่เฉย จึงทำการร่างข้อบังคับว่าด้วยมารยาทในที่สาธารณะขึ้นมา เพื่อตอบสนองกรณีดังกล่าว รวมถึงแก้ไขปัญหาความวุ่นวายด้านการท่องเที่ยว 

ไอดอลสาวญี่ปุ่น
ภาพจาก X @million_phakchi

ไอดอลสาวญี่ปุ่น
ภาพจาก X @million_phakchi

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media 

