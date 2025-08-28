HILIGHT
ร้านซีฟู้ดคิดเงินผิด กลับได้รีวิว 5 ดาว โร่ตามหาลูกค้าโต๊ะนี้ พีคหลังรู้จ่ายเกินไป 2 หมื่น

          ร้านซีฟู้ดคิดเงินผิดเป็นหมื่น กลับได้รีวิว 5 ดาว โร่ตามหาลูกค้าโต๊ะนี้ เผยแล้วความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไง คนเห็นแล้วทึ่ง อยากชวนมากินข้าวด้วยกันเลย  

ร้านซีฟู้ดคิดเงินผิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 浅水湾海番村 Senibong Bay Seafood

          เป็นเรื่องราวที่เรียกเสียงฮือฮาอย่างมากบนโลกออนไลน์ของมาเลเซีย เมื่อร้านซีฟู้ดแห่งหนึ่งได้โพสต์ตามหาลูกค้าโต๊ะหนึ่งที่เคยเข้ามาใช้บริการ หลังมีปัญหาเกี่ยวกับการคิดเงิน ซึ่งไม่ใช่เพราะลูกค้าลืมจ่ายดังเช่นเคสอื่น ๆ ที่ปรากฏเป็นข่าว แต่เป็นเพราะลูกค้ารายนี้จ่ายเงินเกินมาเป็นหมื่นจากความผิดพลาดของทางร้าน ที่น่าทึ่งคือทางลูกค้านอกจากจะไม่โวยวายแล้ว ยังมาทิ้งรีวิว 5 ดาวให้ร้านด้วย 

          โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ รายงานว่า ร้านซีฟู้ดรัฐยะโฮร์ ของมาเลเซีย ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ 浅水湾海番村 Senibong Bay Seafood เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ประกาศตามหาลูกค้ากลุ่มหนึ่ง พร้อมยอมรับตรง ๆ ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากแคชเชียร์ ทำให้ทางร้านคิดเงินลูกค้าผิด ซึ่งพวกเขาก็ได้พยายามติดต่อหาทางลูกค้าแล้วเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

          "ถึงลูกค้าที่รัก เราขออภัยอย่างสุดซึ้งสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม ขณะที่ คุณนิน่ากับครอบครัว มาทานอาหารที่โต๊ะ 51 เนื่องจากความผิดพลาดของแคชเชียร์ ทำให้ปลาหนัก 1.25 กิโลกรัม ถูกคิดราคาผิดเป็นปลา 12.5 กิโลกรัม ส่งผลให้บิลแพงเกินกว่าความเป็นจริง 

          ลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว แต่ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นจากทางร้านทั้งหมด เราขอรับผิดชอบเต็มที่ และได้ทำการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีก หากคุณเป็นลูกค้าโต๊ะ 51 ในเย็นวันนั้น กรุณาติดต่อเราและแสดงใบเสร็จตัวจริงหรือรูปถ่าย กับหลักฐานการชำระเงิน เพื่อยืนยันตัวตน"

          ทั้งนี้ ทางร้านเผยว่าจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่เรียกเก็บเกินทันที ผ่านช่องทางชำระเงินที่ลูกค้าใช้ 

ร้านซีฟู้ดคิดเงินผิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 浅水湾海番村 Senibong Bay Seafood

          จากภาพบิลที่ทางร้านนำมาเปิดเผย พบว่าปลาน้ำหนัก 1.25 กิโลกรัม ที่ควรจะมีราคา 297.50 ริงกิต (ราว 2,280 บาท) ได้ถูกคิดเงินผิดเป็นปลาหนัก 12.5 กิโลกรัม ซึ่งมีราคาสูงถึง 2,975 ริงกิต (ราว 22,800 บาท) หรือเรียกได้ว่าทางร้านคิดเงินลูกค้าโต๊ะนี้เกินไปกว่า 20,000 บาท 

          แต่ที่น่าตลกคือลูกค้าไม่เพียงแต่จะไม่รู้ตัว เธอยังเข้ามารีวิวร้านผ่านกูเกิล โดยให้คะแนนไว้ถึง 5 ดาวด้วย ทางร้านจึงพยายามเข้าไปติดต่อหาลูกค้า ผ่านทางระบบรีวิวดังกล่าว 

          สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น นอกจากชื่นชมความซื่อสัตย์ของทางร้านที่ออกมายอมรับความผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมาและพยายามแก้ไข ส่วนใหญ่ต่างทึ่งกับลูกค้าโต๊ะนี้ ที่จ่ายค่าอาหารเกินไปหลักหมื่นโดยไม่รู้ตัว หรือเรียกได้ว่าจ่ายเงินแบบไม่ต้องดูบิล 

          โดยบางคอมเมนต์ถึงกับเรียกเธอว่า "เทพแห่งความมั่งคั่ง" หรือแม้กระทั่งอยากชวนเธอไปกินอาหารด้วยกันเลย รวมถึงบางคนที่มองว่า สักวันก็อยากมีเงินเยอะขนาดจ่ายค่าอาหารได้โดยไม่ต้องดูบิลแบบนี้บ้าง ขณะหลายคนมองว่าหากเป็นคนที่มีรายได้สูงมาก ก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจค่าอาหารตอนจ่าย เพราะคิดว่าสั่งเมนูราคาแค่ไม่กี่พัน  

          อย่างไรก็ตาม ต่อมาทางร้านได้เข้ามาอัปเดตว่า สามารถติดต่อหาลูกค้าโต๊ะดังกล่าวได้แล้ว รวมถึงได้ทำการคืนเงินส่วนที่คิดเงินเกินมาให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย 

ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz

