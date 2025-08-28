อัปเดตล่าสุด ปมเด็กกัมพูชาถูกส่งกลับ ครูเรี่ยไรเงินให้กลับประเทศ แต่ไม่ให้เยอะเพราะ...

ครูอัปเดตล่าสุด ปมเด็กกัมพูชาถูกจับกุมตัวส่งกลับ ทั้งที่อยู่ไทยแต่เกิด แถมพูดภาษาเขมรไม่ได้สักคำ มีการระดมเงินช่วยให้ไปทำเรื่องเข้าประเทศอย่างถูกต้อง
จากกรณีที่มีครูรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวเด็กนักเรียนชาย อายุ 13 ปี ถูกนำตัวไปจากโรงเรียนข้อหาต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งแม่เด็กเป็นชาวกัมพูชา พาเข้าไทยตั้งแต่เด็กทารก ก่อนจะมีสามีเป็นชาวไทย
เด็กไม่เคยกลับกัมพูชา เรียนที่ไทย ใช้ภาษาไทย ไม่ได้ภาษาเขมรแม้แต่น้อย และเด็กก็เป็นนักเรียนดีเด่น มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา และวิชาการ ได้เกรดเฉลี่ย 4.00
ในช่วงที่เด็กถูกตำรวจจับกุมที่เสาธงโรงเรียน บรรดาครูรู้สึกใจสลาย ก่อนที่เด็กจะเปลี่ยนชุดลูกเสือมาเป็นชุดไปรเวท เตรียมนำตัวฝากขังที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ รอผู้ต้องหาครบ 10 คนจะถูกส่งไปด่านสระแก้วต่อไป
ครูอยากให้มีคนมีความเป็นมนุษยธรรมมากกว่านี้ เพราะเด็กไม่เคยมีพิษมีภัย อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เล็ก ขอให้หยุดล่าแม่มดในชีวิตจริงและโซเชียล เนื่องจากมีคนไปแจ้งความ ทำให้เด็กโดนจับ
ล่าสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Sopon Jongboriboon มีการโพสต์ข้อความว่า ขอบคุณทุกความเป็นห่วงที่ส่งเข้ามาเยอะมากจนผมไม่สามารถตอบกลับได้ทั้งหมดนะครับเบื้องต้น
ได้ติดต่อกับนักเรียนแล้วสภาพจิตใจโอเคดีครับยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนครูก็ขอทำหน้าที่ช่วยซัพพอร์ตลูกศิษย์ต่อไป ขอบคุณไปยังคุณครูทุกท่านที่ร่วมสมทบเงินเพื่อให้นักเรียนกลับไปที่กัมพูชา
ส่วนท่านอื่น ๆ ที่ขอร่วมสมทบ ผมขออนุญาตไม่รับนะครับ เกรงว่าน้องมีเงินติดตัวเยอะจะไม่ปลอดภัยครับ เบื้องต้นน้องจะกลับกัมพูชาเพื่อทำเอกสารเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ขอบคุณท่าน ผอ. เขต ท่าน ผอ. รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ