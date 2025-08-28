#NitadeChula ชวนทุกคนมามองไปข้างหน้าและปลดล็อกกลยุทธ์การสื่อสารด้วยกันในงาน Unlock 60: Keys to the Betterverse of Communication ปลดล็อก 60 คีย์เวิร์ดสู่อนาคตการสื่อสาร
Unlock 60: Keys to the Betterverse
of Communication
- วันอังคารที่ 16 กันยายน 2568
- 09.00-16.30 น.
- ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
เต็มอิ่มความรู้และแรงบันดาลใจ 1 วันเต็ม รวมผู้นำสื่อ นักวิชาการ นักสร้างสรรค์ และผู้ขับเคลื่อนสังคม ที่จะมามอบ 60 คีย์เวิร์ด สำหรับอนาคตของการสื่อสาร
สิ่งที่จะได้จากงานนี้
- ฟัง Insight ตรงจากผู้นำอุตสาหกรรม: Data, AI, Entertainment, Streaming และ Advertising
- พบมุมมองใหม่จากนักวิชาการชั้นนำ: ความรู้, ทักษะ และนโยบายเพื่อสื่อยั่งยืน
- เวที Creativity ที่จะเปิดกรอบใหม่ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์และการเล่าเรื่อง
- เสียงจากนักขับเคลื่อนสังคม: สื่อสารเพื่อความยั่งยืน, ESG, เกษตรสร้างคุณค่า และ Social Impact
- Interactive Experience พิเศษ: Keyword Collector Card + กาชาปอง “ความทรงจำนิเทศ” Limited Edition
งานฟรี ! จำกัดเพียง 80 ที่นั่ง ลงทะเบียนเลย https://forms.gle/UNY2Q8wrtbbzX1rV7