ส่องคะแนนอันดับโลก ไทย - ญี่ปุ่น ชนะได้กี่แต้ม แทบกลับไปสู่จุดที่เคยอยู่ในอดีต

วอลเลย์บอลไทย พบ ญี่ปุ่น ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางไหน ส่องคะแนนอันดับโลก ชนะนัดนี้มีแต่กำไร ได้แต้มบวกจนแทบไปอยู่จุดที่เคยอยู่คือ ท็อป 15 โลก แพ้ก็แทบไม่เสียอะไร
ภาพจาก volleyballworld
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ก็เดินหน้าเข้าสู่รอบ 16 ทีมอย่างเป็นทางการ โดยไทยจะพบกับญี่ปุ่น อันดับ 1 ของกลุ่ม H
สำหรับเกมการแข่งขันนัดนี้ ถ้าหากไทยชนะ ก็จะผ่านเข้ารอบ 8 ทีม พร้อมกับกำไรมหาศาลเกี่ยวกับคะแนนในอันดับโลก เรามาดูกันว่า ผลการแข่งขันออกมาแบบไหน ไทยจะได้กี่แต้มบ้าง
ณ เวลานี้ ไทยอยู่อันดับ 18 ของโลก ส่วนญี่ปุ่นอยู่อันดับ 5 ความห่างของอันดับโลก ทำให้ชัยชนะจะได้แต้มมหาศาล ส่วนแพ้ก็เสียแต้มเล็กน้อย ดังนี้
ไทยชนะ
1. ไทย ชนะ 3-0 เซต ได้ 22.48 แต้ม
2. ไทย ชนะ 3-1 เซต ได้ 19.35 คะแนน
3. ไทย ชนะ 3-2 เซต ได้ 16.23 คะแนน
ญี่ปุ่นชนะ
1. ไทย แพ้ 2-3 เซต เสีย 0.01 คะแนน
2. ไทย แพ้ 1-3 เซต เสีย 0.01 คะแนน
3. ไทย แพ้ 0-3 เซต เสีย 2.52 คะแนน
ดูวอลเลย์บอลสดที่ไหน
ไทย พบ ญี่ปุ่น จะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง PPTV HD 36 เวลา 20.30 น.
ผู้ชนะคู่นี้เจอใคร
สำหรับผู้ชนะคู่นี้ จะเจอผู้ชนะระหว่าง เนเธอร์แลนด์ หรือ เซอร์เบีย ที่จะแข่งขันในเวลา 17.00 น.
ภาพจาก volleyballworld
ภาพจาก volleyballworld
ภาพจาก volleyballworld