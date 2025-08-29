เปิดโพสต์สมปองล่าสุด หลังออกโหนกระแส แจงยืมเงินอดีตหลวงพ่ออลงกต 13 ล้าน

สมปอง นครไธสง โพสต์หลังออกโหนกระแส แจงปมยืมเงินอดีตหลวงพ่ออลงกต 13 ล้าน ใช้คืนไปครึ่งหนึ่งแล้ว ยืมเพราะแม่ป่วยติดเตียง
จากกรณีที่สมปอง นครไธสง หรืออดีตพระมหาสมปอง พระนักเทศน์ชื่อดัง ยอมรับว่ามีการยืมเงินอดีตหลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ 13 ล้านจริง โดยที่ไม่มีสัญญายืมเงินเพราะไว้ใจกัน และมั่นใจว่า ไม่ใช่เงินที่เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุ ตอนนี้ใช้หนี้คืนไปแล้วครึ่งหนึ่ง
ส่วนสาเหตุที่ขอยืม เป็นเพราะแม่ป่วยติดเตียง ต้องใช้เงินเยอะ และตั้งเป้าจะใช้หนี้ภายใน 4 ปี แต่ติดโควิดทำให้ล่าช้า
วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง โพสต์หลังออกรายการโหนกระแสว่า ไม่ต้องเศร้าใจ พี่ยืมใคร พี่คืนให้มากกว่าที่ยืมมา (ขอให้มีเถอะหน่ะ) เจอกันที่บ้านดำ 17:00 เป็นต้นไป เริ่มไลฟ์ขายของ…
พร้อมกันนั้น ยังมีโพสต์ก่อนออกรายการโหนกระแสด้วยว่า "สำหรับคนที่ห่วงพี่ว่าไปออกโหนกระแสแล้วจะไม่รอด ไม่ต้องห่วง พี่ใสพอและแก้อาถรรพ์ด้วยการโฟนอิน สบายใจได้เด้อ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง
