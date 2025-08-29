HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดโพสต์สมปองล่าสุด หลังออกโหนกระแส แจงยืมเงินอดีตหลวงพ่ออลงกต 13 ล้าน

          สมปอง นครไธสง โพสต์หลังออกโหนกระแส แจงปมยืมเงินอดีตหลวงพ่ออลงกต 13 ล้าน ใช้คืนไปครึ่งหนึ่งแล้ว ยืมเพราะแม่ป่วยติดเตียง



สมปอง นครไธสง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง

          จากกรณีที่สมปอง นครไธสง หรืออดีตพระมหาสมปอง พระนักเทศน์ชื่อดัง ยอมรับว่ามีการยืมเงินอดีตหลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ 13 ล้านจริง โดยที่ไม่มีสัญญายืมเงินเพราะไว้ใจกัน และมั่นใจว่า ไม่ใช่เงินที่เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุ ตอนนี้ใช้หนี้คืนไปแล้วครึ่งหนึ่ง

          ส่วนสาเหตุที่ขอยืม เป็นเพราะแม่ป่วยติดเตียง ต้องใช้เงินเยอะ และตั้งเป้าจะใช้หนี้ภายใน 4 ปี แต่ติดโควิดทำให้ล่าช้า


          วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง โพสต์หลังออกรายการโหนกระแสว่า ไม่ต้องเศร้าใจ พี่ยืมใคร พี่คืนให้มากกว่าที่ยืมมา (ขอให้มีเถอะหน่ะ) เจอกันที่บ้านดำ 17:00 เป็นต้นไป เริ่มไลฟ์ขายของ…

          พร้อมกันนั้น ยังมีโพสต์ก่อนออกรายการโหนกระแสด้วยว่า "สำหรับคนที่ห่วงพี่ว่าไปออกโหนกระแสแล้วจะไม่รอด ไม่ต้องห่วง พี่ใสพอและแก้อาถรรพ์ด้วยการโฟนอิน สบายใจได้เด้อ"



สมปอง นครไธสง

สมปอง นครไธสง

สมปอง นครไธสง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมปอง นครไธสง




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดโพสต์สมปองล่าสุด หลังออกโหนกระแส แจงยืมเงินอดีตหลวงพ่ออลงกต 13 ล้าน โพสต์เมื่อ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 10:02:19 4,081 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา วีนา ปวีนา มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย