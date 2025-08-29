คนแก่ตายคาบ้าน ชอบบอกไม่มีเงินจะเปิดแอร์ ลูกเผยความจริงบีบใจ ไม่ใช่ไม่ดูแล

ลูกชายใจสลาย พ่อเสียชีวิตจากฮีทสโตรก ชอบบอกไม่มีเงินเปิดแอร์ ได้รู้ความจริงในวันที่สายไป หลังเจอยอดเงินในบัญชี 5.4 ล้าน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
วันที่ 28 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Sinchew รายงานกรณีน่าเศร้าที่เกิดขึ้นในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังพบชายชรา อายุ 72 ปี เสียชีวิตจากอาการฮีทสโตรก หรือโรคลมแดด หลังยืนกรานไม่ยอมเปิดแอร์แม้ในวันที่อากาศร้อนจัด โดยจะอ้างเสมอว่า "ไม่มีเงิน"
อย่างไรก็ตาม ขณะที่ลูกชายเข้ามาจัดการทรัพย์สินหลังพ่อจากไป กลับพบสมุดเงินฝาก 3 เล่มที่เก็บไว้จนขึ้นรา ในนั้นมีเงินฝากรวมกันสูงถึง 24.8 ล้านเยน (ราว 5.4 ล้านบาท) ทำให้ลูกชายใจสลาย ได้แต่กล่าวอย่างปวดใจว่า หากพ่อใช้เงินเพื่อตัวเองมากกว่านี้ ก็คงไม่ด่วนจากไป
สื่อญี่ปุ่นเผยว่า ซาโตะ เคนตะ (นามสมมติ) อายุ 36 ปี เป็นพนักงานบริษัทที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว ขณะที่พ่อของเขาซึ่งมาจากฮอกไกโด และอยู่ด้วยกันที่นี่ มักจะดื้อรั้นไม่ยอมเปิดแอร์ แม้แต่ในช่วงฤดูร้อนเดือนมิถุนายน ที่ญี่ปุ่นเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรง พ่อก็ยังยืนกรานไม่เปิดแอร์ จนสุดท้ายก็เป็นฮีทสโตรกเสียชีวิต
แม้ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา อากาศในญี่ปุ่นจะร้อนมาก แต่ชายชรายังปฏิเสธไม่ยอมเปิดแอร์ จนท้ายที่สุดก็เป็นฮีทสโตรก และเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า
เนื่องจากพ่อมักอ้างว่าที่บ้านไม่มีเงิน เลยไม่ยอมเปิดแอร์ ดังนั้นแม้เคนตะจะมีเงินเดือนเพียง 280,000 เยน (ราว 61,000 บาท) และยังมีภาระค่าบ้าน กับค่าใช้จ่ายของลูกเมีย แต่เขายังคงส่งเงินกลับไปให้พ่อที่บ้านเกิดอยู่เสมอ ปีละ 300,000 เยน (ราว 66,000 บาท)
คาดไม่ถึงว่าเมื่อพ่อจากไป เคนตะที่เข้ามาจัดการทรัพย์สินของพ่อ กลับพบถุงกระดาษที่บรรจุดสมุดเงินฝากเก่า ๆ 3 เล่ม ซ่อนอยู่ส่วนลึกของตู้เสื้อผ้า เมื่อเขาเปิดดูก็ตกใจ เมื่อพบว่าพ่อมีเงินบำนาญ 8.3 ล้านเยน (ราว 1.8 ล้านบาท) ที่แทบไม่ถูกแตะต้อง แถมยังมีเงินฝากประจำอื่น ๆ รวมแล้วประมาณ 24.8 ล้านเยน ทำให้ทั้งครอบครัวตกใจ และเศร้าสะเทือนใจอย่างมาก
เคนตะเชื่อว่าสาเหตุที่พ่อไม่ยอมใช้เงิน เพราะรักลูกหลานมากเกินไป พ่ออยากเก็บทรัพย์สินไว้ให้ แต่เขาอยากให้พ่อใช้เงินเพื่อตัวเองมากกว่านี้ "หากพ่อไม่ประหยัดจนเกินไป บางทีก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่านี้... เมื่อคิดถึงตรงนี้ ผมเจ็บปวดจริง ๆ" เคนตะ กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก : Sinchew