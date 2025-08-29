HILIGHT
หนุ่มวัย 23 รักยายเพื่อนวัย 83 อายุห่างกัน 60 ปีไม่ใช่ปัญหา แต่ชาวเน็ตมีคำถามชวนคิด

          เรื่องราวรักต่างวัย หนุ่มวัย 23 สานรักยายเพื่อนวัย 83 อายุห่างกัน 60 ปีไม่ใช่ปัญหา คบกันมาได้ 5 เดือนแล้ว แต่ชาวเน็ตมีคำถามชวนคิดอีกมุม 

love

ภาพจาก Instagram mapm147


          อายุเป็นเพียงตัวเลข และไม่ใช่อุปสรรคของความรัก แม้กระทั่งอายุจะห่างกันมากถึง 60 ปี ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ 8days เผยเรื่องราวของคู่รักชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่งที่ได้กลายเป็นไวรัลร้อนแรงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายหลังจากทั้งสองได้เปิดเผยความสัมพันธ์ชวนทึ่ง หนุ่มวัย 23 ปี ตกหลุมรักคุณยายของเพื่อนร่วมชั้นที่มีอายุถึง 83 ปี และตอนนี้ทั้งสองคบกันมาได้ 5 เดือนแล้ว  

          ไอโกะ ปัจจุบันอายุ 83 ปี เธอเกิดเมื่อปี 2485 ที่โอซากา ชีวิตของเธอค่อนข้างมีสีสัน เธอทำงานเป็นนักจัดสวน มีความผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน และเป็นเจ้าของสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ เธอแต่งงานมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกมีความสัมพันธ์นาน 12 ปี และครั้งที่สอง 5 ปี มีลูกชาย 1 คน และลูกสาว 1 คน และมีหลานอีก 5 คน หลังจากหย่าร้าง เธอได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวของลูกชาย 

          ถึงแม้ว่าไอโกะจะเป็นคุณยายที่อายุมากถึง 83 ปี แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ที่กระตือรือร้น การมีวินัยออกกำลังกายทุกวัน รวมไปถึงการดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ทำให้เธอยังดูแข็งแรงและอ่อนกว่าวัย ผิวพรรณและรูปลักษณ์ภายนอกยังคงสง่างาม แม้เธอจะเคยล้มเหลวในความรักมาถึง 2 ครั้งในชีวิต แต่เธอก็ยังคงใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี และไม่ได้คาดหวังว่าจะมีความรักเกิดขึ้นอีกครั้ง 

          จนกระทั่งเมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ไอโกะได้รู้จักกับชายหนุ่มรายหนึ่งชื่อว่า โคฟุ วัย 23 ปี ในฐานะเพื่อนร่วมชั้นของหลานสาวของเธอ ซึ่งกำลังฝึกงานอยู่ และเตรียมตัวจะจบจากมหาวิทยาลัย โคฟุเป็นคนจิตใจดี บุคลิกร่าเริงสดใส เขาทำงานด้านสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบโฆษณา และการวางแผนสิ่งแวดล้อม 

love

ภาพจาก Instagram mapm147


ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็น


          วันหนึ่งโคฟุได้ไปเยี่ยมบ้านของไอโกะ พร้อมกับกลุ่มเพื่อน ๆ อีกหลายคน ทว่าหลังจากที่ได้รู้จักคุณยายของเพื่อนคนนี้ เขากลับตกหลุมเธอตั้งแต่แรกเห็น และที่น่าทึ่งคือ มันไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นฝ่ายเดียว ไอโกะก็รู้สึกเช่นเดียวกัน แต่ด้วยอายุของทั้งสองที่ห่างกัน รวมไปถึงความสัมพันธ์ในฐานะ "ยายเพื่อนและเพื่อนหลาน" ทำให้ทั้งสองไม่กล้าที่จะสารภาพความในใจ

          อย่างไรก็ตาม เหมือนโชคชะตาเป็นใจให้กับทั้งสอง เมื่อโคฟุมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนไอโกะที่บ้านหลายครั้ง จนทำให้ทั้งสองได้รู้จักและใกล้ชิดกันมากขึ้น และจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคือทริปไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ที่ที่หลานสาวของเธอเป็นคนจัดแจง แต่สุดท้ายหลานสาวกลับไม่ไป เหลือเพียงโคฟุและไอโกะไปกันสองคน 

          โคฟุและไอโกะได้มีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันทั้งหัวเราะและสนุกสนาน จนนำไปสู่การสารภาพรักของทั้งคู่ ในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินพร้อมวิวหน้าปราสาทซินเดอเรลล่า กลายเป็นโมเมนต์สุดประทับใจของไอโกะ จากนั้นทั้งสองก็ได้เริ่มคบหากันแบบคนรัก แต่ในตอนแรกก็ต้องแอบคบกัน เพราะไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใคร เพราะกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร หรืออาจจะมีใครในครอบครัวคัดค้าน 


love

ภาพจาก Instagram mapm147 


รักต่างวัย ต่างมุมมอง


          แต่ปรากฏว่าเมื่อครอบครัวของทั้งสองรับรู้เรื่องราว พวกเขาต่างสนับสนุนความรักที่สวยงามนี้ จนถึงปัจจุบัน โคฟุและไอโกะคบกันมา 5 เดือนแล้ว และตอนนี้ก็อยู่ด้วยกัน โดยไอโกะจะคอยทำอาหารทุกวัน ขณะที่โคฟุดูแลเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น บีบยาสีฟันให้เธอ ไอโกะ เปิดใจว่า พลังสดใสและการเจริญอาหารของเขาทำให้เธอหลงใหลในตัวเขา ขณะที่ โคฟุ บอกว่า "การได้เห็นหน้าเธอทุกเช้า ทำให้ผมมีความสุข"  

          หลังจากเรื่องราวของทั้งสองถูกเผยแพร่ไปบนโซเชียลมีเดียก็ได้รับความสนใจและความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งส่วนที่สนับสนุนชื่นชม เพราะเชื่อว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคน และแน่นอนว่าอายุไม่ใช่ตัวกำหนด แต่เป็นความสุขต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ 

          แต่ในขณะเดียวกัน บางส่วนก็รู้สึกประหลาดใจ และไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ของคู่รักที่อายุห่างกันถึง 60 ปี ที่เรียกว่าเป็นยาย-หลาน รายหนึ่งตั้งคำถามว่า "หากสลับกัน ฝ่ายชายเป็นคุณปู่อายุ 83 ปี คบกับสาวรุ่นหลานวัย 23 ปี ยังมองว่าโรแมนติกอยู่ไหม ?" 


ขอบคุณข้อมูลจาก 8days, Sohu
ภาพจาก Instagram mapm147 
