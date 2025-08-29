HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดเบื้องหลังเด็ก ป.5 โรงเรียนดัง สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ผ่าน ทั้งที่ยากมาก จนฮือฮา

          ฮือฮา เด็ก ป.5 สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ผ่านแล้ว ทั้งที่พวกลุง ๆ ป้า ๆ กว่าจะผ่านได้แทบกระอัก พร้อมเผยเบื้องหลังความสำเร็จ



สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา

          หนึ่งในเครื่องมือชี้วัดความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น ที่ได้มาตรฐานและเป็นเกณฑ์รับรองได้ระดับหนึ่งคือ การสอบวัดระดับ JLPT ซึ่งจะมีการวัดระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยสูงสุดจะอยู่ในระดับ N1

          วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา มีการโพสต์ประกาศแสดงความยินดีกับ ด.ช.จิณณ์ บุญโสม นักเรียนชั้น ป.5 ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ท่ามกลางความฮือฮา เพราะนี่คือระดับที่ยาก เหลืออีกขั้นเดียวก็จะอยู่ในระดับสูงสุดของเกณฑ์วัดแล้ว

          ทั้งนี้ หลายคนอยากรู้เคล็ดลับของน้อง ทำไมถึงสอบได้ตั้งแต่เด็ก ทั้งที่ผู้ใหญ่บางคน กว่าจะผ่านแทบรากเลือด หรือถ้าผ่านก็คะแนนน้อยกว่าน้องอีก


เบื้องหลังความสำเร็จ

          เรื่องนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เสริมว่า "น้องเกิดที่ญี่ปุ่น อายุได้ 3 ขวบ ย้ายกลับมาอยู่ไทย เรียนโรงเรียนไทย ตั้งแต่ อ.1 ถึงปัจจุบัน

          เนื่องด้วยชอบการ์ตูนญี่ปุ่น เลยพยายามอ่านหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กครับ

          ปลายปีเดี๋ยวให้ลอง N1 ดู"

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเบื้องหลังเด็ก ป.5 โรงเรียนดัง สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ผ่าน ทั้งที่ยากมาก จนฮือฮา โพสต์เมื่อ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 11:57:20 3,029 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา วีนา ปวีนา มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย