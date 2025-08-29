เปิดเบื้องหลังเด็ก ป.5 โรงเรียนดัง สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ผ่าน ทั้งที่ยากมาก จนฮือฮา

ฮือฮา เด็ก ป.5 สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ผ่านแล้ว ทั้งที่พวกลุง ๆ ป้า ๆ กว่าจะผ่านได้แทบกระอัก พร้อมเผยเบื้องหลังความสำเร็จ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา
หนึ่งในเครื่องมือชี้วัดความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น ที่ได้มาตรฐานและเป็นเกณฑ์รับรองได้ระดับหนึ่งคือ การสอบวัดระดับ JLPT ซึ่งจะมีการวัดระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยสูงสุดจะอยู่ในระดับ N1
วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา มีการโพสต์ประกาศแสดงความยินดีกับ ด.ช.จิณณ์ บุญโสม นักเรียนชั้น ป.5 ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ท่ามกลางความฮือฮา เพราะนี่คือระดับที่ยาก เหลืออีกขั้นเดียวก็จะอยู่ในระดับสูงสุดของเกณฑ์วัดแล้ว
ทั้งนี้ หลายคนอยากรู้เคล็ดลับของน้อง ทำไมถึงสอบได้ตั้งแต่เด็ก ทั้งที่ผู้ใหญ่บางคน กว่าจะผ่านแทบรากเลือด หรือถ้าผ่านก็คะแนนน้อยกว่าน้องอีก
เบื้องหลังความสำเร็จ
เรื่องนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เสริมว่า "น้องเกิดที่ญี่ปุ่น อายุได้ 3 ขวบ ย้ายกลับมาอยู่ไทย เรียนโรงเรียนไทย ตั้งแต่ อ.1 ถึงปัจจุบัน
เนื่องด้วยชอบการ์ตูนญี่ปุ่น เลยพยายามอ่านหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กครับ
ปลายปีเดี๋ยวให้ลอง N1 ดู"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา
หนึ่งในเครื่องมือชี้วัดความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น ที่ได้มาตรฐานและเป็นเกณฑ์รับรองได้ระดับหนึ่งคือ การสอบวัดระดับ JLPT ซึ่งจะมีการวัดระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยสูงสุดจะอยู่ในระดับ N1
วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Satit Bangna School โรงเรียนสาธิตบางนา มีการโพสต์ประกาศแสดงความยินดีกับ ด.ช.จิณณ์ บุญโสม นักเรียนชั้น ป.5 ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ท่ามกลางความฮือฮา เพราะนี่คือระดับที่ยาก เหลืออีกขั้นเดียวก็จะอยู่ในระดับสูงสุดของเกณฑ์วัดแล้ว
ทั้งนี้ หลายคนอยากรู้เคล็ดลับของน้อง ทำไมถึงสอบได้ตั้งแต่เด็ก ทั้งที่ผู้ใหญ่บางคน กว่าจะผ่านแทบรากเลือด หรือถ้าผ่านก็คะแนนน้อยกว่าน้องอีก
เบื้องหลังความสำเร็จ
เรื่องนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เสริมว่า "น้องเกิดที่ญี่ปุ่น อายุได้ 3 ขวบ ย้ายกลับมาอยู่ไทย เรียนโรงเรียนไทย ตั้งแต่ อ.1 ถึงปัจจุบัน
เนื่องด้วยชอบการ์ตูนญี่ปุ่น เลยพยายามอ่านหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กครับ
ปลายปีเดี๋ยวให้ลอง N1 ดู"