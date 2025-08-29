ร้านก๋วยเตี๋ยวจัดโปรชามละ 5 บาท เมื่อสั่ง 4 ชาม งง ราคารวมไม่ใช่ 20 บาท แล้วเท่าไร

ร้านก๋วยเตี๋ยวทำโปรโมชั่น โปรชามละ 5 บาท เมื่อสั่ง 4 ชามเล็ก ไม่ใช่ 20 บาท คนงง ตกลงทั้งหมดต้องจ่ายกี่บาท ก่อนมีคนมาเฉลย
หนึ่งในหลักการทำโปรโมชั่นโดยทั่วไปที่หลายคนคุ้นตากันก็คือ ยิ่งจองมาก ยิ่งมีส่วนลดมาก เป็นแผนการกระตุ้นให้คนซื้อเยอะขึ้นกว่าปกติ
วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Sarina Everoche มีการถ่ายป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่ง เขียนเอาไว้ว่า "โปรชามละ 5 บาท เมื่อสั่ง 4 ชามเล็ก 15 บาทต่อท่าน ชามแรกแค่ 5 บาทเท่านั้นค่ะ"
อ่านแล้วหลายคนก็สงสัยว่า ตกลงก๋วยเตี๋ยวเรือ ชามละกี่บาทกันแน่ ซึ่งมีคนเข้ามาตอบเคลียร์ ๆ ว่า ชามแรก 5 บาท ชามที่เหลือ 15 บาท จากเดิมที่ควรจ่ายราคาเต็มคือ 60 บาท ก็เหลือเพียง 50 บาทเท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sarina Everoche
