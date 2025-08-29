HILIGHT
อินฟลูฯ ฉลองวันเกิด ไม่อยากเชื่ออายุ 50 คนทึ่งความหน้าเด็ก กาลเวลาทำอะไรไม่ได้

 
           อินฟลูฯ ฉลองวันเกิด ไม่อยากเชื่ออายุ 50 ปีแล้ว คนทึ่งความหน้าเด็ก กาลเวลาทำอะไรไม่ได้ สวยเป๊ะทั้งหน้าและหุ่น 

lurehsu
ภาพจาก Instagram lurehsu

           ขึ้นแท่นอีกหนึ่งคนดังที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความหน้าเด็กตัวจริง สำหรับ ซูลู่เออร์ (Lure Hsu) อินฟลูเอนเซอร์ไต้หวัน ที่หากไม่บอกก็คงไม่มีใครรู้ว่าเธอคนนี้อายุไม่ใช่สาววัยแรกแย้มแล้ว และเธอก็ทำให้ผู้คนถึงกับทึ่ง หลังเพิ่งปล่อยภาพฉลองวันเกิดครบอายุ 50 ปี กับคนในครอบครัว เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา 

           โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ SETN รายงานว่า ภาพฉลองวันเกิดของ ซูลู่เออร์ เนื่องในโอกาสครบอายุ 50 ปี ถูกโพสต์ลงอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่า 8.4 แสนคน ความงดงามเหนือกาลเวลาของเธอ ที่ดูไม่แก่ลงแม้แต่น้อย ทำให้ชาวเน็ตต่างทึ่งจนเรียกเสียงฮือฮา และเมื่อรวมกับแฟชั่นของเธอที่อวดรูปร่างเพรียวกระชับ ยิ่งทำให้เธอดูน่าหลงใหลจนลืมเรื่องอายุไปเลย

lurehsu
ภาพจาก Instagram lurehsu

lurehsu
ภาพจาก Instagram lurehsu

           ขณะที่นักร้องสาว ซูเว่ยอัน ซึ่งเป็นน้องสาวของ ซูลู่เออร์ ยังได้โพสต์อวยพรวันเกิดพี่สาวซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของเธอมาตั้งแต่เด็ก โดยระบุว่า "ขอบคุณสำหรับความรัก ความอบอุ่น และแสงสว่างที่ไม่เคยเปลี่้ยนแปลงของพี่ พี่งดงามมากทั้งภายนอกและภายใน ด้วยวัย 50 ปี พี่ยิ่งงดงามและมีสเน่ห์ยิ่งกว่าตอนอายุ 20 ปีอีก เพราะกาลเวลาได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของพี่ให้เปล่งประกายยิ่งขึ้นไปอีก"

           ด้าน ซูลู่เออร์ ยังเผยถึงความรู้สึกที่ก้าวเข้าสู่เลข 5 บอกว่า เธอไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษ และเธอก็ได้บอกลาอายุ 49 ปีอย่างเป็นทางการแล้ว 

lurehsu
ภาพจาก Instagram lurehsu

lurehsu
ภาพจาก Instagram lurehsu

lurehsu
ภาพจาก Instagram lurehsu

lurehsu
ภาพจาก Instagram lurehsu


ขอบคุณข้อมูลจาก SETN 


 



โพสต์เมื่อ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 14:15:52
