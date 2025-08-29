อินฟลูฯ ฉลองวันเกิด ไม่อยากเชื่ออายุ 50 คนทึ่งความหน้าเด็ก กาลเวลาทำอะไรไม่ได้

อินฟลูฯ ฉลองวันเกิด ไม่อยากเชื่ออายุ 50 ปีแล้ว คนทึ่งความหน้าเด็ก กาลเวลาทำอะไรไม่ได้ สวยเป๊ะทั้งหน้าและหุ่น
ภาพจาก Instagram lurehsu
ขึ้นแท่นอีกหนึ่งคนดังที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความหน้าเด็กตัวจริง สำหรับ ซูลู่เออร์ (Lure Hsu) อินฟลูเอนเซอร์ไต้หวัน ที่หากไม่บอกก็คงไม่มีใครรู้ว่าเธอคนนี้อายุไม่ใช่สาววัยแรกแย้มแล้ว และเธอก็ทำให้ผู้คนถึงกับทึ่ง หลังเพิ่งปล่อยภาพฉลองวันเกิดครบอายุ 50 ปี กับคนในครอบครัว เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ SETN รายงานว่า ภาพฉลองวันเกิดของ ซูลู่เออร์ เนื่องในโอกาสครบอายุ 50 ปี ถูกโพสต์ลงอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่า 8.4 แสนคน ความงดงามเหนือกาลเวลาของเธอ ที่ดูไม่แก่ลงแม้แต่น้อย ทำให้ชาวเน็ตต่างทึ่งจนเรียกเสียงฮือฮา และเมื่อรวมกับแฟชั่นของเธอที่อวดรูปร่างเพรียวกระชับ ยิ่งทำให้เธอดูน่าหลงใหลจนลืมเรื่องอายุไปเลย
ด้าน ซูลู่เออร์ ยังเผยถึงความรู้สึกที่ก้าวเข้าสู่เลข 5 บอกว่า เธอไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษ และเธอก็ได้บอกลาอายุ 49 ปีอย่างเป็นทางการแล้ว
