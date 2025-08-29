เปิด 5 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไป หลังแพทองธาร ไม่ได้ไปต่อ มีใครบ้าง

เปิด 4 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไป หลังแพทองธาร ไม่ได้ไปต่อ พร้อมคุณสมบัติสำคัญ 2 ข้อที่ต้องผ่าเกณฑ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า
วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยเรื่องความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ หลังจากมีปมคลิปเสียงกับสมเด็จฮุน เซน
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่า ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารได้สิ้นสุดลง เนื่องจากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองอย่างร้ายแรง
ด้วยเหตุนี้ ไทยจึงต้องหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ 2 ข้อคือ
1. ต้องเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งปี 2566
2. ต้องสังกัดพรรคที่มี สส. ถึง 25 คน
ดังนั้น แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จึงมีแค่ 5 คน ดังนี้
1. นายชัยเกษม นิติสิริ จากพรรคเพื่อไทย
ภาพจาก พรรคเพื่อไทย2. นายอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul
3. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากพรรครวมไทยสร้างชาติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า4. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค จากพรรครวมไทยสร้างชาติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค - Pirapan Salirathavibhaga
5. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จากพรรคประชาธิปัตย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda