HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิด 5 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไป หลังแพทองธาร ไม่ได้ไปต่อ มีใครบ้าง

          เปิด 4 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไป หลังแพทองธาร ไม่ได้ไปต่อ พร้อมคุณสมบัติสำคัญ 2 ข้อที่ต้องผ่าเกณฑ์


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

          วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยเรื่องความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ หลังจากมีปมคลิปเสียงกับสมเด็จฮุน เซน

          ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่า ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารได้สิ้นสุดลง เนื่องจากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองอย่างร้ายแรง 

ด้วยเหตุนี้ ไทยจึงต้องหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ 2 ข้อคือ

          1. ต้องเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งปี 2566

          2. ต้องสังกัดพรรคที่มี สส. ถึง 25 คน

ดังนั้น แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จึงมีแค่ 5 คน ดังนี้

          1. นายชัยเกษม นิติสิริ จากพรรคเพื่อไทย

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ภาพจาก พรรคเพื่อไทย

          2. นายอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคภูมิใจไทย

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul

          3. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากพรรครวมไทยสร้างชาติ

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

          4. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค จากพรรครวมไทยสร้างชาติ

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค - Pirapan Salirathavibhaga

          5. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จากพรรคประชาธิปัตย์


ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิด 5 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไป หลังแพทองธาร ไม่ได้ไปต่อ มีใครบ้าง อัปเดตล่าสุด 29 สิงหาคม 2568 เวลา 16:14:17 12,953 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย