หมอประชา เล่าเคสหญิงสมองขาดเลือด เข้า รพ. หลังดื่มกาแฟแล้วใจสั่น แขนขาอ่อนแรง

หมอประชาเผยเคส หญิงวัย 50 ปี ดื่มกาแฟแล้วใจสั่น สมองขาดเลือด โชคดีรักษาทันเวลา เตือนใครที่มีอาการเหล่านี้ต้องควรต้องไปตรวจเช็ก
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 นายแพทย์ประชา กัญญาประสิทธิ์ หมอผ่าตัดสมอง แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก หมอประชาผ่าตัดสมอง เล่าเคสอุทาหรณ์ กรณีคนไข้หญิงเกือบเอาชีวิตไม่รอด หลังดื่มกาแฟแล้วเกิดอาการใจสั่น แขนขาซีกซ้ายอ่อนแรง จนพบว่าเส้นเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน โดยเตือนผู้ที่มีอาการใจสั่นหรือความดันสูง ควรระวังการดื่มกาแฟอยู่เสมอ
"กาแฟที่แพงที่สุดในชีวิต แก้วละกี่บาท ?" ผู้ป่วยหญิงอายุ 50 ปี มาด้วยอาการแขนขาซีกซ้ายอ่อนแรง หลังจากเกิดใจสั่น ตรวจพบเส้นเลือดอุดตันจนสมองขาดเลือด ทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยเคยมีอาการใจสั่น และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติดี จึงคิดว่าไม่ใช่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่หลังดื่มกาแฟกลับมีอาการใจสั่นและแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน จนต้องใส่สายสวนทางหลอดเลือดแดง
แพทย์ฉีดสีตรวจพบว่าเส้นเลือดสมองด้านขวาอุดตันเกือบหมด แต่สามารถรักษาให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมองได้ทันเวลา แขนขาซีกซ้ายขยับได้ สมองไม่ตาย และผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ภาพจาก หมอประชาผ่าตัดสมอง
ส่วนผู้ที่มีความดันโลหิตสูง หากควบคุมไม่ดี เมื่อดื่มกาแฟเข้าไปอาจทำให้ความดันพุ่งสูง หลอดเลือดหดตัวเฉียบพลัน เส้นเลือดตีบจนตัน และเกิดภาวะสมองขาดเลือดได้ คนทั่วไปดื่มกาแฟดำอาจปลอดภัย แต่ถ้ามีใจสั่นควรตรวจเช็ก และหากมีความดันสูงควรวัดบ่อย ๆ ไม่ควรดื่มกาแฟเด็ดขาด เพราะเพียงแก้วเดียว อาจต้องแลกด้วยค่ารักษาหลักแสนบาท
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก หมอประชาผ่าตัดสมอง