คาเฟ่โอดเศรษฐกิจแย่ ยังเจอ 2 สาวมาถ่ายรูปรอบร้านจอย ๆ ได้รูปแล้วกลับเลย

 
           จากใจผู้ประกอบการ.. ร้านคาเฟ่ นนทุบรี โอดเศรษฐกิจก็แย่ ยังเจอ 2 สาวมาถ่ายรูปรอบร้านทุกจุด ได้รูปแล้วกลับเลย ไม่สั่งสักออเดอร์ ชี้ทำแบบนี้ใจร้ายมาก
คาเฟ่
ภาพจาก ภาพจาก Hansacafe.food.garden

            วันที่ 29 สิงหาคม 2568 บนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ของร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งย่านนนทบุรี ที่ได้ออกมาบอกเล่าถึงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักและรู้สึกไม่เป็นธรรมในมุมของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ ทางร้านเองก็แย่เหมือนกัน แต่กลับต้องรับมือกับลูกค้า (ที่ไม่ใช่ลูกค้า) มาแวะถ่ายรูปสนุกสนานรอบร้าน ก่อนจะกลับออกไปโดยที่ไม่ได้สั่งออเดอร์อะไรเลย 

คาเฟ่
ภาพจาก ภาพจาก Hansacafe.food.garden

            โดยทางร้าน Hansacafe.food.garden ระบุว่า วันนี้เป็นอีกวันที่ร้านเงียบมาก เราก็นั่งเฝ้ารอลูกค้า อยากบริการ เหลือบไปเห็นลูกค้า 2 ท่านกำลังถ่ายรูปรอบร้านกันอย่างสนุกสนาน ก็คิดว่าเดี๋ยวสักพักลูกค้าจะเข้ามาสั่งออเดอร์ แต่สักพักเหลือบตาขึ้นไปมอง กลับเห็นลูกค้าเดินขึ้นรถ และขับออกไปแล้ว 

            เมื่อทางร้านไปเช็กกับพนักงานและกล้องวงจรปิดก็พบว่า เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ซึ่งนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรก ที่ผ่านมามีทั้งที่เห็น และไม่เห็น บางรายมากัน 2 คน ถ่ายรูปทั่วร้านทั้งโซนสวน นานกว่า 20 นาที โดยที่ไม่ได้สั่งอะไรเลย 

คาเฟ่
ภาพจาก ภาพจาก Hansacafe.food.garden

            "ยอมรับว่าเหตุการณ์แบบนี้ ทำให้รู้สึกว่าไม่ยุติธรรม และเสียกำลังใจเป็นอย่างมาก"

            "เราอยากให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจในมุมเจ้าของกิจการ ว่าการที่ตั้งกฎเล็กน้อยในการใช้บริการคาเฟ่ เช่น รบกวนอุดหนุนเครื่องดื่มคาเฟ่หากลูกค้าจะถ่ายรูป หรือหากวันที่ลูกค้าเยอะ รบกวนท่านละหนึ่งออเดอร์หากนั่งภายในคาเฟ่ เพราะเราอยากให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับลูกค้าน่ารักที่ตั้งใจมาใช้บริการร้านเราจริง ๆ และอยากให้ลูกค้าที่ตั้งใจมาทานเค้ก นั่งสบายค่ะ ไม่ใช่เป็นร้านสาธาราณะที่ใครจะแวะจอดรถเดินเข้ามาถ่ายรูปก็ได้ค่ะ"          

คาเฟ่
ภาพจาก ภาพจาก Hansacafe.food.garden

คาเฟ่

          ทางร้านยังงบอกด้วยว่า "การเปิดคาเฟ่ พวกเราตั้งใจทำร้านมาก ๆ ธีมร้านที่คิดขึ้นมา ทุกคนประชุมกันช่วยกันแต่ง หาของมาแต่งกันเองทั้งหมด ไหนจะค่าบำรุงรักษาพื้นที่ให้สวยงามในทุกวัน ความตั้งใจคืออยากให้ลูกค้าที่มาแล้วรู้สึกคุ้มค่ากับการตั้งใจมาค่ะ"

คาเฟ่

            ทั้งนี้ หลังจากที่ข้อความถูกแชร์ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย โดยส่วนใหญ่เข้าใจทางร้าน มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักและแย่มาก ทำไปได้ยังไง, โคตรจะน่าเกลียด ฯลฯ บ้างก็เสนอให้ติดป้ายให้ชัดเจนไปเลย แต่หลายคอมเมนต์ก็คิดตรงกันว่าไม่จำเป็น เพราะมันเป็น "มารยาทพื้นฐาน"  ขณะที่ลูกค้าหลายคนที่เคยมาที่นี่ก็เข้ามาให้กำลังใจและช่วยยืนยันว่า จัดร้านสวยและอาหารเครื่องดื่มรสชาติดี 

คาเฟ่

คาเฟ่

คาเฟ่



