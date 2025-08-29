HILIGHT
สมโชคตัวตึง แมวถูกกัดไปหาหมอ หมอโดนตกบอกให้อยู่เฝ้าระวัง 300 วัน กลายเป็นไวรัล

 
            สมโชค แมวโดนกัด เจ้าของพามาหาหมอ หมอบอกสงสัยต้องเฝ้าระวัง 300 วัน หน้าตึงจนกลายเป็นไวรัลดัง พร้อมวลีฮิตมาอยู่กับหมอไหม เอฟซีเพียบแล้ว  

สมโชคตัวตึง แมวถูกกัดไปหาหมอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม

              วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม สัตวแพทย์คนดังบนโซเชียล ซึ่งมีผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กมากกว่า 1.9 แสน ได้แชร์เรื่องราวความน่ารักของเจ้า "สมโชค" แมวดำที่มีใบหน้ากลมโต และตาใสแป๋วแต่ดุดันอันเป็นเอกลักษณ์ จนได้ฉายาว่า "ตัวตึง" ทำให้มีแฟน ๆ เข้าไปชื่นชอบถูกใจและติดตามจำนวนมาก จนกลายเป็นไวรัล 

สมโชคตัวตึง แมวถูกกัดไปหาหมอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม

สมโชคตัวตึง แมวถูกกัดไปหาหมอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม

              โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หมอเนย์ได้โพสต์คลิปวิดีโอของเจ้าสมโชค ซึ่งเจ้าของได้พามารักษา ภายหลังจากถูกกัดมาจนเป็นแผลที่หลัง แต่ดูจากท่าทางแล้วเจ้าสมโชคเองก็ไม่เบาเช่นกัน ตาจ้องเขม็งใส่คุณหมอ แถมยังกางเล็บพร้อมสู้ ทำเอาคุณหมอเอ็นดู (โดนตก) แบบสุด ๆ จนต้องวินิจฉัยว่า 

              "ทำหมัน + รักษาแผลที่หลังอย่างน้อย 3 วัน แต่ต้องรอดูอาการ อีก 3 ปี และเฝ้าระวังอีก 300 สัปดาห์"

สมโชคตัวตึง แมวถูกกัดไปหาหมอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม

              แฟน ๆ ผู้ที่ติดตามต่างก็ตกหลุมรักเจ้าสมโชคไปด้วยเช่นเดียวกัน พากันเข้าไปคอมเมนต์แสดงความรักมากมาย และขอให้คุณหมอทำคอนเทนต์ของเจ้าสมโชคแบบเดี่ยว ๆ ให้ดู ซึ่งต่อมาคุณหมอก็ไม่ปล่อยให้รอนาน อัปเดตคลิปวิดีโอของสมโชค ที่ยังคงคาแรกเตอร์ "ตัวตึง" เอาไว้ได้อย่างชัดเจน แม้แววตาจะดูอ่อนโยนลงมาให้คุณหมอบ้างแล้ว (นิดหนึ่ง) แต่ทางคุณหมอก็ยังไม่ท้อ ตามจีบให้สมโชคมาอยู่ด้วย 

              ด้านเพจต่าง ๆ ได้ร่วมออกแบบวาดลายเส้นเจ้าสมโชคสุดน่ารัก เพื่อให้คุณหมอนำไปทำลายถุงผ้า นำเงินมาช่วยเหลือรักษาเจ้าสมโชค เรียกว่าสมโชคแต่ละเวอร์ชั่นน่ารักน่าเอ็นดูมาก คาแรกเตอร์ชัดเหมือนหลุดออกมาจากโลกการ์ตูนจริง ๆ  ซึ่งมีคนร่วมส่งภาพไปอย่างล้นหลาม จนล่าสุดคุณหมอถึงกับบอกว่าจะมีรุ่นที่ 2 

สมโชคตัวตึง แมวถูกกัดไปหาหมอ



