สมโชค แมวโดนกัด เจ้าของพามาหาหมอ หมอบอกสงสัยต้องเฝ้าระวัง 300 วัน หน้าตึงจนกลายเป็นไวรัลดัง พร้อมวลีฮิตมาอยู่กับหมอไหม เอฟซีเพียบแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม
วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม สัตวแพทย์คนดังบนโซเชียล ซึ่งมีผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กมากกว่า 1.9 แสน ได้แชร์เรื่องราวความน่ารักของเจ้า "สมโชค" แมวดำที่มีใบหน้ากลมโต และตาใสแป๋วแต่ดุดันอันเป็นเอกลักษณ์ จนได้ฉายาว่า "ตัวตึง" ทำให้มีแฟน ๆ เข้าไปชื่นชอบถูกใจและติดตามจำนวนมาก จนกลายเป็นไวรัล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม
"ทำหมัน + รักษาแผลที่หลังอย่างน้อย 3 วัน แต่ต้องรอดูอาการ อีก 3 ปี และเฝ้าระวังอีก 300 สัปดาห์"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมอเนย์ อยู่กับหมอไหม
ด้านเพจต่าง ๆ ได้ร่วมออกแบบวาดลายเส้นเจ้าสมโชคสุดน่ารัก เพื่อให้คุณหมอนำไปทำลายถุงผ้า นำเงินมาช่วยเหลือรักษาเจ้าสมโชค เรียกว่าสมโชคแต่ละเวอร์ชั่นน่ารักน่าเอ็นดูมาก คาแรกเตอร์ชัดเหมือนหลุดออกมาจากโลกการ์ตูนจริง ๆ ซึ่งมีคนร่วมส่งภาพไปอย่างล้นหลาม จนล่าสุดคุณหมอถึงกับบอกว่าจะมีรุ่นที่ 2