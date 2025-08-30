HILIGHT
ภาพคุณยาย 2 คนจูงมือเหมือนเพื่อน แต่ความจริงไม่ใช่ เรื่องราวเบื้องหลังทั้งอึ้งและซึ้ง

 
           ไวรัล ภาพคุณยาย 2 คนจูงมือเหมือนเพื่อน แต่ความจริงไม่ใช่ เรื่องราวเบื้องหลังทั้งอึ้งและซึ้ง จนคนสงสัยว่าปลอม ล่าสุดเจ้าหน้าที่ออกมาเผยข้อมูล 




เพื่อนรัก
ภาพจาก Douyin 

            วันที่ 28 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ QQ News เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอเผยภาพชวนอบอุ่นใจ กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียของจีน ในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า มีคุณยายสูงวัยรายหนึ่ง ไปยืนรอรับคุณยายอีกคนที่สถานีรถไฟความเร็วสูง เมื่อคุณยายที่เดินออกมาจากสถานีเห็นคุณยายที่ยืนรอ เธอก็ยิ้มกว้างและรีบเข้ามาเดินจูงมือออกมาด้วยกัน เป็นภาพที่น่ารักและชวนให้หลายคนยิ้มไปตาม ๆ กัน

            ในขณะที่บางส่วนเข้าใจว่าคุณยายทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกัน แต่ความจริงเบื้องหลังกลับไม่ใช่เช่นนั้น และทำให้ผู้ชมทั้งตกตะลึงและซึ้งใจยิ่งไปกว่าเดิม โดยทั้งสองคนเป็นแม่และลูกสาว ข้อมูลที่ระบุในคลิปเผยว่า คุณแม่อายุมากถึง 109 ปี และลูกสาวอายุ 79 ปี โดยคุณแม่จะมายืนรอรับลูกสาวเป็นประจำ และทำเช่นนี้มาเป็นเวลาหลายปี  

เพื่อนรัก
ภาพจาก Douyin 

            ชาวเน็ตหลายคนเข้าไปเขียนข้อความแสดงความประทับใจ กล่าวว่า... 

            "ฉันอิจฉาจัง เธออายุ 70 ​​กว่าแล้ว ยังมีแม่มารอรับ" 
            "เป็นภาพที่ทั้งสุขและซึ้ง ถึงเธอจะดูแก่มาก แต่เธอก็มีความสุขเหมือนเด็ก เมื่อตอนที่ได้เห็นหน้าแม่" 
            "ฉันเห็นแล้วน้ำตาซึมเลย จะมีสักกี่คนที่โชคดี ตอนที่อายุมากเท่านี้แล้วยังมีคุณแม่อยู่เคียงข้าง" 
            "ไม่น่าเชื่อว่าพวกเธอจะอายุมากขนาดนั้น พวกเธอยังดูแข็งแรงมาก"
            "เหมือนเป็นเพื่อนกันจริง ๆ"  

            อย่างไรก็ดี คลิปวิดีโอดังกล่าวได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่แตกต่างกันออกไป เมื่อชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เนื่องจากเคยเห็นคลิปนี้เมื่อหลายปี และดูเหมือนว่า แม่จะไม่ได้อายุมากขนาดนั้น ดูเหมือนแค่อายุ 80 และ 60 ปี 

เพื่อนรัก
ภาพจาก Douyin 

            ล่าสุด ทางสื่อของจีน ได้รายงานยืนยันจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและชุมชน เผยว่า หญิงผู้เป็นแม่ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอชื่อสกุล ห่าว อาศัยในเขตเจี่ยโช่ว เมืองฟู่หยาง มณฑลอานฮุย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ตามข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนระบุว่า เธอเกิดเดือนมีนาคม 2459 ในปีนี้เธอจึงอายุ 109 ปี ส่วนลูกสาวของเธออายุ 79 ปี 

            เจ้าหน้าที่ชุมชนเผยว่า คุณยายห่าว มีลูก 4 คน เป็นลูกชาย 2 คน และลูกสาว 2 คน หญิงสูงวัยในคลิปวิดีโอที่คุณยายห่าวกำลังไปหาคือ ลูกสาวคนโตของเธอ ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมืองเหอเฝย ส่วนผู้ถ่ายวิดีโอคือหลานสาวของเธอ โดยทุกครั้งที่ลูกสาวเดินทางมาเยี่ยมแม่ คุณยายห่าวจะออกไปรับลูกสาวคนโตที่สถานีรถไฟตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2564-2568  

เพื่อนรัก
ภาพจาก Douyin 

            "คุณยายยังแข็งแรงมาก เธอทำอาหารกินเองได้ และมักจะกินอาหารเบา ๆ เช่น โจ๊ก ซาลาเปา และผัก หลังกินอาหาร เธอจะออกไปเดินเล่นกับหญิงชราคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน เธอเป็นคนใจดีมาก" เจ้าหน้าที่ กล่าว  


ขอบคุณข้อมูลจาก QQ News

