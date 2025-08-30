HILIGHT
สลด เด็ก 2 คน ถูกรถชนหน้าบ้าน 11 ขวบดับ - 9 ขวบสาหัส เพจดังชี้ส่อเป็นครูเมาแล้วขับ

 
           สลด เด็ก 2 คนเล่นกับหมาหน้าบ้าน ถูกรถเสียหลักชน 11 ขวบดับ - 9 ขวบ สาหัส เพจดังชี้ส่อเป็นครูเมาแล้วขับ ด้านตำรวจหิ้วไปตรวจแอลกอฮอล์ 

ครูเมาแล้วขับ ขับรถชนเด็ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

            วันที่ 30 สิงหาคม 2568 โหนกระแส รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สองแคว จ.น่าน รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนเด็กนั่งเล่นริมถนน ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต บริเวณบ้านถ้ำเวียงแก  ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว โดยเข้าตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตคือเด็กชายอายุ 11 ขวบ ขณะที่เด็กชายอายุ 9 ขวบ บาดเจ็บสาหัส ญาติรีบนำส่งโรงพยาบาล

            ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ที่แฉลบตกร่องน้ำข้างทาง โดยผู้ขับขี่คือชายอายุ 46 ปี ที่ขับรถกลับจากโรงเรียนในหมู่บ้าน มุ่งหน้าไปทาง อ.สองแคว โดยขับมาได้เพียง 500-600 เมตร ก็เสียหลักพุ่งชนเด็กนักเรียน 2 คนที่นั่งเล่นกับลูกหมาอยู่หน้าบ้าน 

            ทั้งนี้ ทางตำรวจควบคุมตัวผู้ขับขี่ไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ สภ.สองแคว เบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตาย หากผลตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เกินมาตรฐาน จะดำเนินคดีเพิ่มเติมตามกฎหมายต่อไป
 
ครูเมาแล้วขับ ขับรถชนเด็ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

             อย่างไรก็ตาม เพจ อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันศุกร์ (29 สิงหาคม) โดยผู้ที่ก่อเหตุคือข้าราชการครู คล้ายมีอาการมึนเมา ก่อนจะเสียหลักชนเด็กขณะขับรถกลับบ้าน จึงอยากให้ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบครูรายนี้ด้วย 

ครูเมาแล้วขับ ขับรถชนเด็ก

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส 

