ลูกค้างง ร้านเก็บค่าอาหารชวนมึน คิดเงินปัดเศษขึ้นทั้งที่โอนจ่าย แบบนี้ทำได้เหรอ ?!

ลูกค้าถึงกับข้องใจ ร้านอาหารเก็บเงินพร้อมตัวเลขสตารงค์ ซ้ำคิดเงินแบบปัดเศษขึ้นทั้งที่โอนจ่าย ชาวเน็ตช่วยไขคำตอบ ผิดกฎหมายไหม
วันที่ 30 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Sally Kesa โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ปรึกษาหลังเจอการคิดเงินของร้านราเม็งแห่งหนึ่ง ออกบิลเก็บเงินในรูปแบบที่ดูจะไม่คุ้น มีการคิดเงินแบบปัดเศษ แม้ลูกค้าจะจ่ายเงินด้วยการโอนก็ตาม จนเกิดคำถามว่าร้านสามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่
จากภาพเผยให้เห็นบิลราคาอาหาร ซึ่งมีราคาทั้งหมดอยู่ที่ 312.44 บาท แต่ในบิลมีการระบุว่า ยอดปัดเศษสตางค์ 0.56 บาท ยอดรวมสุทธิ 313.00 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sally Kesa
ส่วนคำถามว่าทำไมร้านจึงคิดราคาสินค้าแปลก ๆ คือ มีหน่วยต่อท้ายที่ไม่เป็นเลขกลม ๆ แต่กลับมีเศษสตางค์ทุกอัน บางส่วนคาดว่าน่าจะมาจากการคิดเงินแบบรวม VAT แต่ส่วนใหญ่ร้านอื่น ๆ ก็จะแก้ปัญหาด้วยการตั้งราคาไว้เป็นเลขง่าย ๆ เช่น ชาเขียว 45 บาท แล้วไปคิด VAT รวมทีหลัง เป็นต้น