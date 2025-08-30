HILIGHT
ลูกค้างง ร้านเก็บค่าอาหารชวนมึน คิดเงินปัดเศษขึ้นทั้งที่โอนจ่าย แบบนี้ทำได้เหรอ ?!

 
           ลูกค้าถึงกับข้องใจ ร้านอาหารเก็บเงินพร้อมตัวเลขสตารงค์ ซ้ำคิดเงินแบบปัดเศษขึ้นทั้งที่โอนจ่าย ชาวเน็ตช่วยไขคำตอบ ผิดกฎหมายไหม          

ร้านอาหารปัดเศษ

           วันที่ 30 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Sally Kesa โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ปรึกษาหลังเจอการคิดเงินของร้านราเม็งแห่งหนึ่ง ออกบิลเก็บเงินในรูปแบบที่ดูจะไม่คุ้น มีการคิดเงินแบบปัดเศษ แม้ลูกค้าจะจ่ายเงินด้วยการโอนก็ตาม จนเกิดคำถามว่าร้านสามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่

           จากภาพเผยให้เห็นบิลราคาอาหาร ซึ่งมีราคาทั้งหมดอยู่ที่ 312.44 บาท แต่ในบิลมีการระบุว่า ยอดปัดเศษสตางค์ 0.56 บาท ยอดรวมสุทธิ 313.00 บาท 

ร้านอาหารปัดเศษ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sally Kesa

           เจ้าของโพสต์ระบุว่า "อยากสอบถามค่ะ ร้านค้าสามารถปัดเศษให้ครบบาทแบบนี้ ได้หรือไม่คะ เราจ่ายแบบสแกนค่ะ อยากทราบแค่ถูกหรือผิดในทางกฎหมาย แค่นั้นค่ะ"

ร้านอาหารปัดเศษ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sally Kesa

ร้านอาหารปัดเศษ

ร้านอาหารปัดเศษ
           ภายหลังภาพนี้ถูกโพสต์ออกไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตหลายคนต่างยืนยันว่า ร้านไม่สามารถคิดเงินแบบปัดเศษขึ้นกับลูกค้าได้ ซึ่งปกติมีแต่จะปัดเศษลงไม่ใช่ปัดเศษขึ้น หากลูกค้าไม่ยินยอม เข้าข่ายผิด พ.ร.บ. สินค้าและบริการ ลูกค้าสามารถแจ้งกรมการค้าภายในได้ โดยแนะนำว่าร้านควรแก้ระบบคิดเงิน ยกเลิกการปัดเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมา 

           ส่วนคำถามว่าทำไมร้านจึงคิดราคาสินค้าแปลก ๆ คือ มีหน่วยต่อท้ายที่ไม่เป็นเลขกลม ๆ แต่กลับมีเศษสตางค์ทุกอัน บางส่วนคาดว่าน่าจะมาจากการคิดเงินแบบรวม VAT แต่ส่วนใหญ่ร้านอื่น ๆ ก็จะแก้ปัญหาด้วยการตั้งราคาไว้เป็นเลขง่าย ๆ เช่น ชาเขียว 45 บาท แล้วไปคิด VAT รวมทีหลัง  เป็นต้น

ร้านอาหารปัดเศษ

ร้านอาหารปัดเศษ

ร้านอาหารปัดเศษ

ร้านอาหารปัดเศษ

ร้านอาหารปัดเศษ

ร้านอาหารปัดเศษ

ร้านอาหารปัดเศษ

ร้านอาหารปัดเศษ







