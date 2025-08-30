ช่างอาบน้ำแมวเกือบเสียนิ้ว โดนข่วนเล็ก ๆ ไม่ทันเอะใจ กลายเป็นแผลติดเชื้อต้องผ่าตัด

ช่างอาบน้ำแมวแชร์ประสบการณ์ เกือบเสียนิ้วเพราะมองข้ามแผลข่วนเล็ก ๆ แม้ไม่ได้โดนกัด แต่กลายเป็นแผลจนติดเชื้อต้องเข้าห้องผ่าตัด
วันที่ 28 สิงหาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Ministry of Cat โพสต์อุทาหรณ์เตือนคนเลี้ยงแมว กรณีช่างอาบน้ำแมวที่บาดเจ็บเกือบต้องเสียนิ้วก้อย สาเหตุจากแผลที่โดนแมวข่วน แนะว่าหากมีแผลควรต้องหมั่นสังเกตอาการและเข้ารักษาทันที
เพจระบุว่า เรื่องเล่าจากช่างอาบน้ำแมว เมื่อสามวันที่แล้วตื่นเช้ามาด้วยอาการเจ็บที่นิ้วก้อยข้างขวา เหมือนจะเป็นเล็บขบ ก็ยังปล่อยไปคิดว่าเดี๋ยวก็หาย ผ่านไป 1 วันเจ็บมากขึ้น เริ่มมีหนองขึ้นเป็นจุดอยู่บริเวณปลายนิ้วก็ยังปล่อยไว้ จนอีกวันหนองลามเยอะขึ้นจนเจ็บ จึงไปหาหมอโรงพยาบาลตากสินเพราะอยู่หน้าคอนโด
คุณหมอถามอาการ และถามว่าไปโดนอะไรมา ช่างก็ตอบไปว่าไม่ได้โดนอะไร แต่เลี้ยงแมวและเป็นช่างอาบน้ำแมว แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้โดนแมวกัด คุณหมอเลยสันนิษฐานอาจจะแค่โดนแมวข่วน แต่ก็สามารถทำให้แผลติดเชื้อได้ และแผลนี้ต้องเข้าห้องผ่าตัดเลย พอทำแผลคุณหมอถึงบอกว่ามีหนองเยอะมากจนต้องขูดออก และก็ทำแผลทุกวัน 1 สัปดาห์ ช่างเลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเผื่อเป็นประโยชน์ เพราะช่างแค่ประมาทนิดเดียวเกือบต้องเสียนิ้วแล้ว
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณโรงพยาบาลตากสิน เพราะปกติเป็นคนไม่ชอบเข้าโรงพยาบาลแม้ที่นี่จะเป็นโรงพยาบาลรัฐ คนใช้บริการเยอะมาก ตั้งแต่ผู้ช่วยพยาบาล (หน้าห้องแผนกศัลยแพทย์) พี่หัวห้องผ่าตัดชั้น 5 ตอนแรกดูว่าดุมาก แต่สุดท้ายใจดีมาก ๆ รวมถึงคุณหมอแผนกศัลยแพทย์กับอาจารย์หมอผ่าตัดทุกคนพูดดีและใจดีกับคนไข้มาก ทำให้ช่างเกิดความประทับใจว่าโรงพยาบาลตากสินเป็นโรงพยาบาลรัฐดี ๆ ที่เข้าใจคนไข้ โพสต์นี้ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากสิน ขอบคุณครับ