ชมโมเมนต์หวาน บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร - เล็ก ชนาธิป แฟน ๆ ยิ้มตาม ฉลองรักครบ 1 ปีแล้ว

บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร - เล็ก ชนาธิป โชว์หวาน แท็กหากันวันครบรอบ 1 ปี แฟน ๆ เห็นแล้วยิ้มตาม ตามให้กำลังใจถึงขอบสนาม โมเมนต์นี้มีแต่ความน่ารัก
ภาพจาก Instagram chanatip_lek
เรียกว่าเป็นอีกคู่หวานแห่งวงการกีฬา สำหรับ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร โมกศรี นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย กับ เล็ก ชนาธิป ซ้อนขำ อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย หลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกันมาระยะหนึ่ง และเพิ่งจะครบรอบ 1 ปีกันไป งานนี้จึงได้เห็นทั้งคู่ออกมาโพสต์หวานพร้อมแท็กหากัน
โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร โพสต์อินสตาแกรม เป็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่ท่ามกลางวิวธรรมชาติ พร้อมแคปชั่น "We survived !!
Let's make another year better (เรารอดแล้ว !! มาทำอีกปีที่ดีกว่าเดิมกันเถอะ) .. ฮักนะ @chanatip_lek #littlebuubiie #Superlittle"
ภาพจาก Instagram bbbumbimbim
งานนี้ก็มีเพื่อน ๆ นักกีฬา รวมถึงเหล่าคนดังและแฟน ๆ เข้ามาแซวกันใหญ่ พร้อมส่งหัวใจกันรัว ๆ เรียกว่าเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูของทั้งคู่ ที่ใครเห็นก็เป็นต้องยิ้มตาม ฟินในความหวานนี้กันจริง ๆ