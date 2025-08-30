บุกยึด 4 รถหรู สภาพรถแฝด เป๊ะยกเซต ทั้งเลขทะเบียน เลขเครื่องยนต์ ยันตัวถัง

บุกยึดรถหรู 4 คัน แทบจะเป็นรถแฝด อึ้งพบมีเลขทะเบียนเดียวกัน เหมือนยันเลขเครื่องยนต์-เลขตัวถัง คาดเป็นฝีมือคนปลอมแปลงรายเดียวกัน เร่งสืบต้นตอ
วานนี้ (29 สิงหาคม 2568) เฟซบุ๊ก กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น. Metropolitan Police Bureau รายงานกรณีการตรวจค้นเป้าหมายและยึดรถหรู 4 คัน ที่มีการติดเลขทะเบียนเดียวกัน มีเลขเครื่องยนต์และเลขถังตรงกัน โดยเป็นการขยายผลการจับกุมจากคดีอื่น ๆ ที่พบว่ามีหลายคดีที่เลขทะเบียนรถของผู้ต้องหาตรงกัน จึงดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาแหล่งที่มา
สำหรับการตรวจยึดรถครั้งนี้ มีพลเมืองดีแจ้งข้อมูลมาว่า มีการลักลอบสวมทะเบียนรถยนต์ โดยมีการใช้หมายเลขทะเบียนเดียวกันกับรถยนต์หลายคัน ซึ่งทะเบียนที่พบความผิดปกติคือ TOYOTA VELLFIRE สีดำ หมายเลขทะเบียน 3 กล xxxx กรุงเทพมหานคร
จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่า มีรถยนต์หรูที่ใช้ทะเบียนเดียวกันวิ่งอยู่บนท้องถนน ถึง 4 คัน ซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายนำรถที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการเสียภาษีที่ถูกต้อง มาสวมทะเบียน เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่ารถเหล่านั้นถูกต้องตามกฎหมาย
1. บริษัทแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว 64 เขตวังทองหลาง กทม. ตรวจยึดรถจาก MR. WANG อ้างว่าเพื่อนนำรถมาให้ใช้ และตนซื้อต่อผ่านแอปฯ TikTok ราคา 500,000 บาท
2. บริษัทแห่งหนึ่งใน เขตบางนา กทม. ยึดรถจาก นางณิฐรดา ให้การว่า นายอาร์มติดหนี้เงิน 200,000 บาท จึงนำรถมาจอดไว้เป็นหลักประกัน
3. ลานจอดรถย่านบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ยึดรถจาก นายพิริยะพงศ์ ให้การว่าประมูลได้มาจากบริษัทเอกชน ในราคา 1,340,000 บาท
4. บ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามตรวจยึดจาก นายชัยสิทธิ์ อ้างว่าใช้รถคันนี้เป็นครั้งคราว เพราะที่บ้านมีรถหลายคัน และเป็นผู้ต่อภาษี-ประกันภัยด้วยตนเอง
ซึ่งทั้ง 4 คัน นอกจากจะมีเลขแผ่นป้ายทะเบียนเดียวกันแล้ว ยังมีเลขเครื่องยนต์และเลขตัวถัง เหมือนกันอีกด้วย ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลว่าใครเป็นผู้ปลอมแปลง ถึงแม้ว่ารถต้อง 4 คันจะมาจากคนละจุด แต่ตำรวจค่อนข้างเชื่อว่า ผู้ที่ปลอมแปลง น่าจะเป็นคนเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ครอบครองรถแต่ละราย จึงได้ส่งรถทั้งหมดให้กองพิสูจน์หลักฐาน พร้อมประสานกรมการขนส่งทางบกเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด ก่อนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป