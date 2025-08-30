HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

บุกยึด 4 รถหรู สภาพรถแฝด เป๊ะยกเซต ทั้งเลขทะเบียน เลขเครื่องยนต์ ยันตัวถัง

 
          บุกยึดรถหรู 4 คัน แทบจะเป็นรถแฝด อึ้งพบมีเลขทะเบียนเดียวกัน เหมือนยันเลขเครื่องยนต์-เลขตัวถัง คาดเป็นฝีมือคนปลอมแปลงรายเดียวกัน เร่งสืบต้นตอ 

ยึดรถหรูแฝด 4
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น. Metropolitan Police Bureau

            วานนี้ (29 สิงหาคม 2568) เฟซบุ๊ก กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น. Metropolitan Police Bureau รายงานกรณีการตรวจค้นเป้าหมายและยึดรถหรู 4 คัน ที่มีการติดเลขทะเบียนเดียวกัน มีเลขเครื่องยนต์และเลขถังตรงกัน โดยเป็นการขยายผลการจับกุมจากคดีอื่น ๆ ที่พบว่ามีหลายคดีที่เลขทะเบียนรถของผู้ต้องหาตรงกัน จึงดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาแหล่งที่มา  
 
            สำหรับการตรวจยึดรถครั้งนี้ มีพลเมืองดีแจ้งข้อมูลมาว่า มีการลักลอบสวมทะเบียนรถยนต์ โดยมีการใช้หมายเลขทะเบียนเดียวกันกับรถยนต์หลายคัน ซึ่งทะเบียนที่พบความผิดปกติคือ TOYOTA VELLFIRE สีดำ หมายเลขทะเบียน 3 กล xxxx กรุงเทพมหานคร 

            จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่า มีรถยนต์หรูที่ใช้ทะเบียนเดียวกันวิ่งอยู่บนท้องถนน ถึง 4 คัน ซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายนำรถที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการเสียภาษีที่ถูกต้อง มาสวมทะเบียน เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่ารถเหล่านั้นถูกต้องตามกฎหมาย 

ยึดรถหรูแฝด 4
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น. Metropolitan Police Bureau

            เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอหมายค้นจากศาลอาญา นำกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิต เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุดสำคัญ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม และสามารถยึดรถยนต์ต้องสงสัยได้ทั้งหมด 4 คัน โดยรายละเอียดแต่ละคันมีดังนี้

            1. บริษัทแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว 64 เขตวังทองหลาง กทม. ตรวจยึดรถจาก MR. WANG อ้างว่าเพื่อนนำรถมาให้ใช้ และตนซื้อต่อผ่านแอปฯ TikTok ราคา 500,000 บาท

            2. บริษัทแห่งหนึ่งใน เขตบางนา กทม. ยึดรถจาก นางณิฐรดา ให้การว่า นายอาร์มติดหนี้เงิน 200,000 บาท จึงนำรถมาจอดไว้เป็นหลักประกัน

            3. ลานจอดรถย่านบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ยึดรถจาก นายพิริยะพงศ์ ให้การว่าประมูลได้มาจากบริษัทเอกชน ในราคา 1,340,000 บาท

            4. บ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามตรวจยึดจาก นายชัยสิทธิ์ อ้างว่าใช้รถคันนี้เป็นครั้งคราว เพราะที่บ้านมีรถหลายคัน และเป็นผู้ต่อภาษี-ประกันภัยด้วยตนเอง

ยึดรถหรูแฝด 4
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น. Metropolitan Police Bureau

            ซึ่งทั้ง 4 คัน นอกจากจะมีเลขแผ่นป้ายทะเบียนเดียวกันแล้ว ยังมีเลขเครื่องยนต์และเลขตัวถัง เหมือนกันอีกด้วย ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลว่าใครเป็นผู้ปลอมแปลง ถึงแม้ว่ารถต้อง 4 คันจะมาจากคนละจุด แต่ตำรวจค่อนข้างเชื่อว่า ผู้ที่ปลอมแปลง น่าจะเป็นคนเดียวกัน

            อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ครอบครองรถแต่ละราย จึงได้ส่งรถทั้งหมดให้กองพิสูจน์หลักฐาน พร้อมประสานกรมการขนส่งทางบกเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด ก่อนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บุกยึด 4 รถหรู สภาพรถแฝด เป๊ะยกเซต ทั้งเลขทะเบียน เลขเครื่องยนต์ ยันตัวถัง โพสต์เมื่อ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 14:03:22 2,896 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย