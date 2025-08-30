สาวอวดภาพเที่ยวสวนสนุก แหวกกว้างเห็นถึงไหน คนสวดยับ ทำอะไรให้เด็กดู

คนรุมสวด สาวสะบึมโชว์ภาพในสวนสนุก แหวกกว้างเห็นทะลุถึงด้านใน เจอกระแสลบถล่มยับ รับไม่ได้ทำเสื่อม ในสวนสนุกที่มีเด็ก
ภาพจาก X @uta_0609
ภาพจาก X @uta_0609
วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์เดอะแสตนดาร์ด ของฮ่องกง รายงานกรณีของสาวญี่ปุ่นรายหนึ่งซึ่งตกเป็นประเด็นดราม่าในญี่ปุ่น หลังจากที่เธอได้ปล่อยภาพกับคลิปขณะเข้าไปเที่ยวสวนสนุก Tokyo DisneySea ในสภาพแต่งกายสุดวาบหวิว สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว โดยแหวกกว้างให้เห็นสปอร์ตบรา กับเสื้อชั้นในตัวบางที่อยู่ด้านใน ซึ่งชาวเน็ตต่างเห็นพ้องว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม
รายงานเผยว่า สาวซึ่งใช้ชื่อว่า ยูตะ ได้ปล่อยภาพชุดสวมที่คาดผมมินนี่เม้าส์ ไปเที่ยว Tokyo DisneySea เมื่อไม่กี่วันก่อน พร้อมติดแฮชแท็ก DisneySea อย่างไรก็ตาม เชตภาพเซ็กซี่ของสาวรายนี้กลับสร้างความไม่พอใจแก่ผู้คนจำนวนมาก เนื่องจากสวนสนุกดังกล่าว เป็นที่ทราบกันดีว่าคือแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว ที่มีเด็ก ๆ มาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก
โดยมีคอมเมนต์ เช่น "รับไม่ได้ มาทำแบบนี้ในที่ ๆ มีเด็กอยู่เยอะเนี่ยนะ" และ "อย่าทำให้สายตาเด็กต้องแปดเปื้อนด้วยเสื้อผ้าสกปรกของเธอ" ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนได้รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นไปยังสวนสนุกแล้ว
ภาพจาก X @uta_0609
ภาพจาก X @uta_0609
ทั้งนี้ Oriental Land Company ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงาน Tokyo DisneySea เผยว่าได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้เน้นย้ำถึงนโยบายเรื่องการแต่งกายภายในสวนสนุก ที่ห้ามสวมเสื้อผ้าที่สร้างความรบกวนแก่ผู้มาเยือนคนอื่น หรือละเมิดศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งหากสต๊าฟพบเห็น อาจเข้าไปตักเตือนหรือขอให้ออกจากสถานที่ได้หากจำเป็น
ด้าน CTWANT ระบุว่า จากบัญชีโซเชียลของสาวรายนี้ ดูเหมือนว่าเธอจะพบเรียนจบมหาวิทยาลัยเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา และได้ทำงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาสั้น ๆ หลังจากคนรู้จักชวนไปถ่ายรูป เธอก็มีความสนใจและคิดจะใช้ทำงานเป็นนางแบบหลังจากนี้
ภาพจาก X @uta_0609
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (30 สิงหาคม) สาวรายนี้ได้โพสต์ภาพอีกชุด บอกว่าเธอยังไม่เคยไป Tokyo DisneySea พร้อมถามว่ามันดูเหมือนภาพที่ถ่ายที่นั่นไหม ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมาย หลายคนมองว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เธอจะตัดต่อรูปขึ้น หรือแค่ออกมาแก้ตัวหลังเจอกระแสด้านลบรุมถล่มเท่านั้น
ขอบคุณข้อมูลจาก The Standard, CTWANT