หนุ่มลองดี เอาตัวรอดตอนไม่มีตังค์ เจอของไหว้กลางแจ้ง หยิบไปกินแก้หิวไม่สนโลก

หนุ่มสิงคโปร์หยิบของไหว้กลางแจ้งมากิน อ้างหิวและไม่มีเงิน คลิปเป็นไวรัลวิจารณ์สนั่น แม้ไม่ชัดว่าทำจริงหรือแต่คอนเทนต์
วันที่ 27 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ 8days รายงานว่า โลกออนไลน์สิงคโปร์กำลังวิจารณ์สนั่นเกี่ยวกับคอนเทนต์ไม่สร้างสรรค์ กรณีชายคนหนึ่งลงคลิปบอกว่าตัวเองกำลังถังแตกและหิวข้าว จึงไปหาของกินฟรี ๆ จากสถานที่ซึ่งผู้คนปกติคงไม่กล้าที่จะลองดี
เทศกาลสารทจีน ในปีนี้ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม – 21 กันยายน ซึ่งเหล่าชาวจีนมีความเชื่อว่าเป็นช่วงที่วิญญาณบรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติจะออกมารับส่วนบุญ ทำให้จะต้องระมัดระวังเรื่องการลบหลู่หรือทำให้ดวงวิญญาณไม่พอใจ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ จนบางครั้งอาจนำมาซึ่งพฤติกรรมที่ดูล้ำเส้นไป ไม่มากก็น้อย
เมื่อเร็ว ๆ นี้ โลกออนไลน์สิงคโปร์ แชร์คลิปของชายหนุ่มรายหนึ่ง ลงคลิปพร้อมแคปชั่นว่า "เมื่อคุณถังแตกและหิวท้องกิ่ว แต่เพิ่งนึกออกว่าเข้าเดือน 7 แล้ว ก็เลยเดินเข้าไปหยิบอาหารจากพื้นมากินได้เลย"
จากคลิปเผยให้เห็นว่าชายรายดังกล่าว เดินผ่านบริเวณที่ผู้คนนำของเซ่นไหว้วางไว้กลางแจ้ง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณ โดยจุดดังกล่าวมีน้ำ ขนม ผลไม้ รวมทั้งขนมฮวกก้วยที่คล้ายถูกปักธูปไว้แล้ววางล้มอยู่ โดยเจ้าตัวก็ทำท่าเหมือนจะเข้าไปหยิบขนม ก่อนจะตัดภาพมาว่าตนเองกำลังเขี้ยวของกินบางอย่างอยู่เต็มปาก
ชาวเน็ตบางรายแสดงความเห็นว่า "มันถือเป็นเรื่องต้องห้ามที่จะกินของไหว้ เขาทำแบบนี้ก็เพื่อเรียกร้องความสนใจและยอดวิวใช่ไหม ?" ขณะที่บางคนก็สรุปสั้น ๆ ว่า "เขาแค่ไม่สนใจอะไรเลย"
ขณะที่บางส่วนมองว่า ถ้าเป็นกรณีที่มีคนหิวและไม่เงินจริง ๆ ก็คงจะไม่มีใครถือสาเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่กลับเห็นตรงกันว่า เจ้าตัวทำไปเพื่อยอดวิวและอยากดัง จึงมองว่าเป็นอะไรที่น่าอับอาย แม้ดูจะไม่แน่ชัดว่าเขาได้หยิบเครื่องเซ่นไหว้ไปกินจริง ๆ หรือไม่ก็ตาม
