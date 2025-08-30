HILIGHT
หนุ่มลองดี เอาตัวรอดตอนไม่มีตังค์ เจอของไหว้กลางแจ้ง หยิบไปกินแก้หิวไม่สนโลก

 
           หนุ่มสิงคโปร์หยิบของไหว้กลางแจ้งมากิน อ้างหิวและไม่มีเงิน คลิปเป็นไวรัลวิจารณ์สนั่น แม้ไม่ชัดว่าทำจริงหรือแต่คอนเทนต์
 
หยิบของเซ่นไหว้กิน

           วันที่ 27 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ 8days รายงานว่า โลกออนไลน์สิงคโปร์กำลังวิจารณ์สนั่นเกี่ยวกับคอนเทนต์ไม่สร้างสรรค์ กรณีชายคนหนึ่งลงคลิปบอกว่าตัวเองกำลังถังแตกและหิวข้าว จึงไปหาของกินฟรี ๆ จากสถานที่ซึ่งผู้คนปกติคงไม่กล้าที่จะลองดี

           เทศกาลสารทจีน ในปีนี้ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม – 21 กันยายน ซึ่งเหล่าชาวจีนมีความเชื่อว่าเป็นช่วงที่วิญญาณบรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติจะออกมารับส่วนบุญ ทำให้จะต้องระมัดระวังเรื่องการลบหลู่หรือทำให้ดวงวิญญาณไม่พอใจ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ จนบางครั้งอาจนำมาซึ่งพฤติกรรมที่ดูล้ำเส้นไป ไม่มากก็น้อย

หยิบของเซ่นไหว้กิน

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ โลกออนไลน์สิงคโปร์ แชร์คลิปของชายหนุ่มรายหนึ่ง ลงคลิปพร้อมแคปชั่นว่า "เมื่อคุณถังแตกและหิวท้องกิ่ว แต่เพิ่งนึกออกว่าเข้าเดือน 7 แล้ว ก็เลยเดินเข้าไปหยิบอาหารจากพื้นมากินได้เลย" 

           จากคลิปเผยให้เห็นว่าชายรายดังกล่าว เดินผ่านบริเวณที่ผู้คนนำของเซ่นไหว้วางไว้กลางแจ้ง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณ โดยจุดดังกล่าวมีน้ำ ขนม ผลไม้ รวมทั้งขนมฮวกก้วยที่คล้ายถูกปักธูปไว้แล้ววางล้มอยู่ โดยเจ้าตัวก็ทำท่าเหมือนจะเข้าไปหยิบขนม ก่อนจะตัดภาพมาว่าตนเองกำลังเขี้ยวของกินบางอย่างอยู่เต็มปาก 

 หยิบของเซ่นไหว้กิน

หยิบของเซ่นไหว้กิน

           หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป ปรากฏว่าได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์กันหลากหลายมุมมอง เนื่องจากตามธรรมเนียมแล้วของเซ่นไหว้เหล่านี้จะไม่ถูกนำไปกินต่อ เพราะความเชื่อว่าวิญญาณนั้นได้กินไปแล้ว การไปกินต่อนั้น นอกจากจะรสชาติไม่อร่อย ยังอาจจะตามมาซึ่งโชคร้ายอีกด้วย

           ชาวเน็ตบางรายแสดงความเห็นว่า "มันถือเป็นเรื่องต้องห้ามที่จะกินของไหว้ เขาทำแบบนี้ก็เพื่อเรียกร้องความสนใจและยอดวิวใช่ไหม ?" ขณะที่บางคนก็สรุปสั้น ๆ ว่า "เขาแค่ไม่สนใจอะไรเลย"

           ขณะที่บางส่วนมองว่า ถ้าเป็นกรณีที่มีคนหิวและไม่เงินจริง ๆ ก็คงจะไม่มีใครถือสาเท่าไหร่  แต่ส่วนใหญ่กลับเห็นตรงกันว่า เจ้าตัวทำไปเพื่อยอดวิวและอยากดัง จึงมองว่าเป็นอะไรที่น่าอับอาย แม้ดูจะไม่แน่ชัดว่าเขาได้หยิบเครื่องเซ่นไหว้ไปกินจริง ๆ หรือไม่ก็ตาม


ขอบคุณข้อมูลจาก 8days 
 
หนุ่มลองดี เอาตัวรอดตอนไม่มีตังค์ เจอของไหว้กลางแจ้ง หยิบไปกินแก้หิวไม่สนโลก อัปเดตล่าสุด 30 สิงหาคม 2568
