ผัวดูหนังโป๊ เจอนางเอกหน้าคุ้น ช็อกคือเมีย กับชายอื่น สุดช้ำโดนสวมเขา - ขอหย่า


          ผัวดูหนังโป๊ เจอนางเอกหน้าคุ้น ช็อกคือเมีย...กับชายอื่น สุดช้ำโดนสวมเขา งานนี้ขอฟ้องหย่า เมียอ้างไม่ได้ทำ แต่สุดท้ายต้องจ่าย 5.2 ล้าน !

เมียนอกใจ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ชายไต้หวันคนหนึ่งสุดคับแค้นใจ หลังจากที่เสิร์ชหาหนังโป๊ดูบนโลกออนไลน์ แต่กลับเห็นภาพบาดใจของภรรยา ที่กลายมาเป็นตัวเอกในหนังโป๊เรื่องหนึ่งที่ถูกนำมาอัปโหลดให้ชาวเน็ตได้เชยชม ด้วยความไม่พอใจที่ถูกภรรยานอกใจ จึงฟ้องหย่าพร้อมขอแบ่งทรัพย์สิน 
          
          รายงานเผยว่า เดิมชายคนนี้สร้างครอบครัวอยู่เมืองไถจง ของไต้หวัน แต่เมื่อความสัมพันธ์กับภรรยาเริ่มไม่ราบรื่น จึงย้ายไปอาศัยอยู่กับลูกที่เกาสง กระทั่งไปเจอคลิปเจ้าปัญหาที่นำมาสู่การฟ้องหย่าและขอแบ่งทรัพย์สิน 5.15 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 5.42 ล้านบาท)
          
          ในคำพิพากษาของศาลแขวงไถจง ระบุว่า คู่สามีภรรยาแต่งงานกันเมื่อปี 2543 มีลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว ทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันครั้งสุดท้ายในปี 2562 และจู่ ๆ ภรรยาก็ประกาศว่าไม่สามารถทนมีอะไรกับเขาได้อีกต่อไป นับจากนั้นทั้งคู่ก็แยกห้องนอนกัน จนกระทั่งสามีทนไม่ไหวต่อความเมินเฉยและความรุนแรงจากภรรยา จึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่เกาสงกับลูก 

ผัวดูหนังโป๊
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          แต่แล้ววันหนึ่งในปี 2566 ขณะดูหนังโป๊บนเว็บหนังผู้ใหญ่ สามีกลับไปเจอคลิปของภรรยาขณะมีเพศสัมพันธ์กับชายอีกคน ไม่เพียงแค่เธอสวมเขาทั้งที่ยังมีสถานะสมรส แต่ยังอัดคลิปมาโพสต์ให้ชาวเน็ตได้เห็น การหยามกันขนาดนี้และการถูกสวมเขา ทำให้เขาโกรธมากและฟ้องหย่า พร้อมขอแบ่งทรัพย์สิน
          
          อย่างไรก็ตาม ฝ่ายหญิงโต้แย้งในศาลว่า ปฏิเสธเรื่องการหลับนอนกับชายอื่น และย้ำว่าเธอไม่ได้เป็นคนอัปโหลดคลิปนั้น ส่วนคำอ้างของสามี ว่าชีวิตสมรสมีข้อบกพร่องร้ายแรงและไม่มีหวังจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของเขาเท่านั้น 
          
          แต่คำพูดของเธอถูกค้านโดยคำให้การจากแม่สามี ที่เผยว่าครั้งหนึ่งเคยโทร. ไปถามสะใภ้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขา ว่าดีขึ้นแล้วหรือไม่ แต่สะใภ้กลับตอบว่า "เราคงดีขึ้นไม่ได้แล้ว"
          
          ทั้งนี้ ท้ายที่สุดศาลเชื่อว่าคู่สามีภรรยามีปัญหาในความสัมพันธ์กันจริง และต่างก็มีส่วนต้องรับผิดชอบ จึงสั่งให้หย่าร้าง ส่วนทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของทั้งคู่นั้น เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์มีร่วมกันในไถจงเป็นชื่อของฝ่ายหญิง ศาลจึงให้ฝ่ายหญิงจ่ายเงินแก่ฝ่ายชายจำนวน 4.99 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 5.25 ล้านบาท)

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

