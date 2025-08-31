HILIGHT
ระทึก ! รถเครนก่อสร้าง บนถนนพระราม 2 ล้มฟาดกระบะ กู้รุดช่วย เจ็บ 3 คน

 
          รถเครนก่อสร้างถนนพระราม 2 ล้มฟาดทับรถกระบะ เจ็บ 3 ราย ช่วงหน้าเซ็นทรัล มหาชัย ตอนนี้เคลียร์ช่องทางคู่ขนานแล้ว เร่งอำนวจการจราจร 

เครนถล่ม พระราม 2
ภาพจาก สวพ.FM91

            วันที่ 31 สิงหาคม 2568 สวพ.FM91 รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. เกิดเหตุรถเครนที่กำลังทำงานก่อสร้าง บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า ในช่องทางหลัก ช่วง กม.26+500 ก่อนถึงเซ็นทรัล มหาชัย ล้มฟาดลงไปยังช่องทางคู่ขนาน ขณะที่กำลังใช้เครนยกแท่งเหล็ก ขึ้นไปติดตั้งที่เสาตอม่อทางยกระดับ ส่งผลให้คนขับเครนติดภายใน เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือโดยใช้เครื่องตัดถ่าง 

            ส่วนรถกระบะของประชาชนที่สัญจรผ่านทางมา ได้รับความเสียหาย 1 คัน เนื่องจากชิ้นส่วนเหล็กหล่นลงมาทับ เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บรวม 3 ราย ถูกเร่งนำส่งโรงพยาบาลทั้งหมดแล้ว  

เครนถล่ม พระราม 2
ภาพจาก สวพ.FM91

            ต่อมาเวลา 07.57 น. มีรายงานความคืบหน้า เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางและเปิดการจราจรในช่องทางคู่ขนานได้แล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสาคร คอยอำนวยความสะดวกการจราจร โดยการปัดรถออกช่องทางคู่ขนาน ตั้งแต่ตลาดนัดต้นสน ส่วนในช่องทางหลัก "ยังคงปิดการจราจร" ซึ่งในขณะนี้ได้มีการเก็บบูมของรถเครนได้สำเร็จแล้ว และคาดว่าจะเปิดการจราจรได้ภายใน 1 ชั่วโมง

เครนถล่ม พระราม 2
ภาพจาก สวพ.FM91

เครนถล่ม พระราม 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู๋อ๊อฟลั้ลลา มหาชัย รถคอกซิ่งบ้านแพ้ว 

เครนถล่ม พระราม 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู๋อ๊อฟลั้ลลา มหาชัย รถคอกซิ่งบ้านแพ้ว 


ขอบคุณข้อมูลจาก สวพ.FM91, สวพ.FM91

 




โพสต์เมื่อ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 10:16:00
