ระทึก ! รถเครนก่อสร้าง บนถนนพระราม 2 ล้มฟาดกระบะ กู้รุดช่วย เจ็บ 3 คน

รถเครนก่อสร้างถนนพระราม 2 ล้มฟาดทับรถกระบะ เจ็บ 3 ราย ช่วงหน้าเซ็นทรัล มหาชัย ตอนนี้เคลียร์ช่องทางคู่ขนานแล้ว เร่งอำนวจการจราจร
วันที่ 31 สิงหาคม 2568 สวพ.FM91 รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. เกิดเหตุรถเครนที่กำลังทำงานก่อสร้าง บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า ในช่องทางหลัก ช่วง กม.26+500 ก่อนถึงเซ็นทรัล มหาชัย ล้มฟาดลงไปยังช่องทางคู่ขนาน ขณะที่กำลังใช้เครนยกแท่งเหล็ก ขึ้นไปติดตั้งที่เสาตอม่อทางยกระดับ ส่งผลให้คนขับเครนติดภายใน เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือโดยใช้เครื่องตัดถ่าง
ส่วนรถกระบะของประชาชนที่สัญจรผ่านทางมา ได้รับความเสียหาย 1 คัน เนื่องจากชิ้นส่วนเหล็กหล่นลงมาทับ เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บรวม 3 ราย ถูกเร่งนำส่งโรงพยาบาลทั้งหมดแล้ว
